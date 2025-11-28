'Núi' rác khổng lồ bốc mùi ở Khánh Hòa: Ngồi trong nhà cũng phải đeo khẩu trang

Sau cơn lũ lịch sử, nước đã rút nhưng để lại cảnh tượng ngổn ngang tại các xã Diên Điền, Diên Khánh và phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa). Tranh thủ những ngày nắng ráo, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, thu gom đồ đạc hư hỏng chuyển ra đường. Những "núi rác" vốn đã cao giờ càng chồng chất thêm với bùn đất, cây cối, phế liệu... Khối lượng rác khổng lồ không chỉ gây ô nhiễm mà còn cản trở sinh hoạt, đi lại của người dân.

Sau lũ, rác thải chất kín đường tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Rác tồn đọng khiến chợ Ga (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) chưa hoạt động được ẢNH: BÁ DUY

"Núi" rác cao trước nhà người dân tại đường Cầu Bè (phường Tây Nha Trang)

Ghi nhận ngày 27.11 tại xã Diên Điền, các tuyến đường nhỏ không thể tiếp cận bằng xe rác lớn, người dân đã tự huy động xe công nông và máy múc nhỏ để dọn rác.

Theo anh Minh Trung - người dân thôn Trung 1, rác tồn đọng quá lâu khiến mùi hôi càng nặng. "Rác tồn quá lâu, càng ngày càng hôi, phải chủ động dọn chứ không chờ được. Chúng tôi phải đeo khẩu trang kể cả trong nhà vì mùi rác quá nặng, lẫn xác chết động vật", anh Trung chia sẻ.

Rác ùn ứ tại các con đường ở xã Diên Điền ẢNH: BÁ DUY

Lượng rác "khủng khiếp" tồn đọng nhiều ngày tại xã Diên Điền bốc mùi ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân

Rác như "bức tường" trước quán ăn trên đường Đồng Khởi ẢNH: BÁ DUY

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Diên Điền, thừa nhận lượng rác thải ùn ứ hiện ở mức "khủng khiếp". Hiện xã đã huy động 7 xe múc và 17 xe ben để giải tỏa rác, ưu tiên dọn các tuyến đường lớn, trường học và công sở. Khó khăn lớn nhất là bãi rác Hòn Ngang đang quá tải.

Lượng rác tồn đọng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chợ búa. Các chợ lớn như Diên Phú, Diên Sơn đã hoạt động trở lại dù hàng hóa còn thưa thớt, riêng chợ thôn Đại Điền Trung vẫn chưa hoạt động được.

Người dân đi giữa con đường ngập rác tại xã Diên Khánh (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Cách 10 m lại có 1 "núi" rác đang bốc mùi tại khu dân cư xã Diên Khánh ẢNH: BÁ DUY

Tại khu vực Nha Trang, Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang huy động 750 công nhân chia ca, làm việc đến 2 - 3 giờ sáng. Chỉ trong 7 ngày, lực lượng đã thu gom hơn 7.500 tấn rác, với hai ngày cao điểm 25.11 (hơn 1.700 tấn) và 26.11 (trên 1.600 tấn). Tuy nhiên, hiện mới xử lý được khoảng 20 - 30% khối lượng rác.

Hiện người dân vẫn tiếp tục tập kết rác là các vật dụng hư hỏng do lũ ra đường để công nhân môi trường thu gom ẢNH: BÁ DUY

Ở Nha Trang, hàng trăm công nhân môi trường gần như làm xuyên đêm để giải phóng lượng rác tồn đọng khổng lồ sau lũ ẢNH: BÁ DUY

Chỉ trong 7 ngày, lực lượng của Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang đã thu gom hơn 7.500 tấn rác. Tuy nhiên, lượng rác vẫn còn rất lớn, đặc biệt ở những khu vực hẻm nhỏ và vùng trũng ẢNH: BÁ DUY

Chiều 27.11, rác trước Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang) vẫn chưa được dọn

Để hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM đã điều động 19 thành viên cùng 6 xe ép rác. Ông Nguyễn Văn Thụ, Phó giám đốc Chi nhánh Môi trường đô thị Gia Định, cho biết từ nay đến đầu tháng 12, khi việc thu gom rác ở tỉnh Khánh Hòa ổn định hơn, công nhân mới trở về lại TP.HCM.