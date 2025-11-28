'Nước lũ mà có sóng': Xóm Bầu ở Đắk Lắk tan hoang, 8 căn nhà bị cuốn sập

Nằm ngay họng nước lũ, cộng với gió thổi mạnh tạo ra những đợt sóng lớn đánh sập hoàn toàn 8 căn nhà ở xóm Bầu, thôn Phước Khánh, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ). Mặc dù, nước lũ đã rút được 3 ngày nhưng rác vẫn tràn ngập từ đường giao thông xuống ruộng đồng.

"Chỉ kịp chạy thoát thân"

Ông Nguyễn Văn Tiến ở xóm Bầu chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào khác lạ như trận lũ đợt này. Theo ông Tiến, khác lạ ở chỗ là trong đồng mà lại có sóng cao. "Mấy mùa mưa lũ trước chỉ có nước chảy nên căn nhà của tôi không hề hấn gì. Nhưng đợt này, nước lũ chảy xiết cộng với gió nên tạo ra những đợt sóng lớn đập vào nhà, làm căn nhà tôi đổ sập. Lúc này, vợ chồng tôi chỉ biết chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn", ông Tiến thở dài.

Nhà ông Nguyễn Văn Tiến ở xóm Bầu bị lũ cuốn sập nhưng chưa thu dọn vì rác ngập đường xe múc không vào được ẢNH: ĐỨC HUY

Gần đó, nhà bà Phạm Thị Hận cũng bị nước lũ cuốn sập, tôn, xà gồ nằm ngổn ngang. Bà Hận nói: "Bão thì không sao, nhưng đợt này lụt ngập đến nóc nhà kết hợp với gió tạo ra sóng lớn xô sập toàn bộ căn nhà".

Đi từ đầu xóm đến cuối xóm, nhà cửa của người dân bị lũ cuốn sập nằm la liệt, cảnh tượng rất tan hoang. Nhà ông Trần Kim Hòa ở gần cuối xóm Bầu bị lũ đánh sập, gạch vỡ đè lên bàn ghế, tủ giường. Lúc nhà sập, vợ chồng ông đã lánh sang nhà khác nên may mắn thoát nạn.

Rác thải chất thành đống trên đường bê tông xóm Bầu ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Hòa kể lại: "Nước lên nhanh quá không kịp dọn đồ mà chỉ lo chạy thoát thân qua nhà cao bên cạnh để trốn. Giờ nhà sập, nhưng không có tiền để xây lại. Tôi cũng mong chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ để sớm có nhà ở, ổn định lại cuộc sống".

Xóm Bầu có 8 nhà sập trong đợt lũ lịch sử này ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết, sau khi lũ rút chính quyền và các đoàn từ thiện đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chăn mền, quần áo… để người dân tạm thời có cái ăn, cái mặc. "Còn về lâu dài, hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh thống kê nhà sập. Kế hoạch là người dân sẽ có nhà mới để đón tết", ông Thành nói.

Lũ đã rút hơn 3 ngày nhưng rác vẫn còn ngập đường

Chiều 27.11, đường vào thôn Phước Khánh (phường Tuy Hòa) rác vẫn còn tràn ngập trên đường, nào là quần áo, chăn mền, gối, nệm…

Từ cổng chào thôn Phước Khánh đi qua chợ thì gặp ngay "núi" rác. Hầu hết rác ở đây là từ các vật dụng trong gia đình bị ngập nước hư hỏng nên người dân thải ra ngoài. Các hẻm vào các xóm nhỏ rác ngập từ đống lấn hết đường giao thông. Riêng đường vào xóm Bầu, rác chiếm hết mặt đường, chỉ xe máy mới di chuyển được.

Đồ đạc, cây cối, rác thải... đầy đường sau lũ ẢNH: ĐỨC HUY

Nhà ông Nguyễn Văn Tiến ở xóm Bầu bị sập trong đợt lũ này, nhưng đến nay vẫn chưa thể dọn dẹp. "Nước rút 3 ngày nay rồi nhưng tôi chưa thuê xe vào dọn dẹp được, vì đường còn ngập rác".

Rác trên đường, rác dưới bờ ruộng cùng với xác gia súc, gia cầm chết nên mùi hôi thối nồng nặc, bao quanh cả xóm Bầu. Ông Trần Kim Hòa ở xóm Bầu lo lắng: "Rác thì chịu được chứ mùi thối của xác gia súc, gia cầm thì không tài nào chịu nổi. Tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong xóm".

Gạch vỡ đè lên bàn ghế nhà ông Trần Kim Hòa ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết thêm: "Hiện nay trên địa bàn phường có 2 đơn vị dọn vệ sinh rác, nhưng do lượng rác thải sau lũ quá nhiều nên không thể nào thu gom kịp. Vì thế, hai đơn vị này cũng phải thu dọn từ ngoài vào trong thôn nên hơi chậm. Chúng tôi đang xin tăng cường thêm 10 xe chở rác nữa nên hi vọng sẽ sớm thu dọn rác xong. Và hiện phường cũng đang triển khai phun thuốc khử khuẩn môi trường, thu gom xác động vật chết để đảm bảo môi trường trong các khu dân cư".