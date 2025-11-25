Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Người rốn lũ Hòa Xuân thở dài: 'Một đêm mà trắng tay hết'

Quế Hà
Quế Hà
25/11/2025 04:46 GMT+7

Ngập lụt lịch sử khiến chính quyền, người dân rốn lũ Hòa Xuân kiệt sức trong hành trình khôi phục, giữa lúc nhiều gia đình trắng tay chỉ sau một đêm.

Giúp dân vượt qua giai đoạn khó khăn

Sáng 24.11, PV Thanh Niên tiếp tục quay trở lại rốn lũ Hòa Xuân, Đắk Lắk (Đông Hòa, Phú Yên cũ) ghi nhận, hàng chục xe hàng từ thiện của các tổ chức, cá nhân và nhóm thiện nguyện tiếp tục hướng về xã Hòa Xuân, một trong những rốn lũ của vùng Đông Hòa cũ. 

Tại thôn Phú Khê 1 và Phú Khuê 2, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, các đoàn vẫn tập trung phát nhu yếu phẩm cho bà con như nước uống, mì, sữa, gạo và áo quần...

Người rốn lũ Hòa Xuân thở dài: 'Một đêm mà trắng tay hết'- Ảnh 1.

Đoàn từ thiện từ Bình Định (cũ) vào xã Hòa Xuân cứu trợ đồng bào lũ lụt trưa 24.11

ẢNH: QUẾ HÀ

Sư thầy Thích Giác Quả, trụ trì tịnh xá Ngọc Phú (P.Tuy Hòa, Đắk Lắk) chia sẻ, tịnh xá Ngọc Phú may mắn không bị ngập, nhưng phật tử thì thiệt hại quá lớn. 

Sư thầy cùng các phật tử mang 2 xe ô tô chở mền mùng, chiếu, áo quần, nước uống đến thôn Phú Khê 2 và chuẩn bị tiếp tục hỗ trợ thôn Hòa Phụ, Hòa Kiến (cùng thuộc Đông Hòa cũ).

Người rốn lũ Hòa Xuân thở dài: 'Một đêm mà trắng tay hết'- Ảnh 2.

Sư thầy Thích Giác Quả chia sẻ về việc làm từ thiện của các phật tử

ẢNH: QUẾ HÀ

"Chúng tôi kêu gọi phật tử khắp nơi, bằng tình thương yêu chúng sinh, chung tay góp sức người, sức của giúp bà con lúc khó khăn này", sư thầy chỉ tay về ngôi làng ngập trong nước và nói.

Theo quan sát của chúng tôi, sáng 24.11 tiếp tục có nhiều đoàn từ thiện từ khắp nơi hướng về rốn lũ Đông Hòa, với lượng hàng hóa nhiều hơn ngày trước đó. 

"Vấn đề là làm sao để phân phát đều cho bà con, không để xảy ra tình trạng nơi thừa nơi thiếu", một người dân ở thôn Phú Khê 2 chia sẻ.

Người rốn lũ Hòa Xuân thở dài: 'Một đêm mà trắng tay hết'- Ảnh 3.

Công ty Điện lực TP.Đà Nẵng đưa xe và nhân viên vào xã Hòa Xuân giúp khôi phục lại hệ thống điện

ẢNH: QUẾ HÀ

Ba thế hệ trong ngôi nhà bị đổ nát trong lũ dữ

Câu chuyện gia đình 3 thế hệ bị lũ cuốn trôi nhà ở rốn lũ Hòa Xuân, khiến ai nghe cũng nghẹn lại. Đứng trên chính ngôi nhà của mình vừa bị mưa lũ giật sập toàn bộ, anh Nguyễn Quốc Thạnh (46 tuổi, thôn Thạch Tân 1, xã Hòa Xuân) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người rốn lũ Hòa Xuân thở dài: 'Một đêm mà trắng tay hết'- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Quốc Thạnh và mẹ cùng con gái anh đứng bên căn nhà đổ nát của mình

ẢNH: QUẾ HÀ

Căn nhà lợp ngói cấp 4 duy nhất của gia đình anh Thạnh bị lũ dữ san phẳng chỉ trong một đêm, cuốn sạch tất cả vốn liếng của gia đình. 

