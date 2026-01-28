Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bí mật đằng sau sợi dây màu đỏ trên chậu hoa tết nở sớm ở Chợ Lách

Phan Diệp
Phan Diệp
28/01/2026 06:00 GMT+7

Trên cánh đồng hoa tết nở sớm vàng ươm ở xã Chợ Lách (Vĩnh Long) thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện người cầm nắm dây màu đỏ, xanh... đặt lên chậu hoa. Điều này có ý nghĩa gì?

Còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026 nhưng hoa tết cúc mâm xôi ở thủ phủ hoa miền Tây xã Chợ Lách (Vĩnh Long) đã bung nở. Khoảng 1 tuần nay, hoa đang ở độ nở đẹp nhất, người dân bán cho khách về chưng tết sớm với giá từ 40.000 - 60.000 đồng/chậu, mong gỡ gạc lại vốn.

Về Chợ Lách những ngày này, hoa vàng ươm trải dài khắp các con đường và trên những cánh đồng... Người dân ở đây cho biết, khi những sợi dây màu đỏ, xanh... được đặt lên chậu hoa để đánh dấu "đã có chủ" là một tia hy vọng, cứu vãn trước nguy cơ trắng tay.

Bí mật về sợi dây màu đỏ trên chậu hoa tết nở sớm ở miền Tây - Ảnh 1.

Ông Tiến đặt những sợi dây đỏ trên chậu hoa để đánh dấu

Ảnh: Phan Diệp

Bí mật về sợi dây màu đỏ trên chậu hoa tết nở sớm ở miền Tây - Ảnh 2.

Mỗi sợi dây là một tia hy vọng bán được chậu hoa với giá 40.000 đồng của ông Tiến

Ảnh: Phan Diệp

"Khi hoa có khách đặt mua, chúng tôi sẽ ra vườn chọn từng chậu rồi dùng những sợi dây ni lông màu đỏ, màu xanh... đánh dấu hoa đã có chủ. Khi chọn đủ số lượng, mọi người bắt đầu dùng sợi dây đó bó hoa lại cho gọn, rồi chuyển đến điểm tập kết để trùm giấy báo lại rồi mới giao cho khách", ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi) cho biết.

Mọi năm, nông dân trồng hoa tết cúc mâm xôi ở Chợ Lách hiếm khi phải lo lắng, chật vật tìm đầu ra vì thương lái sẽ đến tận vườn xem và đặt cọc từ sớm. Đến ngày, thương lái cho xe đến lấy hoa chuyển đi.

Năm nay, hoa cúc mâm xôi nở sớm, những cánh đồng bạt ngàn rực rỡ còn nguyên. Một ngày qua đi, hoa nở căng cánh hơn thì nông dân đứng ngồi không yên.

Bí mật về sợi dây màu đỏ trên chậu hoa tết nở sớm ở miền Tây - Ảnh 3.

Khách đặt hàng, mọi người xúm nhau lựa hoa để giao nhanh cho khách

Ảnh: Phan Diệp

Bí mật về sợi dây màu đỏ trên chậu hoa tết nở sớm ở miền Tây - Ảnh 4.

Khách đến vườn tự tay lựa hoa, đánh dấu bằng dây đỏ

Ảnh: Phan Diệp

Nhưng cũng trong những ngày qua, phong trào giải cứu hoa ở Chợ Lách lan rộng khắp nơi. Có khách đặt mua vài trăm chậu, có người vài chục chậu... Khi có đơn hàng, nông dân mới bắt đầu chuẩn bị dây cột ra vườn lựa hoa cho khách.

"Giữa vườn hoa rộng lớn, cứ thấy chỗ nào có dây đánh dấu là lại thấy mừng vì mọi người có hy vọng gỡ lại vốn vì bán được hoa, dù giá rẻ", anh Mười Nhứt (37 tuổi) - một người dân ở xã Chợ Lách chia sẻ.

Bí mật về sợi dây màu đỏ trên chậu hoa tết nở sớm ở miền Tây - Ảnh 5.

Hoa được cột lại bằng dây đã đánh dấu, nông dân chuyển về điểm tập kết

Ảnh: Phan Diệp

Bí mật về sợi dây màu đỏ trên chậu hoa tết nở sớm ở miền Tây - Ảnh 6.

Hoa tết được bọc giấy báo trước khi vận chuyển cho khách

Ảnh: Phan Diệp

Anh Nguyễn Tâm, một vị khách mua hoa từ TP.Cần Thơ đến Chợ Lách ngày 24.1 để mua 40 chậu cúc mâm xôi ủng hộ nông dân được chủ vườn trao cho bó dây màu đỏ để đi lựa và đánh dấu chậu ưng ý.

Sau khi anh Tâm lựa hoa xong, chủ vườn bắt đầu cột hoa rồi chuyển vào bên trong sân nhà đóng gói.

Bà Hồng Duyên (60 tuổi) - chủ vườn hoa hơn 4.000 chậu cho biết khi có khách gọi điện đến mua hoa, việc đầu tiên bà làm là chuẩn bị dây cột. "Buổi tối khách gọi chốt mua hàng tôi mừng lắm, nửa đêm không ngủ được đã thức dậy cắt dây sẵn để sáng sớm hôm sau kịp đi chọn hoa. Mỗi sợi dây là một niềm an ủi cho chúng tôi năm nay", bà Duyên xúc động nói.

Tin liên quan

'Trúng mánh' vì hoa tết đúng vụ ở Chợ Lách: Giá sốc nghe mà thương

'Trúng mánh' vì hoa tết đúng vụ ở Chợ Lách: Giá sốc nghe mà thương

Ở xã Chợ Lách (Vĩnh Long) vẫn còn nhiều người may mắn có hoa nở đúng vụ bán dịp tết. Những tưởng 'được mùa tăng giá' nhưng bà con nơi đây bật mí sự thật đầy bất ngờ.

Rủ nhau về tận vườn giải cứu hoa tết nở sớm: Miền Tây không xa

Ai đã giải cứu hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm chỉ trong 1 ngày?

Khám phá thêm chủ đề

hoa tết hoa tết nở sớm Cúc mâm xôi Tết nguyên đán 2026 nông dân giá hoa tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận