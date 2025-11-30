Đám cưới sau lũ ở Hòa Thịnh: 'Đưa con về nhà chồng mà ứa nước mắt'

Đó là đám cưới của cô dâu Nguyễn Thị Thanh Thùy (thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1) và chú rể Nguyễn Văn Hòa (thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh) diễn ra sau trận lũ lịch sử ở Đắk Lắk vừa qua.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Vân, cha của cô dâu Nguyễn Thị Thanh Thùy cho biết gia đình cố gắng tổ chức đám cưới cho con gái đúng ngày giờ đã định cho dù phải chịu thiệt hại nặng nề sau lũ.

Ông Vân cho biết, trước đó 6 tháng, hai gia đình đã gặp nhau, bàn bạc thống nhất ngày 27.11 sẽ là lễ cưới cho chị Thùy và anh Hòa. Tuy nhiên, điều làm ông Vân không ngờ tới là lần lũ lụt lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho gia đình ông lẫn sui gia. Nhà ông Vân bị nước ngập tràn vào, hư toàn bộ tài sản. Đàn gia cầm cả ngàn con của gia đình cũng bị nước cuốn trôi mất. Số thực phẩm chuẩn bị cho đám cưới cũng bị nhấn chìm trong nước lũ.

Đám cưới của cô dâu Thanh Thùy trong bối cảnh lũ vừa rút, mọi thứ còn ngổn ngang ẢNH: NVCC

Lúc này, gia đình cô dâu và chú rể gần như mất hết hy vọng về đám cưới sắp tới của hai con. Mãi đến ngày 22 và 23.11, nước lũ bắt đầu rút dần và hai gia đình vẫn quyết tâm không dời ngày.

"Cả đời của con cũng có một lần thôi, mình cố gắng cho con vì đã định ngày giờ hết rồi. Nhưng hên là vào ngày cưới thì đã qua lũ rồi, nên chúng tôi tổ chức thôi", ông Vân chia sẻ.

Để kịp cho ngày cưới, gia đình đã phải dọn dẹp cấp tốc. Mười người bao gồm cả vợ chồng ông và anh em trong nhà phải dọn dẹp xong trong một ngày. Với một máy bơm nước, cùng chổi, cuốc, xẻng, cả nhà mới "giải tán" được hết khoảng 5 tạ bùn đất trong nhà và con đường phía trước.

Sau lũ nhà ông không còn tiền tổ chức để đặt cọc cho dịch vụ nên ông Vân phải "xin nợ rồi từ từ trả sau" như ông chia sẻ.

Ông Vân kể thêm, không chỉ nhà gái gặp khó khăn mà nhà trai ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Đường vào nhà chú rể đầy bùn đất, xác heo, trâu bò chết bốc mùi. Căn nhà của đằng trai cũng bị ngập tận mái ngói và không thể dọn dẹp sạch sẽ hết được. Do vậy, họ không đãi tiệc mà chỉ tổ chức rước dâu.

Đám cưới diễn ra trong không khí khá buồn, không có nhạc và chỉ có vài chục người là bà con hàng xóm, họ hàng đến dự. Nhiều người không thể đến vì đường sá tắc nghẽn, nhà cửa tan hoang và chưa kịp gửi thiệp mời.

Ngày ông Vân đưa con gái về nhà chồng cũng gặp trở ngại. Ban đầu dự tính đi 6 xe ô tô, nhưng do giao thông tắc nghẽn, cuối cùng chọn phương án cùng đi một chiếc xe 16 chỗ để đưa dâu. Buổi rước dâu chỉ có 10 người bên nhà trai qua, và 14 người nhà gái gặp mặt, dự tiệc nhỏ rồi đi về.

Ông Vân chia sẻ dù đám cưới con gái diễn ra sau lũ vài ngày, nhưng vẫn ráng giữ đúng truyền thống địa phương ẢNH: NVCC

Ông Vân bày tỏ, cảnh tượng tiêu điều, thiếu thốn khiến cả ông và vợ đều không kìm được nước mắt. "Bữa đó đưa con về nhà chồng tôi và vợ ứa nước mắt. Thấy cái cảnh điêu tàn quá, thấy con mình có ngày vui mà không có nhạc, không có khách... buồn lắm", ông Vân trầm ngâm.

Sau ngày vui nhưng không trọn vẹn của con, gánh nặng trả nợ lại đè lên vai ông Vân, đặc biệt khi tài sản là đàn gia cầm đã bị lũ cuốn trôi. Khi được hỏi về ước mong về một đám cưới trọn vẹn cho con gái sẽ như thế nào, ông Vân buồn bã nói: "Tôi cũng muốn làm một cái đám cưới cho con ngon lành, vui vẻ. Có mặt bà con, bạn bè đông đủ vì cả đời con có một lần thôi".