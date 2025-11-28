Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

110 cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk

Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyễn Ngọc Phúc
28/11/2025 21:30 GMT+7

110 cán bộ, học viên Trường đại học An ninh nhân dân đã bám trụ nhiều ngày tại 4 xã vùng lũ Đắk Lắk, dọn dẹp bùn lũ, khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống.

Đợt chi viện lần này của Trường đại học An ninh nhân dân đã huy động 110 cán bộ, học viên, trong đó 100 sinh viên thuộc lực lượng dự bị chiến đấu làm nòng cốt. Tất cả được trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, áo phao, thuốc men và nhu yếu phẩm để cơ động hỗ trợ ngay khi đặt chân đến địa bàn.

110 cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 1.

Trận lụt lịch sử khiến đường sá ở tỉnh Phú Yên (cũ) tràn ngập bùn đất

ẢNH: ANND

Từ ngày 23.11 đến nay, lực lượng của trường đã triển khai hỗ trợ tại 4 xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây và Ô Loan thuộc tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Đây là những nơi bị ngập lụt sâu, nhiều điểm dân cư và trường học bị bùn đất tràn vào, đường liên thôn bị chia cắt.

Các tổ công tác chia thành nhiều mũi, phối hợp với lực lượng công an địa phương và chính quyền cơ sở thực hiện: dọn bùn đất trong nhà dân, trường học và trụ sở thôn; khơi thông đường giao thông bị đất đá vùi lấp; di dời tài sản giúp các hộ bị ngập nặng; vệ sinh khuôn viên trạm y tế, điểm trường mầm non, tiểu học; hỗ trợ dựng lại mái tôn, tường rào bị tốc sập.

Người dân và giáo viên, học sinh tại các khu vực bị thiệt hại đều bày tỏ sự xúc động khi lực lượng hỗ trợ kịp thời có mặt. Ông Phạm Quốc Nam ở xã Tuy An Tây, chia sẻ: "Nhờ các chiến sĩ giúp dọn dẹp, chỉ trong một buổi nhà tôi đã sạch sẽ. Những ngày sau lũ, điều bà con mong nhất là có người chung tay giúp mình gượng dậy".

110 cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 2.

Cán bộ, học viên Trường đại học An ninh nhân dân dọn bùn đất, vệ sinh phòng học tại Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân (xã Tuy An Tây) sau khi nước rút

ẢNH: ANND

Bên cạnh việc hỗ trợ dọn dẹp, đoàn công tác còn trao hàng trăm phần quà gồm mì gói và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đặc biệt dành sự ưu tiên cho trẻ nhỏ và người già.

Đại diện Trường đại học An ninh nhân dân cho biết, lực lượng của trường sẽ tiếp tục bám địa bàn cho đến khi hoàn tất khắc phục khẩn cấp, ưu tiên dọn trường lớp để học sinh sớm quay trở lại học tập an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lực lượng chi viện của Trường đại học An ninh nhân dân hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra:

110 cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 3.

Đoàn công tác Trường đại học An ninh nhân dân trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại Đắk Lắk

ẢNH: ANND

110 cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 4.

Hỗ trợ nhà dân khắc phục thiệt hại sau lũ

ẢNH: ANND

110 cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 5.

Nướt rút, lượng bùn dày đặc khiến việc dọn dẹp, vệ sinh gặp nhiều khó khăn

ẢNH: ANND

110 cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 6.

Chợ Gành (xã Ô Loan), nơi bị ngập sâu nhiều ngày

ẢNH: ANND

110 cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 7.

Dọn dẹp bùn đất, rác thải tại xã Tuy An Bắc

ẢNH: ANND

Khám phá thêm chủ đề

An ninh nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trường đại học An ninh nhân dân dọn dẹp bùn đất lũ lụt
