Xuồng cứu mạng người giữa lũ dữ: Vì sao là gia sản đặc biệt ở thôn Hiệp Đồng?

Trong dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy qua thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk, những chiếc xuồng nhỏ của người dân trở thành "phao cứu sinh" duy nhất của hàng trăm con người giữa biển nước.

Mỗi nhà đều có một chiếc xuồng

Những ngày này, dù nước lũ ở nhiều nơi đã rút từ lâu nhưng tại thôn Hiệp Đồng, nước vẫn còn bao vây tứ phía. Một số con đường trong làng vẫn còn ngập nước. Ngoài chạy xe máy, người dân địa phương thường xuyên di chuyển bằng xuồng. Những chiếc xuồng nhỏ đã gắn bó với văn hóa, lối sống ở thôn này từ bao đời.

Người dân thôn Hiệp Đồng sử dụng xuồng để đi lại ẢNH: PHẠM HỮU

Mỗi năm đến mùa nước nổi, những chiếc xuồng của người dân lại phát huy tác dụng ẢNH: PHẠM HỮU

Lý giải về chuyện mỗi nhà ở thôn Hiệp Đồng đều có một chiếc xuồng, ông Nguyễn Văn Đát (người dân ở thôn) nói rằng xuồng ở thôn có từ khi nào ông cũng chẳng biết. Ông chỉ biết khi ông được sinh ra, lớn lên, trong nhà đã thấy có sẵn chiếc xuồng - đó cũng là tài sản của cha ông Đát. Trước đây, chiếc xuồng được làm bằng tre, nứa, đan bằng tay, trát dầu rái và dầu hắc để chống thấm. Ngày nay, hiện đại hơn, xuồng được làm bằng nhiều vật liệu như thiếc và nhựa.

Mỗi năm ở thôn Hiệp Đồng, đều có lũ dâng. Lũ cao lên thì nước đến mép nhà, nhẹ thì nước mấp mé con đường dẫn vào làng. Người dân dường như đã quen với nước ngập. "Trong mùa nước lũ, xuồng giúp bà con tạo nguồn thức ăn, đi chài lưới dưới ruộng, sông. Rồi xuồng đưa bà con đi chợ và đưa đón con cái đi học. Cứ vậy, dần dần tạo thành tập tính của bà con nơi đây", ông Đát chia sẻ.

Ông Huỳnh Đợi, một người dân trong thôn, cho biết xuồng là tài sản của mọi người ở đây. Mỗi chiếc xuồng trị giá từ 2 – 5 triệu đồng, cùng lúc chở có thể chở được đến 3 người, đi lại dễ dàng.

Theo ông Đợi, xuồng ở thôn chỉ sử dụng vào mùa nước lũ, khoảng tháng 9 - 12 mỗi năm. Đến mùa khô, người dân mang xuồng lên gác, tìm chỗ cất.

Mỗi nhà ở thôn Hiệp Đồng đều có một chiếc xuồng ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân trong thôn xem xuồng là tài sản quý giá ẢNH: PHẠM HỮU

Khắp nơi trong thôn Hiệp Đồng, từ đường nhỏ đến đường lớn đều có thể nhìn thấy xuồng trước nhà dân ẢNH: PHẠM HỮU

Chiếc xuồng cứu nhiều mạng người trong lũ lịch sử

Ở thôn Hiệp Đồng, mỗi năm nước lũ đều dâng cao. Người dân đã quen với chuyện sống chung với cảnh ngập suốt hàng chục năm qua. Cho nên, sự có mặt của chiếc xuồng ở mỗi hộ dân là điều tất yếu.

Bà Năm cho biết xuồng của vợ chồng bà thuộc loại "cha truyền con nối". Khi họ làm đám cưới năm 2001, cha mẹ đã cho lại chiếc xuồng như của hồi môn. "Dù xuồng có hư bao nhiêu lần thì tôi cũng phải sửa. Nó giống chiếc xe Honda của người dân thành phố vậy. Nó là một phần cuộc sống của tôi ở đây, là tài sản to lớn nhất", bà Năm nói.

Nhưng vừa rồi, người dân ở thôn Hiệp Đồng mới lần đầu trong đời chứng kiến một trận lũ khủng khiếp như vậy. Nhờ chiếc xuồng có sẵn trong nhà nên khi lũ đến, bà và cháu được cứu mạng dễ dàng. Bà kể, trong lúc nước đỉnh điểm, hai bà cháu ngồi lên xuồng suốt đêm. Hễ nước đến đâu thì xuồng của bà cũng dâng đến đó. Nhờ vậy mà khi đội cứu hộ đến bà chèo xuồng ra ngoài và được đưa đến nơi an toàn.

Phía sau nhà bà Năm là nhà ông Nguyễn Mới cũng có một chiếc xuồng. Ông hiện sống với con trai bị tai nạn. Đêm 19.11, nước dâng bất ngờ khiến ông Mới hoảng hốt. May nhờ có chiếc xuồng trước nhà mà hai cha con thoát nạn trong gang tấc.

Ông Nguyễn Mới chia sẻ nhờ chiếc xuồng mà ông và con trai thoát nạn trong trận lũ lịch sử vừa qua ẢNH: PHẠM HỮU

Mỗi chiếc xuồng có giá từ 2 - 5 triệu đồng, chở được 3 người ẢNH: PHẠM HỮU

Khi mùa khô, người dân thôn mang xuồng vào nhà, treo lên gác ẢNH: PHẠM HỮU

Chiếc xuồng được người dân trong thôn xem là phương tiện đi lại giống như xe máy hiện nay ẢNH: PHẠM HỮU

"Đêm đó, tôi đã để sẵn xuồng ở trước cửa. Khi nước dâng tới nhà thì tôi kéo xuồng. Con tôi ngồi xe lăn nên không thể bơi lội gì được. Lúc nước cao tới cửa nhà, tôi kéo con tôi lên xuồng. Hai cha con nằm trên xuồng 3 ngày, không áo mưa, không đồ ăn, đói khát, lạnh lẽo. Nhưng dù sao, tôi cũng biết ơn chiếc xuồng này vì đã cứu cha con tôi trong trận lũ vừa rồi. Không có nó, tôi không biết làm sao", ông Mới kể lại.

Ông Mới nói thêm nhờ có xuồng mà những thanh niên đi khắp nơi trong thôn để kịp đưa người già đến các nhà cao để tránh lũ.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân xác nhận tại thôn mỗi nhà đều có một chiếc xuồng để đi lại do lũ lụt thường xuyên. Người dân ai cũng biết bơi xuồng nên trong trận lũ vừa rồi nhờ đó mà người dân cố gắng giúp nhau hay tự xoay sở để đi đến nơi cao ráo an toàn.

Theo bà Lệ, thôn có 205 hộ với 844 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua. Có 7 nhà bị sập nặng; 24 nhà bị sập mức 50%; 3 nhà bị sập mức 30%. Thôn ghi nhận không có thiệt hại về người.

