Giáo dục trong kỷ nguyên AI: Người thầy giữa bước ngoặt nhân loại

Giáo dục, vốn là chiếc nôi nuôi dưỡng trí tuệ và đạo đức con người, không nằm ngoài làn sóng ấy. Hệ sinh thái giáo dục hôm nay không chỉ có thầy, trò và bảng đen, mà còn có robot, hệ thống tự động hóa, dữ liệu lớn và những "người thầy ảo" có thể giảng dạy không biết mệt. Nhưng chính lúc này, hơn bao giờ hết, vai trò người thầy cần được tái định nghĩa - không phải để chống lại công nghệ, mà để dẫn dắt công nghệ phục vụ con người.

Khi công nghệ trở thành một phần của lớp học

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã biến trường học thành không gian mở, nơi mọi hoạt động dạy, học có thể diễn ra trên nền tảng số. Ở đó, robot có thể hướng dẫn thí nghiệm, phần mềm AI có thể chấm bài, phân tích dữ liệu học tập, thậm chí dự đoán hành vi học sinh (HS). Với giáo viên (GV), công nghệ đang là "cánh tay nối dài" hỗ trợ họ trong việc thiết kế bài giảng, kiểm tra đánh giá, mô phỏng thí nghiệm và tạo nên những giờ học hấp dẫn.

Vai trò giáo viên cần được tái định nghĩa, không phải để chống lại công nghệ mà để dẫn dắt công nghệ phục vụ con người ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, chính công nghệ đang đặt ra những câu hỏi lớn: học để làm gì, dạy để làm gì, và con người sẽ còn giữ vai trò gì trong tiến trình tri thức toàn cầu? Khi AI có thể trả lời mọi câu hỏi, HS có nguy cơ đánh mất khả năng tự tìm tòi; khi robot có thể chấm điểm, người thầy có thể bị thu hẹp vai trò đánh giá; và khi mạng xã hội định hướng hành vi, thì nền đạo đức học đường đang đứng trước nguy cơ lung lay. Giáo dục vì thế không thể chỉ chạy theo công nghệ, mà phải làm chủ công nghệ để bảo vệ giá trị con người.

Năng lực kép của người thầy thời ai

Người thầy hôm nay không còn là "độc quyền tri thức" như trước kia, mà trở thành người dẫn đường, người kiến tạo môi trường học tập. HS có thể tra cứu bất cứ thông tin nào chỉ trong vài giây, nhưng họ vẫn cần người thầy để biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chân lý. Thời AI, trách nhiệm người thầy càng lớn hơn: phải vừa giỏi chuyên môn, vừa tinh tế trong cảm xúc; vừa thành thạo công nghệ, vừa hiểu sâu tâm lý con người. Nếu thiếu năng lực công nghệ, thầy cô sẽ tụt lại; nếu thiếu năng lực cảm xúc, bài giảng sẽ lạnh lùng, vô hồn. Giáo dục trong kỷ nguyên mới đòi hỏi người thầy biết dung hòa hai nửa: trí tuệ và tình cảm.

Trong bối cảnh này, người ta lo sợ rằng AI sẽ "thay thế" người thầy. Nhưng thực tế, AI chỉ thay thế được những người thầy dừng lại. Bởi giáo dục không chỉ truyền đạt thông tin, mà còn là truyền lửa. AI làm được nhiều thứ nhưng không thể nhìn vào ánh mắt học trò để biết em đang buồn, đang mất phương hướng hay đang cần một nụ cười để khích lệ. Người thầy thông minh không sợ AI, mà biết tận dụng AI để mở rộng năng lực của mình: dùng phần mềm mô phỏng để dạy thí nghiệm, dùng ChatGPT để soạn đề tham khảo, dùng LMS để quản lý lớp học, dùng công cụ phân tích dữ liệu để cá nhân hóa việc học. AI là công cụ, còn GV là người điều khiển công cụ ấy để tạo nên giá trị giáo dục.

Công nghệ không thay thế được trái tim. Và chính trái tim của người thầy là nhịp đập giúp cỗ máy giáo dục vận hành.

Giáo viên từng dạy bằng phấn trắng và bảng đen, nay lại tiếp tục dạy bằng máy tính, phần mềm, mô hình ảo ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nếu GV xưa cần "tâm và tầm" thì GV nay cần thêm "kỹ năng công nghệ và cảm xúc". Hai năng lực này bổ sung cho nhau, giúp người thầy vừa điều khiển công cụ hiện đại, vừa kết nối được trái tim học trò. Năng lực công nghệ giúp GV tự tin trong việc sử dụng các nền tảng LMS, thiết kế bài giảng đa phương tiện, tổ chức lớp học ảo, phân tích kết quả học tập bằng dữ liệu. Nhưng năng lực cảm xúc mới là yếu tố giữ cho lớp học ấm áp, nhân văn - nơi mỗi lời nói, ánh nhìn, cử chỉ của thầy cô đều có sức mạnh chữa lành và truyền cảm hứng. Người thầy thời AI không chỉ dạy kiến thức, mà còn "giải mã cảm xúc", "điều phối năng lượng tích cực" trong lớp học. Bởi giữa vô vàn máy móc, chính cảm xúc là phần người không thể thay thế. Thầy cô phải là những người tiên phong trong đổi mới. Nếu không đổi mới tư duy thì chính chúng ta bị bỏ lại phía sau học trò.

Giữ vững tay chèo giữa "biển dữ liệu"

Khi công nghệ mở ra cánh cửa tri thức vô tận, người thầy đứng trước một "biển dữ liệu" khổng lồ. Nếu không đủ bản lĩnh, rất dễ bị cuốn theo dòng xoáy ấy. GV cần vững tay chèo, nghĩa là có khả năng chọn lọc, định hướng và quản trị thông tin. Đó cũng là vai trò của nhà trường trong thời đại mới: xây dựng các chuẩn mực về sử dụng dữ liệu, bảo mật, đạo đức số và an toàn thông tin. Vì không ít trường hợp, HS phụ thuộc quá nhiều vào AI dẫn đến sao chép, gian lận, hoặc để lộ thông tin cá nhân. Công nghệ càng phát triển, trách nhiệm giáo dục càng nặng nề - trách nhiệm không chỉ với tri thức mà còn với an toàn, nhân phẩm và danh dự của con người.

Kỷ nguyên AI mở ra thời đại mới của tri thức và sáng tạo; nhưng cũng chính trong thời đại ấy, giáo dục càng phải bám rễ vào giá trị con người. Người thầy VN đã từng dạy bằng phấn trắng và bảng đen, nay tiếp tục dạy bằng máy tính, phần mềm, mô hình ảo và đang đứng trước bước ngoặt lịch sử. Đó không phải là bước ngoặt của công nghệ, mà là bước ngoặt của nhận thức: từ "người hướng dẫn" trở thành "người kiến tạo giá trị".

AI có thể làm nhiều điều kỳ diệu, nhưng chỉ con người mới có thể tạo ra nhân cách, lòng tin và hy vọng. Và chỉ khi nào người thầy vẫn còn giữ được ngọn lửa ấy, giáo dục mới thực sự là nền tảng vững chắc cho tương lai nhân loại.