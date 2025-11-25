Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Thanh Thảo
Thanh Thảo
25/11/2025 03:56 GMT+7

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Bây giờ việc lớn nhất phải làm ngay là giúp đỡ người dân đang chịu những thiệt hại lớn về sinh mạng và nhà cửa. Cả nước đang hướng về miền Trung, những đóng góp của đồng bào chúng ta đang được các tổ chức có trách nhiệm thu nhận và nhanh chóng đưa tới tận nơi đồng bào đang chịu thiệt hại, đang khổ cực vì lũ lụt. Quân đội, công an với lực lượng mạnh nhất của mình đã kịp thời tới những vùng lũ lụt trọng điểm để cứu giúp nhân dân mình. Nhiều tấm gương quên mình cứu dân của các chiến sĩ đã được đưa lên báo chí và mạng xã hội. Có thể nói, cả nước đã vào cuộc, bằng cả tinh thần và vật chất, có những người nghèo chỉ giúp 100.000 đồng, nhưng đó là tấm lòng, là tình cảm chia sẻ nhau "Người trong một nước phải thương nhau cùng".

Đưa hàng cứu trợ tới đúng địa chỉ và tới nhanh nhất, đó là mệnh lệnh của trái tim. Những đoàn cứu trợ đều thấu hiểu điều đó, và những chuyến xe chở hàng cứu trợ đang xuôi ngược trên đường, với mong muốn làm sao đồng bào mình đang chịu khổ cực sẽ nhận được những nhu yếu phẩm cần thiết nhất; và tiếp đến là những vật liệu để dựng lại nhà cửa, sửa đường, xây cầu mới, trùng tu những lớp học, những nhà trường để các em học sinh có thể tới học sớm nhất.

Công cuộc tái thiết này không thể hoàn thành trong ngày một, ngày hai, nên cần vận động sự ủng hộ của toàn xã hội trong một thời gian đủ để có thể hoàn thành tốt nhất những công việc cần làm.

Đây không phải lần đầu tiên miền Trung chịu sự tàn phá kinh khủng của lũ lụt như thế này, nhưng phải nói đây là trận lũ lụt lịch sử. Vì thế, toàn xã hội càng yêu thương đồng bào miền Trung, càng quyết tâm cứu trợ để đồng bào miền Trung mình có lại được cuộc sống bình thường.

Tình thương yêu thật sự chính là nền móng để dân tộc ta vươn mình, không thể khác.

Tin liên quan

Giáo dục sau bão lũ tìm giải pháp căn cơ

Giáo dục sau bão lũ tìm giải pháp căn cơ

Giáo dục miền Trung đang đối mặt với hậu quả nặng nề sau hàng loạt cơn bão lũ: cơ sở vật chất hư hại, học sinh không thể đến lớp, mất sách vở, giáo viên cùng phụ huynh chịu áp lực lớn.

Quên mình trong lũ dữ

Chìa khóa thông tin giữa thiên tai

Khám phá thêm chủ đề

Cứu trợ miền Trung lũ lụt Tái thiết tình yêu thương tái thiết sau lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận