Mang yêu thương đến người nghèo, câu chuyện 'cho đi' của một cô giáo

Khi đi dạy, cô giáo Vũ Thị Thu Hà đã giúp đỡ học sinh nghèo, xin miễn học phí cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Nay đã nghỉ hưu, cô giáo ấy vẫn đều đặn đi vào tận các làng xa xôi ở tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), âm thầm chăm lo, mang niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn mà không cần đền đáp.

Cô giáo lấy tiền lương mua gạo, thực phẩm cho người nghèo

Trong ký ức của mình, cô giáo Vũ Thị Thu Hà không thể quên những ngày khốn khó thiếu ăn, thiếu quần áo. Ngày ấy, cha mẹ khuyên cô không theo học sư phạm, nhưng với ý chí của mình, cô vẫn kiên quyết bước vào con đường giáo dục.

Từ năm 1988 đến 2019, cô đã dạy chữ cho biết bao thế hệ học sinh. Với cô, nghề giáo không chỉ là mưu sinh mà còn gieo niềm tin và hy vọng cho những đứa trẻ không có điều kiện. Những năm còn đứng lớp, cô đã xin miễn học phí cho những học sinh nghèo, kèm cặp giúp để các em có thêm cơ hội học hành.

"Khi còn đi học, đôi khi mình bị thiệt thòi vì là con nhà nghèo. Nên khi lớn lên và đi dạy, mình tìm cách giúp đỡ học sinh nghèo", cô Hà chia sẻ.

Cô Vũ Thị Thu Hà chia sẻ bữa ăn thiện nguyện cho người dân và trẻ em trong chuyến thiện nguyện ở vùng xa phía tây Quảng Ngãi ẢNH: HÀ VY

Cho đến nay đã nghỉ hưu, cô Hà miệt mài trên một lớp học khác: Lớp học tình thương và nhân ái, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh quanh mình. Để làm được điều này, mỗi tháng, cô Hà dành ra khoản tiền từ lương hưu để mua gạo, thức ăn, thuốc men và các nhu yếu phẩm chu cấp cho khoảng 10 người bị bệnh nặng, trẻ em thiếu thốn, cụ già neo đơn... "Nếu mình không giúp, họ không biết dựa vào ai", cô nói.

Mỗi bận đến với những hoàn cảnh ấy, cô Hà còn lắng nghe, chia sẻ, tạo cho họ niềm tin trong cuộc sống. Những người được cô giúp đỡ luôn xúc động, biết rằng có cô Hà bên cạnh thì họ sẽ bớt lo lắng mỗi ngày.

Bén duyên với những làng xa, cô giáo truyền niềm tin cuộc sống

Cô Hà thường xuyên gắn bó với những làng xa ở Kon Tum. Đó là làng khó khăn phía tây Quảng Ngãi: Têrêsa, Sa Loong, Pờ Tó, Hà Đông (Gia Lai)...

Ở đấy, cô không khỏi xót xa khi nhìn những đứa trẻ đi chân trần, những người già bệnh tật sống nhờ tình thương của cộng đồng. Cứ mỗi khi có ai nhắn tin báo làng nào đang cần giúp, cô lại tất tả lên đường, đi mà không có kế hoạch trước. "Nghe nơi nào cần là đi. Chẳng nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu chuyến", cô Hà chia sẻ.

Khoảnh khắc những đứa trẻ ngồi trên đất ăn bún khiến cô nhớ mãi ẢNH: HÀ VY

Mỗi chuyến đi của cô Hà là một câu chuyện gắn với những mảnh đời, những làng quê và những khoảnh khắc khó quên. Cô tự tay nấu hàng trăm suất bún, suất cơm cho cả một làng nghèo. Cô vui và hạnh phúc khi từng mâm ăn nóng hổi được chia ra cho người bệnh, trẻ nhỏ hay cụ già neo đơn.

Vào những dịp lễ Trung thu, Noel hay Tết Nguyên đán, cô Hà còn mang theo sách vở, đồ chơi, quà bánh để tổ chức những buổi lễ nhỏ, tạo cho trẻ em những khoảnh khắc vui vẻ, quên đi những ngày khăn khó.

Cô Hà nhớ có những chuyến đi mất cả ngày đường. Xuất phát từ sáng sớm đến chiều tối mới đến nơi. Khi thiếu chi phí, cô kêu gọi bạn bè và nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Cứ như vậy, từng chuyến đi, cô như một sợi dây kết nối lòng tốt với những mảnh đời cần giúp đỡ.

Trong những lần từ thiện ấy, cô chứng kiến nhiều hình ảnh chân thật đến mức khắc khoải. Đó là cảnh một em bé làm rớt viên kẹo xuống đất, kể cả khi cô cho viên kẹo khác thì em vẫn nhặt lên, phủi đất và ăn ngon lành. Lần khác, sau khi phát xong bún cho làng, thấy một đứa nhỏ cẩn thận bỏ nửa tô bún vào túi ni lông, cô dọ hỏi thì em bảo: "Con để dành phần cho em của con".

Cô Vũ Thị Thu Hà ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Những chuyến đi gắn với các làng xa xăm ấy, cô Hà cảm nhận được niềm vui, nỗi đau của người khác và thấy lòng mình thắt lại. "Tôi muốn cho đi nhiều, mỗi khi thấy cảnh đời ấy. Mỗi lần đi, mình thấy cuộc sống vẫn còn lắm mảnh đời cần giúp đỡ, nhưng chỉ sợ không đủ sức để giúp họ lâu dài", cô chia sẻ.

Cô Hà chỉ mong những người cô giúp được tốt lên, không cần danh tiếng, không cần ai đó phải trả ơn.

Cô Huỳnh Thị Đan Trâm, một đồng nghiệp lâu năm của cô Hà đang công tác tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, P.Kon Tum (Quảng Ngãi), chia sẻ rằng cô Hà là người giàu lòng nhân ái, dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đi từ thiện.

"Hầu như tháng nào cô cũng đi từ thiện, có khi đi xa mấy chục cây số. Ai cần giúp là cô không nề hà", cô Trâm nói.