Ngôi nhà ấy là nơi 3 thế hệ sinh sống, dù đơn sơ nhưng là nơi sống của cha mẹ anh, đến vợ chồng anh và bây giờ là đứa con gái học lớp 6. 

"Nhờ kịp đưa mẹ già và con gái nhỏ thoát nạn trong đêm lũ, không thì bây giờ không biết phải nói gì nữa", anh Thạnh buồn rầu kể.

Người rốn lũ Hòa Xuân thở dài: 'Một đêm mà trắng tay hết'- Ảnh 5.

Anh Thạnh và con gái đứng nhìn ngôi nhà mà khóc nghẹn

ẢNH: QUẾ HÀ

Ở Hòa Xuân, mất mát như gia đình anh Thạnh không phải là cá biệt. Người dân nơi đây chỉ còn biết thở dài: "Một đêm mà trắng tay hết chú à".

Trao đổi với PV Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đoàn Minh Phong cho biết, cả 10 thôn của xã này đều bị lũ nhấn chìm và chia cắt nhiều ngày liền. Trong đó, 4 thôn ngập nặng và thiệt hại nghiêm trọng nhất gồm: Hiệp Đồng, Trà Tân 2, Trà Tân 1, Phước Giang. Cả xã có đến 4.500 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản người dân hư hỏng hoàn toàn.

Bốn ngày qua, ngoài lực lượng công an, quân sự trong tỉnh và các tỉnh lân cận đến giúp đỡ, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, nước uống, sữa, gạo, cá từ các đoàn thiện nguyện khắp cả nước đã chuyển về hỗ trợ. 

"Chúng tôi còn huy động toàn bộ lực lượng xã, từ công an, quân sự, đoàn thanh niên cùng sự hỗ trợ của bộ đội hải quân, cảnh sát biển, nhưng vẫn không đủ nhân lực để phục hồi hậu quả trận lũ này", ông Phong nói.

Người rốn lũ Hòa Xuân thở dài: 'Một đêm mà trắng tay hết'- Ảnh 6.

Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đoàn Minh Phong cho biết, cả xã có 10 thôn với 4.500 căn nhà bị ngập sâu

ẢNH: QUẾ HÀ

Tại Trường tiểu học Trần Phú (xã Hòa Xuân), sáng 24.11, chúng tôi ghi nhận có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả ngập lụt. 

Trung sĩ Võ Hồng Tân cho biết, suốt 3 ngày qua, toàn đơn vị đã dồn lực giúp bà con các vùng ngập lụt và tiếp tục túc trực tại các điểm cần hỗ trợ.

Người rốn lũ Hòa Xuân thở dài: 'Một đêm mà trắng tay hết'- Ảnh 7.

Cảnh sát cơ động Công an Đắk Lắk giúp dọn vệ sinh trường học, sáng 24.11

ẢNH: QUẾ HÀ

Thầy Trương Minh Toàn, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Phú, cho biết: "Trận lũ kinh khủng lắm và đã làm hư hỏng toàn bộ thiết bị dạy học, bàn ghế, hồ sơ lưu trữ của nhà trường. Dù giáo viên và học sinh đều an toàn, nhưng nhiều em rơi vào cảnh khó khăn, chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ nhà hảo tâm. Nhà trường mong các nhà hảo tâm tiếp sức để các em sớm có sách vở mới và trở lại lớp học".

Người rốn lũ Hòa Xuân thở dài: 'Một đêm mà trắng tay hết'- Ảnh 8.

Phải còn rất lâu người dân vùng lũ Đông Hòa (Phú Yên cũ) mới gượng dậy sau trận lũ kinh hoàng này

ẢNH: QUẾ HÀ

