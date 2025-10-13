Tối 12.10, tại Khu di tích Kiếp Bạc, P.Trần Hưng Đạo, TP.Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khởi trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025. Cùng dự buổi lễ có Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Đọc diễn văn tưởng niệm, ông Lê Ngọc Châu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 cho biết cách đây 725 năm, ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn qua đời tại Vạn Kiếp. Để tri ân công đức của vị Anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, trí - dũng song toàn, đã ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông, Vua Trần Anh Tông đã truy phong Ngài là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại vương. Nhân dân đã suy tôn Ngài là Cửu Thiên Vũ Đế Đức Thánh Trần. Ngay khi còn sinh thời, nhân dân đã lập Sinh từ trên nền Vương phủ xưa tại Vạn Kiếp để thờ phụng. Sau khi Ngài mất, vua Trần sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ, nay là đền Kiếp Bạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo ẢNH: TTXVN

Đến nay, kho tàng di sản với ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà Hưng Đạo Đại vương để lại qua nhiều thế kỷ vẫn vẹn nguyên giá trị. Mỗi địa danh, mỗi áng văn bất hủ đều in đậm dấu ấn kiệt xuất của Ngài, trở thành niềm tự hào bất diệt của nhiều thế hệ con dân nước Việt.

Về Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, ông Lê Ngọc Châu nêu rõ lễ hội được tổ chức sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ I thành công tốt đẹp. Lễ hội diễn ra từ ngày 1.10, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không gian lễ hội được mở rộng; công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách. Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức, tái hiện giá trị lịch sử - văn hóa độc đáo của miền di sản; phần hội phong phú với nhiều hoạt động có chiều sâu, gắn với trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực - làng nghề.

Tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, Hải Phòng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh để nhân dân, du khách thập phương và bạn bè quốc tế có thêm hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo, riêng có của thành phố Hải Phòng - Nơi hội tụ tinh hoa miền di sản. Trước đó, tháng 7.2025, tại kỳ họp lần thứ 47, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã vinh danh Quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng với Yên Tử - Vĩnh Nghiêm là Di sản Văn hóa Thế giới. Trong đó, Hải Phòng ghi dấu với 5 "viên ngọc quý" gồm: Chùa Côn Sơn - trung tâm tu học Trúc Lâm, in đậm dấu tích Tổ Pháp Loa và Huyền Quang; Chùa Thanh Mai - được dựng từ thời Trần trên núi Phật Tích, gắn với sự nghiệp hai vị Tổ Trúc Lâm; Đền Kiếp Bạc - không gian thờ Đức Thánh Trần, biểu trưng cho trí dũng và đạo trị quốc; Chùa Nhẫm Dương - tổ đình Tào Động - là nơi lưu giữ chứng tích cư trú liên tục của người Việt cổ và Động Kính Chủ - được mệnh danh là "Nam thiên đệ lục động" với 47 bia ma nhai, một "bảo tàng tư liệu ngoài trời"; nơi lưu giữ bút tích của nhiều danh nhân phản ánh lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc qua gần 7 thế kỷ, từ triều Trần đến triều Nguyễn.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Ngọc Châu mong muốn thời gian tới, mỗi nhà đầu tư quan tâm đến với Hải Phòng sẽ trở thành một "kiến trúc sư tài ba", đem tâm huyết và sức sáng tạo để tôn tạo, gia tăng giá trị cho vùng di sản. Mỗi hiệp hội du lịch, mỗi doanh nghiệp lữ hành, vận tải, dịch vụ sẽ là "nhà thiết kế" những tour, tuyến du lịch mới, độc đáo, gắn kết các điểm di tích, làng nghề, sản phẩm ẩm thực, OCOP tiêu biểu của Hải Phòng. Mỗi người dân vùng di sản sẽ trở thành một chủ nhân, một "sứ giả truyền thông", lan tỏa thông điệp ý nghĩa về chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm đặc thù và liên kết vùng, thực hành du lịch xanh. Qua đó, xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến "không thể không trải nghiệm" trong hành trình của mỗi du khách.