Đời sống Cộng đồng

Cái kết đẹp cho đàn vịt trôi trên biển trong lũ: Được khám sức khỏe, đi trú bão số 15

Phan Diệp
Phan Diệp
29/11/2025 09:29 GMT+7

Khi Khánh Hòa trải qua trận lũ lớn, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh đàn vịt lênh đênh trên biển. Cư dân mạng lo đàn vịt bị cuốn trôi, khả năng sống sót rất thấp, nhưng giờ đã có cái kết đẹp.

Hình ảnh đàn vịt lênh đênh trên biển Nha Trang bắt đầu được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều từ ngày 22.11. Hai ngày sau, khi cơn lũ qua đi, cộng đồng mạng tiếp tục bất ngờ khi thấy hình ảnh đàn vịt đã "cập bến" đảo Hòn Tre trên vịnh Nha Trang, cách đất liền khoảng 5 km. Những ngày qua, đàn vịt được Vinpearl Nha Trang tiếp nhận và chăm sóc.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện của Vinpearl Nha Trang cho biết: "Sau khi đến đảo Hòn Tre, đàn vịt đã 'đi tham quan' ở các khu vui chơi, khách sạn, quán ăn… Cả đàn 15 con, di chuyển tự do trên đường, nhiều du khách thấy vậy đã cho ăn. Sau đó, nhân viên ở đây đã thả đàn vịt xuống những hồ nước ngọt trong khuôn viên các khu nghỉ dưỡng trên đảo".

Đàn vịt trôi trên biển trong cơn lũ: Được khám sức khỏe, đi trú bão Koto - Ảnh 1.

Đàn vịt lúc mới đến đảo Hòn Tre

Ảnh: Vinpearl Nha Trang

Hiện tại, khi bão số 15 (bão Koto) đang hình thành trên biển, có thể gây ra thời tiết xấu ở khu vực Khánh Hoà và các tỉnh miền Trung vài ngày tới, đơn vị quyết định chuyển những con vịt đến bệnh viện thú y thuộc King's Garden – khu vườn thú duy nhất tại VinWonders Nha Trang. Nơi đây đang chăm sóc và bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm trên thế giới.

Tại đây, các bác sĩ thú y đang theo dõi sát sao và chăm sóc đàn vịt theo đúng quy trình chuyên môn. Ghi nhận ban đầu cho thấy sức khỏe các cá thể ổn định, ăn uống tốt và chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. 

Trong thời gian tới, đàn vịt sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi và chăm sóc đặc biệt trong 15 ngày theo quy trình kiểm dịch thú y. Nếu sau thời gian này không xuất hiện vấn đề về sức khỏe, đàn vịt sẽ được đưa ra khu vực tham quan để hòa nhập cùng các cá thể động vật khác trong vườn thú. 

Đàn vịt trôi trên biển trong cơn lũ: Được khám sức khỏe, đi trú bão Koto - Ảnh 2.

Ảnh đàn vịt được ghép thành nhiều tấm hình dễ thương, nhận "mưa tim" của cộng đồng mạng

Ảnh: Vinpearl Nha Trang

Bên dưới các bài viết chia sẻ về đàn vịt, cộng đồng mạng mong muốn những chú vịt này sẽ được nhận nuôi đến cuối đời. Thậm chí nhiều người còn nêu ý kiến nên chọn hình ảnh đàn vịt làm biểu tượng của đảo Hòn Tre vì chúng đã vượt qua một hành trình vượt qua cơn lũ dữ và sóng biển lớn để sống sót.

Không chỉ có đàn vịt này vượt qua sóng dữ để sống sót ở Khánh Hòa, tại Đắk Lắk, câu chuyện về chú trâu đứng trên nóc nhà vệ sinh suốt 5 ngày vượt qua cơn lũ chờ chủ đón về cũng thu hút nhiều quan tâm của cộng đồng. Bạn có thể xem thêm câu chuyện về con trâu này tại đây.

Đàn vịt trôi trên biển trong cơn lũ: Được khám sức khỏe, đi trú bão Koto - Ảnh 3.
Đàn vịt trôi trên biển trong cơn lũ: Được khám sức khỏe, đi trú bão Koto - Ảnh 4.

Đàn vịt đã được nhận chăm sóc tại vườn thú VinWonder

Ảnh: Vinpearl Nha Trang

VinWonders Nha Trang dự kiến sẽ giữ lại và nuôi dưỡng đàn vịt lâu dài, xem đây như những "cư dân" chính thức của vườn thú, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm tham quan cho du khách.

Thông qua câu chuyện tồn tại ngoạn mục của động vật trong thiên tai, nhiều người cũng muốn gửi lời động viên đến người dân vùng lũ. Gửi gắm thông điệp dù trải qua nhiều mất mát vì thiên tai thì con người vẫn kiên cường gượng dậy...


