Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Bây giờ việc lớn nhất phải làm ngay là giúp đỡ người dân đang chịu những thiệt hại lớn về sinh mạng và nhà cửa. Cả nước đang hướng về miền Trung, những đóng góp của đồng bào chúng ta đang được các tổ chức có trách nhiệm thu nhận và nhanh chóng đưa tới tận nơi đồng bào đang chịu thiệt hại, đang khổ cực vì lũ lụt. Quân đội, công an với lực lượng mạnh nhất của mình đã kịp thời tới những vùng lũ lụt trọng điểm để cứu giúp nhân dân mình. Nhiều tấm gương quên mình cứu dân của các chiến sĩ đã được đưa lên báo chí và mạng xã hội. Có thể nói, cả nước đã vào cuộc, bằng cả tinh thần và vật chất, có những người nghèo chỉ giúp 100.000 đồng, nhưng đó là tấm lòng, là tình cảm chia sẻ nhau "Người trong một nước phải thương nhau cùng".

Đưa hàng cứu trợ tới đúng địa chỉ và tới nhanh nhất, đó là mệnh lệnh của trái tim. Những đoàn cứu trợ đều thấu hiểu điều đó, và những chuyến xe chở hàng cứu trợ đang xuôi ngược trên đường, với mong muốn làm sao đồng bào mình đang chịu khổ cực sẽ nhận được những nhu yếu phẩm cần thiết nhất; và tiếp đến là những vật liệu để dựng lại nhà cửa, sửa đường, xây cầu mới, trùng tu những lớp học, những nhà trường để các em học sinh có thể tới học sớm nhất.

Công cuộc tái thiết này không thể hoàn thành trong ngày một, ngày hai, nên cần vận động sự ủng hộ của toàn xã hội trong một thời gian đủ để có thể hoàn thành tốt nhất những công việc cần làm.

Đây không phải lần đầu tiên miền Trung chịu sự tàn phá kinh khủng của lũ lụt như thế này, nhưng phải nói đây là trận lũ lụt lịch sử. Vì thế, toàn xã hội càng yêu thương đồng bào miền Trung, càng quyết tâm cứu trợ để đồng bào miền Trung mình có lại được cuộc sống bình thường.

Tình thương yêu thật sự chính là nền móng để dân tộc ta vươn mình, không thể khác.