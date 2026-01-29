Sau cúc mâm xôi, cúc Hà Lan cũng nở sớm: Nông dân nhờ giải cứu hoa tết

Khoảng 10 ngày qua, phong trào giải cứu hoa tết cúc mâm xôi nở sớm giúp bà con nông dân ở Chợ Lách lan rộng khắp nơi. Tuy nhiên ít ai biết, ngoài cúc mâm xôi, hoa cúc Hà Lan ở đây cũng chung số phận nở sớm khiến người trồng lao đao.

Còn hơn nửa tháng mới đến Tết Nguyên đán nhưng vườn hoa tết cúc Hà Lan của gia đình anh Giang ở ấp An Hoà đã nở bung vàng rực.

Anh Giang giữa vườn hoa chưa bán được chậu nào, ảnh chụp ngày 28.1 Ảnh: Hoài Nhân

Hoa cúc Hà Lan của anh Giang tươi rói, cây khỏe cứng cáp đang ở thời điểm nở đẹp nhất Ảnh: Hoài Nhân

Anh Giang trước đây làm thuê cho các vườn cây giống ở địa phương. Năm nay, anh quyết định thuê mảnh đất giá 45 triệu đồng/năm, khởi nghiệp với hoa cúc Hà Lan vì trước đây có kinh nghiệm trồng một lần.

"Vườn tôi có 500 chậu, tuy số lượng không bằng người ta nhưng nếu không ai mua thì xác định lỗ cả trăm triệu đồng. Số tiền này tôi cũng hỏi mượn người thân chứ không có sẵn vốn. Số điện thoại tôi là 093.378.7171. Tôi mong bà con giúp đỡ", anh tha thiết nói.

Hiện, anh Giang mong muốn bán "xổ" hết với giá vốn với 45.000 đồng/chậu. Nếu khách mua lựa từng chậu với số lượng ít thì giá từ 50.000 - 55.000 đồng/chậu. Anh mong mọi người đến vườn để lựa hoa. Nếu khách ở xa, anh có thể kết nối, thuê giúp khách xe vận chuyển đến tận nhà.

Anh Giang buồn rầu ôm chậu hoa tâm huyết hơn 3 tháng ròng chăm sóc Ảnh: Hoài Nhân

Anh Hoài Nhân, một YouTuber ở Vĩnh Long mấy ngày qua đã đến gặp các nhà vườn để giúp bà con bán hoa bằng cách chia sẻ clip lên mạng xã hội. Anh Nhân cho biết hiện hoa nở sớm ở Chợ Lách còn nhiều, nhiều chủ vườn không biết kêu gọi giải cứu đã chấp nhận buông tay.



"Vườn của anh Giang nằm sâu trong hẻm nhỏ, cơ hội tiếp cận với khách gần như không có. Anh cũng không biết cách bán hàng hay chia sẻ lên kênh online nên đến chiều 28.1 vẫn chưa bán được chậu nào. Đây cũng là một hạn chế và khó khăn chung của hầu hết nhà vườn nơi đây", anh Nhân chia sẻ.

Giống cúc Hà Lan mất khoảng hơn 3 tháng chăm sóc để ra hoa phục vụ tết. Khác với cúc mâm xôi, giống hoa này trưởng thành cao khoảng 65 - 70 cm, thân và lá to, cứng cáp. Hoa có màu vàng rực rỡ không kém cúc mâm xôi, khi nở bung hết cỡ có thể to bằng chén ăn cơm.

Hoa tết cúc Hà Lan ở vườn nhà anh Trọng cũng chung cảnh nở sớm Ảnh: Phan Diệp

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngoài cúc mâm xôi, cúc Hà Lan cũng là một trong những giống hoa tết chủ lực ở ấp An Hoà, xã Chợ Lách. Năm nay, người trồng 2 loại hoa này đứng trước nguy cơ mất trắng, lỗ vốn khi hoa đồng loạt nở sớm trước tết.

Anh Trương Văn Trọng (40 tuổi) là một chủ vườn như vậy. Năm nay anh trồng thêm số lượng ít cúc Hà Lan để bán tết và cũng bị nở sớm. "May mắn hơn những hộ khác, thương lái quen đã ủng hộ giúp tôi mua số cúc Hà Lan nên bớt được một phần lo lắng", anh Trọng chia sẻ.