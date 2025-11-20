Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Ngày Nhà giáo Việt Nam: Yêu thương và truyền cảm hứng

Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Ngọc Toàn
Tổng biên tập Báo Thanh Niên
20/11/2025 06:18 GMT+7

Nếu như trước đây, nhà giáo có cơ hội biết trước, học trước, tiếp cận trước để dạy lại học trò thì trong thời đại của công nghệ, của AI - thầy và trò cùng có cơ hội tiếp cận tri thức như nhau.

Bối cảnh này khiến nhà giáo phải nỗ lực không ngừng, nêu cao tinh thần học tập suốt đời để không chỉ là người trao truyền kiến thức, giúp học sinh biết, mà còn quan trọng hơn là truyền cảm hứng, tạo động lực giúp người học phân định đúng sai, biết làm người tử tế, biết yêu thương chan hòa…

Ngày Nhà giáo Việt Nam: Yêu thương và truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Thầy cô chính là người truyền cảm hứng, người dẫn đường, người gieo mầm nhân cách, giúp học sinh phát triển trí tuệ cảm xúc, kỹ năng

ảnh: Nhật Thịnh

Nhà giáo chưa bao giờ đứng trước nhiều thử thách như lúc này, nhưng cũng là lúc khẳng định những giá trị của nghề giáo mãi trường tồn. Điều này đúng với tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 vừa qua: "Bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, nhưng với những giá trị không bao giờ thay đổi".

Vì thế mà giữa làn sóng công nghệ thay đổi từng ngày nhưng có một sự thật vẫn không hề thay đổi: AI không thể thay thế nhà giáo. Máy móc có thể truyền đạt kiến thức, nhưng không thể truyền lửa đam mê, không thể thấu hiểu cảm xúc, không thể uốn nắn nhân cách và khơi gợi tiềm năng sáng tạo trong mỗi học trò.

Vai trò của nhà giáo trong kỷ nguyên AI vì thế không hề mất đi, mà còn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thầy cô chính là người truyền cảm hứng, người dẫn đường, người gieo mầm nhân cách, giúp học sinh phát triển trí tuệ cảm xúc, kỹ năng tư duy phản biện và khả năng thích ứng linh hoạt - những phẩm chất mà máy móc không bao giờ chạm tới được. Như William Arthur Ward, nhà văn, nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ, từng nói lại rất phù hợp để mô tả "chân dung" nhà giáo thời công nghệ: "Một người thầy bình thường sẽ chỉ nói. Một người thầy giỏi biết giải thích. Một người thầy xuất sắc biết minh họa. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng".

Ngày Nhà giáo Việt Nam: Yêu thương và truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Ấn phẩm Trái tim nhà giáo thời AI lần đầu ra mắt dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay là một món quà mà những người làm Báo Thanh Niên mong muốn được tri ân nhà giáo

ảnh: T.N

Nhà giáo Việt Nam hiện nay đang được trao cơ hội để trở thành "người thầy vĩ đại". Bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ, trong thời gian gần đây giáo dục-công nghệ là những lĩnh vực được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu với nhiều chính sách hướng tới con người đang triển khai đồng bộ và sâu rộng. Trong đó, đặc biệt là luật Nhà giáo, đạo luật đầu tiên trong lịch sử Việt Nam dành riêng cho giáo viên sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2026. Đây là lời cam kết của Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ và nâng cao vị thế người thầy.

Những bài viết, câu chuyện trong đặc san ngày Nhà giáo Việt Nam của Báo Thanh Niên năm nay là minh chứng rõ ràng nhất về những giá trị bền vững của nhà giáo chân chính dù đối diện với những biến động, đổi thay không ngừng. Sợi dây bền chặt cho những giá trị đó chính là tình yêu thương của nhà giáo - người truyền cảm hứng.

Ấn phẩm Trái tim nhà giáo thời AI của Thanh Niên lần đầu ra mắt dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay là một món quà mà những người làm Báo Thanh Niên mong muốn được tri ân những ai đã, đang là nhà giáo - người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh tự tin bước vào đời bằng sự hiểu biết và trái tim nhân ái.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, những người làm Báo Thanh Niên kính chúc quý thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là ngọn hải đăng dẫn lối và thắp sáng những ước mơ cho các thế hệ học trò Việt Nam.

Bình luận (0)

