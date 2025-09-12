Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt trụ điện ở Kon Tum

Hải Phong
Hải Phong
12/09/2025 20:50 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ một người đàn ông để điều tra hành vi đốt trụ điện trên địa bàn P.Kon Tum. Trước đó, nhiều trụ điện ở khu vực này liên tiếp bị phóng hỏa, gây ảnh hưởng đến cấp điện và an ninh trật tự.

Ngày 12.9, Công an P.Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan dựng lại hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra vụ phóng hỏa đốt trụ điện hạ thế 2B, thuộc Trạm biến áp Bà Triệu 2 (P.Kon Tum).

Khoảng hơn 1 giờ ngày 10.9, trụ điện 2B tại ngã tư Mạc Đĩnh Chi - Lê Quý Đôn (P.Kon Tum) bất ngờ bốc cháy. Sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố và điều tra nguyên nhân.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy là do có người cố ý phóng hỏa, có dấu hiệu phá hoại tài sản.

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt trụ điện ở Kon Tum- Ảnh 1.

Trụ điện tại ngã tư Mạc Đĩnh Chi - Lê Quý Đôn (P.Kon Tum, Quảng Ngãi) bốc cháy dữ dội

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Đáng chú ý, tại vị trí này, ngày 28.8 cũng xảy ra một vụ cháy tương tự. Từ cuối năm 2024 đến nay, đơn vị quản lý điện ghi nhận 8 vụ cháy tủ điện, đều có dấu hiệu bị đốt phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp điện và an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thống kê, vụ cháy ngày 10.9 gây thiệt hại gần 5 triệu đồng, vụ cháy ngày 28.8 gây thiệt hại hơn 11 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Kon Tum xác định và bắt giữ Huỳnh Ngọc Lý (36 tuổi, ở P.Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Lý khai nhận đã phóng hỏa đốt trụ điện tại ngã tư Mạc Đĩnh Chi - Lê Quý Đôn, đồng thời thừa nhận từng đốt 2 trụ điện khác trên địa bàn.

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt trụ điện ở Kon Tum- Ảnh 2.

Ông Huỳnh Ngọc Lý khai nhận đốt trụ điện trên địa bàn P.Kon Tum

ẢNH: THU NGUYỄN

Đại diện Đội Quản lý điện khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc liên tiếp xảy ra các vụ đốt phá trạm, trụ điện không chỉ gây thiệt hại tài sản nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, ảnh hưởng đến cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đơn vị kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn cộng đồng.


Khám phá thêm chủ đề

đốt trụ điện Quảng Ngãi đốt trụ điện Kon Tum Kon Tum phá hoại tài sản
