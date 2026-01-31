Công nhân TP.HCM được nhận vé máy bay, tàu xe và quà hôm nay

Sáng 31.1, tại Cung Văn hóa lao động TP.HCM, 1.000 công nhân, người lao động tiêu biểu, hoàn cảnh khó khăn... được Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng những phần quà thiết thực như vé máy bay, tàu xe và phiếu mua hàng để về quê và sắm tết.

Cụ thể, chương trình Tết sum vầy đợt đầu tặng 100 vé máy bay, tàu, xe và 900 phiếu mua hàng được trao tặng trực tiếp cho người lao động. Năm 2026, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao 2.500 vé tàu, vé máy bay với tổng số tiền chăm lo khoảng 15 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng vé máy bay cho người lao động ẢNH: PHAN DIỆP

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam TP.HCM bấm nút khai mạc chương trình Chợ tết Công đoàn - Xuân 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Song song với chương trình Tết sum vầy tặng vé máy bay, tàu xe cho người lao động về quê đón tết. Liên đoàn Lao động TP.HCM còn tổ chức hoạt động Chợ tết Công đoàn - Xuân 2026 ngay tại khuôn viên Cung Văn hóa Lao động.

Hoạt động diễn ra từ ngày 30.1 - 1.2.2026. Ngoài hình thức bán trực tiếp, người lao động còn có thể mua sắm tết trên hệ thống trực tuyến.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết: "Chương trình Chợ tết Công đoàn – Xuân 2026 có quy mô 124 gian hàng, cung ứng các sản phẩm, hàng hóa bảo đảm chất lượng với mức giảm giá từ 10% - 30% trở lên. Gần 6.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP.HCM được nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người. Dự kiến chương trình sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm".

Công nhân, người lao động mua sắm tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM sáng 31.1 ẢNH: PHAN DIỆP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi nhận được phiếu mua hàng, công nhân, người lao động đã tham quan, mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Anh Nguyễn Hồng Phú, nhân viên thuộc đội cây xanh, Công ty Dịch vụ công ích quận 3, chia sẻ: "Với phiếu mua hàng 500.000 đồng, tôi đã sắm tết cho gia đình tương đối đầy đủ. Có nước giặt, đồ khô, mứt, bánh... Nhờ có sự chăm lo sâu sắc mà tổ chức công đoàn dành cho người lao động nên dịp tết đến không chỉ vui mà còn thấy rất ấm lòng".