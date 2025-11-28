Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

'Nước lũ mà có sóng': Xóm Bầu ở Đắk Lắk tan hoang, 8 căn nhà bị cuốn sập

Đức Huy
Đức Huy
28/11/2025 11:49 GMT+7

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, 8 căn nhà ở xóm Bầu (Đắk Lắk) bị cuốn sập. Dù nước lũ đã rút, rác và xác động vật vẫn ngổn ngang, bốc mùi nồng nặc khiến người dân lo ngại dịch bệnh.

Nằm ngay họng nước lũ, cộng với gió thổi mạnh tạo ra những đợt sóng lớn đánh sập hoàn toàn 8 căn nhà ở xóm Bầu, thôn Phước Khánh, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ). Mặc dù, nước lũ đã rút được 3 ngày nhưng rác vẫn tràn ngập từ đường giao thông xuống ruộng đồng.

"Chỉ kịp chạy thoát thân"

Ông Nguyễn Văn Tiến ở xóm Bầu chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào khác lạ như trận lũ đợt này. Theo ông Tiến, khác lạ ở chỗ là trong đồng mà lại có sóng cao. "Mấy mùa mưa lũ trước chỉ có nước chảy nên căn nhà của tôi không hề hấn gì. Nhưng đợt này, nước lũ chảy xiết cộng với gió nên tạo ra những đợt sóng lớn đập vào nhà, làm căn nhà tôi đổ sập. Lúc này, vợ chồng tôi chỉ biết chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn", ông Tiến thở dài.

'Nước lũ mà có sóng': Xóm Bầu ở Đắk Lắk tan hoang, 8 căn nhà bị đánh sập - Ảnh 1.

Nhà ông Nguyễn Văn Tiến ở xóm Bầu bị lũ cuốn sập nhưng chưa thu dọn vì rác ngập đường xe múc không vào được

ẢNH: ĐỨC HUY

Gần đó, nhà bà Phạm Thị Hận cũng bị nước lũ cuốn sập, tôn, xà gồ nằm ngổn ngang. Bà Hận nói: "Bão thì không sao, nhưng đợt này lụt ngập đến nóc nhà kết hợp với gió tạo ra sóng lớn xô sập toàn bộ căn nhà".

Đi từ đầu xóm đến cuối xóm, nhà cửa của người dân bị lũ cuốn sập nằm la liệt, cảnh tượng rất tan hoang. Nhà ông Trần Kim Hòa ở gần cuối xóm Bầu bị lũ đánh sập, gạch vỡ đè lên bàn ghế, tủ giường. Lúc nhà sập, vợ chồng ông đã lánh sang nhà khác nên may mắn thoát nạn.

'Nước lũ mà có sóng': Xóm Bầu ở Đắk Lắk tan hoang, 8 căn nhà bị đánh sập - Ảnh 2.

Rác thải chất thành đống trên đường bê tông xóm Bầu

ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Hòa kể lại: "Nước lên nhanh quá không kịp dọn đồ mà chỉ lo chạy thoát thân qua nhà cao bên cạnh để trốn. Giờ nhà sập, nhưng không có tiền để xây lại. Tôi cũng mong chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ để sớm có nhà ở, ổn định lại cuộc sống".

'Nước lũ mà có sóng': Xóm Bầu ở Đắk Lắk tan hoang, 8 căn nhà bị đánh sập - Ảnh 3.

Xóm Bầu có 8 nhà sập trong đợt lũ lịch sử này

ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết, sau khi lũ rút chính quyền và các đoàn từ thiện đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chăn mền, quần áo… để người dân tạm thời có cái ăn, cái mặc. "Còn về lâu dài, hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh thống kê nhà sập. Kế hoạch là người dân sẽ có nhà mới để đón tết", ông Thành nói.

Lũ đã rút hơn 3 ngày nhưng rác vẫn còn ngập đường

Chiều 27.11, đường vào thôn Phước Khánh (phường Tuy Hòa) rác vẫn còn tràn ngập trên đường, nào là quần áo, chăn mền, gối, nệm…

Từ cổng chào thôn Phước Khánh đi qua chợ thì gặp ngay "núi" rác. Hầu hết rác ở đây là từ các vật dụng trong gia đình bị ngập nước hư hỏng nên người dân thải ra ngoài. Các hẻm vào các xóm nhỏ rác ngập từ đống lấn hết đường giao thông. Riêng đường vào xóm Bầu, rác chiếm hết mặt đường, chỉ xe máy mới di chuyển được.

'Nước lũ mà có sóng': Xóm Bầu ở Đắk Lắk tan hoang, 8 căn nhà bị đánh sập - Ảnh 4.

Đồ đạc, cây cối, rác thải... đầy đường sau lũ

ẢNH: ĐỨC HUY

Nhà ông Nguyễn Văn Tiến ở xóm Bầu bị sập trong đợt lũ này, nhưng đến nay vẫn chưa thể dọn dẹp. "Nước rút 3 ngày nay rồi nhưng tôi chưa thuê xe vào dọn dẹp được, vì đường còn ngập rác".

Rác trên đường, rác dưới bờ ruộng cùng với xác gia súc, gia cầm chết nên mùi hôi thối nồng nặc, bao quanh cả xóm Bầu. Ông Trần Kim Hòa ở xóm Bầu lo lắng: "Rác thì chịu được chứ mùi thối của xác gia súc, gia cầm thì không tài nào chịu nổi. Tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong xóm".

'Nước lũ mà có sóng': Xóm Bầu ở Đắk Lắk tan hoang, 8 căn nhà bị đánh sập - Ảnh 5.

Gạch vỡ đè lên bàn ghế nhà ông Trần Kim Hòa

ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết thêm: "Hiện nay trên địa bàn phường có 2 đơn vị dọn vệ sinh rác, nhưng do lượng rác thải sau lũ quá nhiều nên không thể nào thu gom kịp. Vì thế, hai đơn vị này cũng phải thu dọn từ ngoài vào trong thôn nên hơi chậm. Chúng tôi đang xin tăng cường thêm 10 xe chở rác nữa nên hi vọng sẽ sớm thu dọn rác xong. Và hiện phường cũng đang triển khai phun thuốc khử khuẩn môi trường, thu gom xác động vật chết để đảm bảo môi trường trong các khu dân cư".

Tin liên quan

Ngày lũ dữ - ngày nắng lên: Phú Yên cũ trong khung hình đối lập đến nghẹn lòng

Ngày lũ dữ - ngày nắng lên: Phú Yên cũ trong khung hình đối lập đến nghẹn lòng

Cùng một khung cảnh ở Phú Yên cũ nhưng khác biệt đến nghẹn lòng: ngày lũ dữ cuồn cuộn và ngày nắng lên bình yên. Những khoảnh khắc khiến ai nhìn cũng xót xa.

Khám phá thêm chủ đề

nước lũ Xóm Bầu Nhà sập trận lũ lịch sử Đắk Lắk núi rác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận