Sau lũ, hàng rào phơi kín đồ ở Hòa Thịnh: Bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất

Dưới cái nắng nhẹ sau hơn một tuần lũ rút, rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) vẫn ngổn ngang bùn đất, vật dụng, quần áo phơi la liệt trước sân mỗi nhà. Từ sáng sớm, người dân đã bắt đầu một ngày mới bằng những công việc cứ lặp đi lặp lại trong suốt 1 tuần qua. Đó là giặt quần áo, chùi xoong nồi, rửa từng món đồ bị ngâm nước, sửa xe, rồi quét dọn lại nhà vẫn còn bám bùn đất.
Trước một ngôi nhà bị lũ nhấn chìm tuần trước, người phụ nữ có tên Phan Thị Xinh (ở thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh) đang cặm cụi kỳ cọ đống quần áo đã chuyển màu vì bùn đất. Phía trước sân nhà chị treo chi chít quần áo phơi nhiều ngày qua. Chị phải giặt đi giặt lại nhiều lần mới phần nào sạch được.
Chị Xinh kể lại, đêm 19.11 nước lên quá nhanh nên không kịp dọn dẹp đồ đạc mà chỉ là chạy lũ. Do vậy, quần áo, mùng mền đều chìm trong nước lũ. Khi nước rút, chị lôi quần áo trong đống đổ nát ra kiểm tra và giặt lại. "Giặt được cái nào hay cái đó, chứ quần áo cũng là tiền mà. Còn xài được thì mình xài, chứ giờ lấy đồ từ thiện cũng không thể thay được quần áo của mình", chị Xinh chia sẻ.
Ở trước sân nhà, nhiều người dân thôn Phú Hữu lúi húi bên đồ gia dụng, từ chén bát, muỗng nĩa đến ghế nhựa, thau chậu. Thứ gì còn dùng được thì rửa lại, thứ nào hư hỏng thì đành chất riêng một chỗ chờ xử lý.
Tất bật từ sáng đến trưa, nhưng anh Lê Văn Hùng (thôn Phú Hữu) vẫn chưa sửa xong chiếc xe máy của mình vì nước ngập. Anh Hùng cho hay, do các tiệm sửa xe trong xã Hòa Thịnh hiện đang rất đông khách nên anh cùng người em quyết định tự sửa xe ở nhà.
Trong khi đó, ngoài đường, một số người mang cuốc, xẻng hốt từng mảng bùn dày, rác còn bám trên mặt đường, miệng cống.
