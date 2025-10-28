Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thâm nhập dịch vụ mua bán đồ án tốt nghiệp: Những lời cam kết công khai tiềm ẩn rủi ro
Video Giáo dục

Thâm nhập dịch vụ mua bán đồ án tốt nghiệp: Những lời cam kết công khai tiềm ẩn rủi ro

Thanh Trúc - Tấn Lợi
28/10/2025 11:12 GMT+7

Không cần học, chỉ cần chi tiền. Đồ án tốt nghiệp – vốn là yêu cầu học thuật quan trọng nhất trong quá trình đào tạo – đang bị biến thành một “món hàng” rao bán công khai trên mạng xã hội, với cam kết qua môn hoặc hoàn tiền. Dịch vụ mua bán đồ án là nơi nhiều sinh viên tìm đến trong những năm qua.

Khi cánh cửa tốt nghiệp trở nên quá áp lực, một cánh cửa khác đã mở ra, âm thầm và đầy rủi ro. Đó là dịch vụ mua bán đồ án tốt nghiệp, nơi nhiều sinh viên tìm đến trong những năm qua.

Trong một cuộc trao đổi kín của chúng tôi với nhóm nhận làm đồ án ngành xây dựng, mức phí được đưa ra từ 7–9 triệu đồng cho đồ án 'nhỏ', kèm cam kết 'không qua môn trả tiền lại' và yêu cầu trao đổi qua Zalo". Nhóm này sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu, từ đồ án kỹ thuật phức tạp, với báo giá lên đến hàng chục triệu đồng, cam kết "chấm đến đâu sửa đến đó".

Dịch vụ này không chỉ hoạt động rải rác. Đây là một ngành công nghiệp ngầm được tổ chức bài bản, với hệ thống quảng cáo đa kênh và quy trình tiếp cận chuyên nghiệp.

Mua bán đồ án tốt nghiệp: Những lời cam kết tiềm ẩn rủi ro - Ảnh 1.

Tuy nhóm dịch vụ này hứa giữ bí mật nhưng không phải bao giờ cũng trót lọt. Những rủi ro luôn đi kèm với việc mua bán đồ án này.

ẢNH: THANH TRÚC

Đây không còn là một dịch vụ mua bán đồ án nữa mà còn là một đường dây sản xuất đồ án, dẫn đến thành tích ảo. Hậu quả lớn nhất không chỉ nằm ở người thuê, mà còn đổ lên vai cả những sinh viên học thật, làm thật.

Đằng sau những con số giao dịch, những lời cam kết “qua môn hay trả tiền lại”, là việc đánh đổi kiến thức lấy sự an nhàn nhất thời – để lại hệ lụy lâu dài cho người học, cho nhà trường, và cả xã hội.

Tin liên quan

Tranh cãi với chiến thắng của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

Tranh cãi với chiến thắng của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã được trao cho Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Tuy nhiên, chiến thắng này vấp phải tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Những lán trại tạm bợ trong cuộc sống ‘ra riêng’ tìm chữ của học trò Vân Kiều

Khám phá thêm chủ đề

mua bán đồ án tốt nghiệp mua bán đồ án Đồ án tốt nghiệp mua bán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận