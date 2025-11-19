Báo Thanh Niên đoạt 2 giải 'Vì sự phát triển giáo dục TP.HCM' năm 2025

Năm nay, ban tổ chức trao giải cho 18 tác phẩm xuất sắc của 58 tác giả, gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Trong đó, giải nhất cuộc thi được trao cho nhóm tác giả Báo Giáo Dục và Thời Đại với loạt bài "Giáo dục TP.HCM 50 năm sau ngày thống nhất đất nước".

Báo Thanh Niên đoạt 2 giải khuyến khích với loạt bài điều tra "Thâm nhập dịch vụ mua bán đồ án tốt nghiệp: Những lời cam kết công khai tiềm ẩn rủi ro" của nhóm tác giả Trần Tấn Lợi, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Thiên Bảo Hạo.

Các tác giả đã tiếp cận nhóm nhận làm đồ án ngành xây dựng, mức phí được đưa ra từ 7–9 triệu đồng cho đồ án ''nhỏ'', kèm cam kết ''không qua môn trả tiền lại''. Nhóm này sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu, từ đồ án kỹ thuật phức tạp, với báo giá lên đến hàng chục triệu đồng, cam kết "chấm đến đâu sửa đến đó".

Dịch vụ này không chỉ hoạt động rải rác mà là một ngành công nghiệp ngầm được tổ chức bài bản, với hệ thống quảng cáo đa kênh và quy trình tiếp cận chuyên nghiệp. Việc sinh viên sử dụng tiền để "mua tấm bằng" không chỉ làm méo mó giá trị tri thức mà còn tạo ra hệ lụy lâu dài cho xã hội, khi những người thiếu năng lực thực chất vẫn có thể bước ra thị trường lao động với một tấm bằng tốt nghiệp không liêm chính.

Loạt phóng sự video "Thi tốt nghiệp THPT 2025: Ước mơ thiết kế đồ họa của cậu học trò chim cánh cụt mất tứ chi" của tác giả Vũ Đoan. Nội dung kể về em Nguyễn Gia Lâm – học sinh Trường THCS, THPT Diên Hồng (TP.HCM) bị bệnh tim bẩm sinh, mất cả tứ chi nhưng vẫn vượt lên nghịch cảnh, lan tỏa thông điệp về nghị lực, tình yêu thương và giá trị của giáo dục nhân văn.

Giải nhất cuộc thi được trao cho nhóm tác giả Báo Giáo Dục và Thời Đại với loạt bài "Giáo dục TP.HCM 50 năm sau ngày thống nhất đất nước" ẢNH: VŨ ĐOAN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, đánh giá các tác phẩm tham dự có chất lượng đồng đều, nhiều bài viết thể hiện cảm xúc chân thật, phản ánh sâu sắc sự đổi mới giáo dục và các vấn đề thực tiễn đặt ra trong ngành.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm thể hiện rõ vai trò phản biện xã hội, góp phần xây dựng nền giáo dục nhân văn, hiện đại của thành phố, cho thấy tâm huyết của đội ngũ báo chí với sự nghiệp giáo dục TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung.

Nhóm tác giả Báo Thanh Niên đạt hai giải khuyến khích tại lễ trao Giải báo chí "Vì sự phát triển giáo dục TP.HCM" lần thứ 3 – năm 2025 ẢNH: ĐĂNG NGUYÊN

Giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM" qua 3 lần tổ chức đã trở thành sân chơi nghề nghiệp uy tín, tạo động lực cho đội ngũ phóng viên - nhà báo không ngừng đổi mới phương pháp làm báo; tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp của giáo dục; góp phần định hình môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ.