Bài học về sự tri ân

Nhiên An
Nhiên An
20/11/2025 04:08 GMT+7

Dịp ngày Nhà giáo 20.11 năm nay, nhiều nơi học trò vẫn chưa thể đến lớp, thầy cô còn vượt qua những đoạn đường sạt lở, đầy ngổn ngang sau những trận mưa lũ lịch sử tìm cách đưa học sinh trở lại trường.

Trường lớp ở các vùng vừa trải qua đợt thiên tai vẫn còn lắm ngổn ngang từ phòng học, bàn ghế đến sách vở… Ngay cận ngày Nhà giáo, có địa phương phải di dời khẩn cấp học sinh (HS), giáo viên (GV) trước nguy cơ sạt lở.

Từ đầu năm học đến nay, việc dạy và học của các địa phương trong vùng thiên tai gặp muôn vàn khó khăn. Thời gian nghỉ học nhiều, hư hại về trường lớp dẫn đến nỗi lo giảm sút chất lượng, nhất là ở thời kỳ có nhiều đổi mới trong giáo dục. Điều này có nguy cơ đẩy khoảng cách chênh lệch ngày càng lớn giữa các vùng, miền về điều kiện tiếp cận giáo dục.

Trong hoàn cảnh ấy, rất nhiều tỉnh thành, trường học đã có chủ trương không nhận hoa, quà ngày Nhà giáo VN mà chuyển kinh phí sang giúp đỡ HS, GV vùng đang gặp thiên tai để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước nay, đâu đó, một số nơi cũng kêu gọi không nhận hoa ngày Nhà giáo VN. Những năm trước, có hiệu trưởng đã gửi thư ngỏ xin không nhận hoa mà chuyển thành chi phí mua BHYT cho HS. Nhưng năm nay, khi thiên tai kéo dài và trải rộng ở nhiều tỉnh thành, gây tổn thất nặng nề thì sự kêu gọi đồng lòng này có ý nghĩa lan tỏa tích cực.

Đây cũng là cơ hội để nhà trường dạy HS thực hành về lòng nhân ái, biết ơn, giá trị của sự chia sẻ với cộng đồng. Bài học này ngày thường thầy cô đã dạy nhưng vẫn còn ở dạng lý thuyết thì nay là lúc để HS thực hiện bằng hành động cụ thể.

Khi hoàn cảnh thay đổi, cũng là lúc chúng ta định hình lại "khái niệm". Trong những dịp như ngày Nhà giáo, tri ân mặc nhiên được hiểu là biết ơn chủ thể chính, ở đây là thầy cô giáo. Nhưng khi các đơn vị trường học, nhà giáo kêu gọi không nhận hoa quà ngày lễ của mình mà chuyển chi phí sang những hoàn cảnh cần hỗ trợ thì tri ân gần nghĩa hơn với sự sẻ chia, lòng nhân ái. Lúc bấy giờ, tri ân không chỉ là sự ghi nhớ và biết ơn mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ, cảm thông, thấu cảm đến những hoàn cảnh khó khăn đang cần hỗ trợ.

Tương tự, trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo VN tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội diễn ra vào đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã nói về sự tri ân dưới một góc nhìn khác. Bộ trưởng chia sẻ: "Kỷ niệm 20.11 năm nay có nhiều nét đặc biệt. Chưa bao giờ ngành GD-ĐT có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay. GD-ĐT được xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Nhiều chính sách mới đã được Đảng và Nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người làm công tác giáo dục".

Từ đó, Bộ trưởng nhắn gửi: "Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng. Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho HS noi theo".

Ở góc độ này, tri ân không đơn thuần mang nghĩa hàm ơn mà còn là báo đáp và có hành động xứng đáng với những gì được tin yêu, trao gửi.

Ngày Nhà giáo VN năm nay có thể không tràn ngập hoa chúc mừng như vẫn thường thấy, nhưng không vì thế mà giảm đi giá trị của lòng biết ơn, ngược lại còn khiến nhà giáo ấm áp hơn khi sự tri ân biến thành hành động thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh đang cần hỗ trợ.

