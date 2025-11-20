Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tin lũ khẩn cấp: Lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên; Đắk Lắk, Khánh Hòa giảm cấp độ rủi ro thiên tai
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
20/11/2025 23:25 GMT+7

Bản tin tối 20.11.2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Dinh Ninh Hòa và sông Cái Phan Rang (tại Khánh Hòa) đã đạt đỉnh và đang xuống. Lũ trên sông Krông Ana (tại Đắk Lắk) đang lên.

Bản tin tối 20.11.2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Dinh Ninh Hòa và sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa là 6,77 mét (vào lúc 14 giờ ngày 20.11), trên báo động 3 - 1,07 mét, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 0,19 mét; đỉnh lũ trên sông Cái Phan Rang tại trạm Phan Rang là 4,85 mét (vào lúc 9 giờ ngày 20.11), trên mức báo động 3 - 0,35 mét. 

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.

Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa), sông Kôn (Gia Lai), các sông ở thành phố Huế và Đà Nẵng đang xuống.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức từ báo động 2 đến báo động 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức báo động 1 đến báo động 2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1; sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức báo động 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục duy trì ở mức cao từ mức báo động 2 đến báo động 3; các sông khác ở Đắk Lắk sẽ xuống và ở mức báo động 1 - báo động 2. Lũ trên các sông từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng dao động ở mức báo động 1.

Khẩn: Hướng dẫn sinh tồn cho người dân mắc kẹt trong lũ dữ

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ:

- Các lưu vực sông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa: Cấp 3

- Các lưu vực sông từ thành phố Huế đến tỉnh Gia Lai: Cấp 1-2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

