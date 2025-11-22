Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Chìa khóa thông tin giữa thiên tai

Hoàng Đình
Hoàng Đình
22/11/2025 05:51 GMT+7

Việc minh bạch thông tin luôn đóng vai trò quan trọng, nhất là khi xảy ra những vấn đề bất ổn như thiên tai.

Ngày 20.11, Petrolimex Lâm Đồng đã phải ra thông báo: "Kính mong quý khách hàng không nghe theo đồn đoán không chính xác, không đầu cơ tích trữ, hạn chế tập trung đông gây mất an toàn".

Trước đó, từ một số thông tin xe chở xăng dầu sẽ không thể tiếp cận TP.Đà Lạt (cũ) do các lệnh hạn chế phương tiện lưu thông qua các đèo vì sạt lở, người dân địa phương này đã đổ xô đến các trạm xăng để xếp hàng mua xăng. Tình trạng vừa nêu đã gây ra nhiều lộn xộn không đáng có.

Thực tế, tình trạng nhiễu loạn thông tin dẫn đến tình trạng lộn xộn không phải lần đầu xuất hiện trong bối cảnh thiên tai xảy đến. Nhiều năm qua, cứ mỗi đợt thiên tai, tình trạng này lại tái diễn, khi thì tin đồn đê vỡ này kia khiến người dân hoang mang bỏ chạy, khi thì tin thất thiệt về việc thiếu lương thực…

Đất nước ta là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Từ bão, lũ quét, sạt lở đất đến hạn hán đã xảy ra thường xuyên hơn. Trong bối cảnh như vậy, bên cạnh hệ thống đê điều hay cơ sở vật chất, thông tin kịp thời và đầy đủ chính là "lá chắn" quan trọng, quyết định sự thành bại của công tác ứng phó.

Vì thế, việc minh bạch thông tin luôn đóng vai trò quan trọng, nhất là khi xảy ra những vấn đề bất ổn như thiên tai. Mới đầu tháng này, khi lũ trên các sông dâng nhanh trở lại cách đây chưa lâu, người dân ở Huế thức đêm xem livestream cập nhật mưa lũ từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế (Hue-S). Nhờ đó, không còn hoang mang vì tin đồn và Hue-S thì không còn giới hạn trong vai trò một ứng dụng hành chính, mà đã trở thành một trạm thông tin đầy giá trị để hỗ trợ người dân một cách minh bạch và kịp thời.

Dẫn chứng thực tế vừa nêu cho thấy vai trò quan trọng của cơ quan chức năng trong việc thông tin kịp thời, chính xác đến người dân giữa thiên tai. Thời gian qua, các ban ngành từ trung ương đến địa phương cũng như chính quyền các cấp đã ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên thực tế đang diễn ra cũng cho thấy việc thông tin kịp thời cần được nâng cao hơn nữa. Trong đó, các ban ngành chức năng cần tận dụng tối đa các kênh truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Đồng thời, tính đến những phương án truyền tin khẩn cấp ngay cả khi không có sóng điện thoại di động. Không những vậy, thông tin cũng cần được thể hiện bằng cách đơn giản, "bình dân học vụ" để số đông người dân có thể dễ hiểu.

Song hành cùng kênh lan tỏa thông tin cũng cần có các kênh tiếp nhận thông tin để hỗ trợ, ứng cứu người dân kịp lúc trong nguy nan. Thông tin được tiếp nhận kịp thời thì hiệu quả cứu hộ cứu nạn cũng sẽ tăng lên. Để làm được điều này, cũng cần trang bị, hướng dẫn cho số đông người dân về cách thức sử dụng vì không phải người dân nào cũng thông thạo. Khi khả năng tương tác thông tin được nâng cao thì chắc chắn tỷ lệ thuận với hiệu quả ứng phó thiên tai.

Tin liên quan

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Bài học về sự tri ân

Để người dân dùng xăng sinh học

Khám phá thêm chủ đề

thiên tai Sạt lở Xăng biến đổi khí hậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận