Thâm nhập dịch vụ mua bán đồ án tốt nghiệp: Những lời cam kết công khai tiềm ẩn rủi ro

Khi cánh cửa tốt nghiệp trở nên quá áp lực, một cánh cửa khác đã mở ra, âm thầm và đầy rủi ro. Đó là dịch vụ mua bán đồ án tốt nghiệp, nơi nhiều sinh viên tìm đến trong những năm qua.

Trong một cuộc trao đổi kín của chúng tôi với nhóm nhận làm đồ án ngành xây dựng, mức phí được đưa ra từ 7–9 triệu đồng cho đồ án 'nhỏ', kèm cam kết 'không qua môn trả tiền lại' và yêu cầu trao đổi qua Zalo". Nhóm này sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu, từ đồ án kỹ thuật phức tạp, với báo giá lên đến hàng chục triệu đồng, cam kết "chấm đến đâu sửa đến đó".

Dịch vụ này không chỉ hoạt động rải rác. Đây là một ngành công nghiệp ngầm được tổ chức bài bản, với hệ thống quảng cáo đa kênh và quy trình tiếp cận chuyên nghiệp.

Tuy nhóm dịch vụ này hứa giữ bí mật nhưng không phải bao giờ cũng trót lọt. Những rủi ro luôn đi kèm với việc mua bán đồ án này. ẢNH: THANH TRÚC

Đây không còn là một dịch vụ mua bán đồ án nữa mà còn là một đường dây sản xuất đồ án, dẫn đến thành tích ảo. Hậu quả lớn nhất không chỉ nằm ở người thuê, mà còn đổ lên vai cả những sinh viên học thật, làm thật.

Đằng sau những con số giao dịch, những lời cam kết “qua môn hay trả tiền lại”, là việc đánh đổi kiến thức lấy sự an nhàn nhất thời – để lại hệ lụy lâu dài cho người học, cho nhà trường, và cả xã hội.