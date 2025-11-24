Chàng trai nhiều ngày dầm mình trong dòng nước làm hoa tiêu giữa rốn lũ

Rốn lũ Hòa Xuân là một trong những vùng hứng chịu nặng nề nhất đợt mưa lũ vừa qua tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ). Đến ngày 24.11, nhiều khu dân cư vẫn còn ngổn ngang bùn đất khi nước rút.

Trong bức tranh tan tác ấy, người dân và các đoàn cứu trợ thường bắt gặp bóng dáng một thanh niên dầm mình trong dòng nước đục, miệng không ngừng gọi, tay liên tục ra hiệu hướng dẫn. Đó là Lê Bình Phương (25 tuổi, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân), chàng hoa tiêu giữa tâm lũ.

Anh Phương làm hoa tiêu cho các đoàn cứu trợ về rốn lũ Hoà Xuân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhà tan hoang, vẫn lo hàng xóm đói

Thôn Phú Khê 2 là một trong những điểm rốn lũ Hòa Xuân bị chia cắt sâu nhất. Trận nước xiết đã cuốn phăng nhiều tài sản, để lại lớp bùn dày đặc trong từng nếp nhà, trong đó có căn nhà của chính Phương. Nhưng giữa bộn bề dọn dẹp, anh Phương vẫn đứng chốt ở tuyến đường chính, điều phối và dẫn đường cho các đoàn thiện nguyện.

Trong chuyến theo chân Phương, PV Thanh Niên thấy rõ sự nặng nề bủa vây mỗi khu dân cư mà anh dẫn đoàn đi qua. Những đôi mắt mệt mỏi, những căn nhà vẫn ngập quá nửa, những tiếng gọi nhau thất thanh khi nghe tin có hàng cứu trợ về.

Vừa chỉ tay vào những mái nhà vẫn còn chìm trong nước, Phương nói như một lời thúc giục: "Ngoài này ngập quá không có ai cứu hộ được. Trên kia cao nhiều người có ăn rồi, chứ ở đây còn đói".

Đó không phải lời than, mà là lời cầu cứu cho những người hàng xóm bị cô lập suốt nhiều ngày.

Đến sáng 24.11, một số ngôi nhà ở xã Hòa Xuân vẫn bị ngập ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Câu chuyện về chính anh càng khiến người nghe lặng đi. Đỉnh lũ lên nhanh, nước lút mái nhà, Phương phải bồng bế vợ và hai con nhỏ chạy lên đường cái, gửi nhờ nhà người thân. Vừa đưa gia đình đến nơi an toàn, anh lập tức quay lại vùng thấp mà không nghỉ lấy một phút.

Những gói mì tôm đầu tiên giữa rốn lũ Hòa Xuân

Trong lúc chờ các đoàn cứu trợ tiếp cận rốn lũ Hòa Xuân, Phương trở thành điểm tựa duy nhất của nhiều hộ dân. Nhà còn chiếc ghe nhỏ, anh chèo đi khắp nơi tìm người bị kẹt, đưa họ đến chỗ cao. Cũng từ chiếc ghe đó, những gói mì tôm đầu tiên được đưa đến tay bà con trong lúc nguy nan.

"Mình ăn thì người ta cũng phải có ăn chớ. Khi đó chỉ còn 100.000 đồng, em đi mua mì tôm phát cho bà con cầm hơi. Mỗi nhà một gói là quý lắm rồi", Phương kể, giọng chùng xuống. Nhưng trong đôi mắt mệt mỏi sau nhiều ngày dầm nước, vẫn ánh lên niềm tự hào rất thật.

Giữa rốn lũ Hòa Xuân, gói mì sống ấy không chỉ là lương thực. Nó là chia sẻ, là hy vọng, là lời nhắn rằng "chúng ta vẫn còn nhau".

Nhiều ngôi nhà bị lũ... xé tan ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngay cả khi nước đã rút dần, Lê Bình Phương vẫn tiếp tục dẫn đường, băng qua những đoạn lầy lội để các đoàn xe cứu trợ không bị mắc kẹt. Anh nói nhanh, rồi lại lao đi: "Còn nhiều nhà bên trong chưa nhận được hàng, để em dẫn vào. Không để sót ai hết".

Nhờ những người như anh, những hoa tiêu không tên, từng chuyến hàng cứu trợ đã đến đúng nơi cần nhất. Và trong ký ức của người dân rốn lũ Hòa Xuân, hình ảnh chàng trai 25 tuổi miệt mài giữa dòng nước đục chắc chắn sẽ còn in đậm mãi.