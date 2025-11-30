Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sau lũ, hàng rào phơi kín đồ ở Hòa Thịnh: Bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất

+1
Phạm Hữu - Hữu Tú - Huy Đạt và 1 người khác
30/11/2025 19:20 GMT+7

Hơn một tuần sau khi lũ rút, người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) vẫn miệt mài giặt giũ, dọn bùn đất, phơi kín áo quần trên hàng rào... gượng dậy tái thiết cuộc sống.

Dưới cái nắng nhẹ sau hơn một tuần lũ rút, rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) vẫn ngổn ngang bùn đất, vật dụng, quần áo phơi la liệt trước sân mỗi nhà. Từ sáng sớm, người dân đã bắt đầu một ngày mới bằng những công việc cứ lặp đi lặp lại trong suốt 1 tuần qua. Đó là giặt quần áo, chùi xoong nồi, rửa từng món đồ bị ngâm nước, sửa xe, rồi quét dọn lại nhà vẫn còn bám bùn đất.

Trước một ngôi nhà bị lũ nhấn chìm tuần trước, người phụ nữ có tên Phan Thị Xinh (ở thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh) đang cặm cụi kỳ cọ đống quần áo đã chuyển màu vì bùn đất. Phía trước sân nhà chị treo chi chít quần áo phơi nhiều ngày qua. Chị phải giặt đi giặt lại nhiều lần mới phần nào sạch được.

Chị Xinh kể lại, đêm 19.11 nước lên quá nhanh nên không kịp dọn dẹp đồ đạc mà chỉ là chạy lũ. Do vậy, quần áo, mùng mền đều chìm trong nước lũ. Khi nước rút, chị lôi quần áo trong đống đổ nát ra kiểm tra và giặt lại. "Giặt được cái nào hay cái đó, chứ quần áo cũng là tiền mà. Còn xài được thì mình xài, chứ giờ lấy đồ từ thiện cũng không thể thay được quần áo của mình", chị Xinh chia sẻ.

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 1.

Những ngày sau khi lũ rút, đi dọc các con đường dẫn vào các thôn ở xã Hoà Thịnh không khó để bắt gặp cảnh này

ẢNH: PHẠM HỮU

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 2.

Người dân phải giặt lại quần áo bị nhấn chìm trong nước lũ

ẢNH: PHẠM HỮU

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 3.

Bất kể nơi nào có thể phơi được như bờ tường, rào, cành cây đều cũng là nơi phơi quần áo sau lũ của người dân

ẢNH: PHẠM HỮU

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 4.

Bà Phan Thị Xinh cho biết những ngày qua phải giặt đi giặt lại hàng trăm bộ quần áo cho gia đình vì đã ngấm bùn đất

ẢNH: PHẠM HỮU

Ở trước sân nhà, nhiều người dân thôn Phú Hữu lúi húi bên đồ gia dụng, từ chén bát, muỗng nĩa đến ghế nhựa, thau chậu. Thứ gì còn dùng được thì rửa lại, thứ nào hư hỏng thì đành chất riêng một chỗ chờ xử lý.

Tất bật từ sáng đến trưa, nhưng anh Lê Văn Hùng (thôn Phú Hữu) vẫn chưa sửa xong chiếc xe máy của mình vì nước ngập. Anh Hùng cho hay, do các tiệm sửa xe trong xã Hòa Thịnh hiện đang rất đông khách nên anh cùng người em quyết định tự sửa xe ở nhà.

Trong khi đó, ngoài đường, một số người mang cuốc, xẻng hốt từng mảng bùn dày, rác còn bám trên mặt đường, miệng cống.

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 5.

Tại thôn Mỹ Điền, mọi người nỗ lực tái thiết cuộc sống sau lũ

ẢNH: PHẠM HỮU

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 6.

Người dân xịt nước những vật dụng bị chìm trong nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 7.

Anh Trần Quang Vũ (thôn Phú Hữu) dọn nhà đến 4 ngày mà vẫn chưa xong. Sáng sớm mỗi ngày, anh bơm nước từ con kênh trước nhà, sau đó quét bùn đất ra phía sau. Tuy nhiên, bùn đất vẫn còn rất nhiều trong nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 8.

Anh Lê Văn Hùng (trái) cặm cụi tự sửa lại chiếc xe máy của mình

ẢNH: PHẠM HỮU

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 9.

Người dân thôn dọn rác trên đường

ẢNH: PHẠM HỮU

Xã Hòa Thịnh hàn gắn sau lũ: Người dân cùng nhau dọn dẹp - Ảnh 10.

Khơi thông dòng chảy của con kênh ở thôn Phú Hữu

ẢNH: PHẠM HỮU

