Hoa tết nở sớm, những chậu cúc mâm xôi không kịp theo chân người mua

Trong 10.000 chậu hoa tết cúc mâm xôi nở sớm, gia đình bà Ngọc Sang (47 tuổi, ở xã Chợ Lách) chỉ bán được hơn 5.000 chậu. Những chậu còn tươi, bà mang tặng cho nhà thờ, đài liệt sĩ, hàng xóm... để chưng tết sớm đồng thời vứt bỏ gần 3.000 chậu bị cháy lá từ hôm 24.1.

Cách nhà bà Sang không xa, chị Trúc Xuyến (42 tuổi) cũng vứt bỏ khoảng 500 chậu trong tổng số 4.000 chậu cúc mâm xôi nở sớm bị cháy hoa và lá từ ngày 16.1. "Nhờ cộng đồng thương và giải cứu giúp, hiện tôi đã bán hết hoa trong vườn. Tuy bán với giá rẻ nhưng cũng gỡ gạc lại được tiền vốn để sang năm đầu tư trồng tiếp ", chị Xuyến chia sẻ với PV Thanh Niên hôm 29.1.

Vứt bỏ hoa, lỗ vốn

Nông dân trồng hoa tết cúc mâm xôi, cúc Hà Lan ở xã Chợ Lách, thủ phủ hoa tết miền Tây năm nay bị thiệt hại nhiều do ảnh hưởng thời tiết khiến hoa nở sớm. Từ giữa tháng 1, ngay khi thông tin này được chia sẻ, cộng đồng đã chung tay giải cứu hoa tết.

Bà Sang dọn vườn hôm 24.1 Ảnh: Phan Diệp

Có những chậu hoa tết không thể theo chân khách về nhà Ảnh: Phan Diệp

Cụ thể, người dân ở khắp nơi đã trực tiếp đến mua về chưng tết sớm. Các cửa hàng hoa ở TP.HCM cũng đẩy mạnh bán cúc mâm xôi hỗ trợ bà con.

Tuy nhiên, vì hầu hết các nhà vườn nơi đây quen buôn bán bằng hình thức truyền thống. Ít đẩy mạnh về bán hàng online hay chia sẻ thông tin trên mạng xã hội nên vẫn còn nhiều vườn đành "buông tay".

Những gia đình như bà Ngọc Sang nhờ có sự chia sẻ thông tin trên mạng xã hội nên đã bán được phân nửa số hoa trong vườn, giá 30.000 đồng/chậu. Tuy vậy, sau khi tính toán lại, gia đình hiện lỗ khoảng 200 triệu đồng.

"Năm nay biết hoa nở sớm, chúng tôi đã làm đủ mọi cách để cứu nhưng không được. Bỏ đi thì tiếc nên tôi cứ tưới nước mỗi ngày. May mắn được cộng đồng giải cứu giúp, nếu không đành phải bỏ đi hết", bà Sang nói trong nghẹn ngào.

Ông Tư Quang, hàng xóm của bà Sang đến phụ dọn vườn hôm 24.1 Ảnh: Phan Diệp

Ông Tư Quang xin những chậu còn tươi về chưng tết Ảnh: Phan Diệp

Hoa cúc nở sớm, cháy lá không thể bán cho khách Ảnh: Phan Diệp

Nỗ lực giải cứu hoa tết

Anh Nguyễn Phương Duy (34 tuổi, ở TP.HCM) đến tận vườn hỗ trợ gia đình bà Sang chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để giải cứu hoa cho biết: "Sau khi lan tỏa tình hình hoa tết nở sớm ở Chợ Lách, nhiều người vì thương mà sẵn sàng mua hoa bị cháy lá để ủng hộ gia đình".

Những ngày qua, PV Thanh Niên ghi nhận hoa cúc mâm xôi nở sớm ở Chợ Lách có giá từ 40.000 - 60.000 đồng/chậu, rẻ hơn một nửa so với giá hoa nở đúng vụ tết. Với mức giá này, nếu bán hết hoa trong vườn, nông dân có cơ hội thu hồi vốn. Còn công sức lao động bỏ ra nửa năm để chăm sóc hoa coi như 0 đồng.

Chị Xuyến bên đống hoa bỏ đi hôm 16.1 Ảnh: Phương Duy

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tổ chức những buổi bán hoa online theo hình thức livestream để giúp đỡ nông dân.

Theo bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách, mỗi năm địa phương cung ứng khoảng 2,5 triệu sản phẩm hoa tết, trong đó cúc mâm xôi chiếm gần một nửa. Riêng năm nay, thời tiết diễn biến bất lợi khiến khoảng 30% diện tích cúc mâm xôi nở sớm, gây khó khăn lớn cho việc tiêu thụ.