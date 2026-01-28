Bí mật đằng sau sợi dây màu đỏ trên chậu hoa tết nở sớm ở Chợ Lách

Còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026 nhưng hoa tết cúc mâm xôi ở thủ phủ hoa miền Tây xã Chợ Lách (Vĩnh Long) đã bung nở. Khoảng 1 tuần nay, hoa đang ở độ nở đẹp nhất, người dân bán cho khách về chưng tết sớm với giá từ 40.000 - 60.000 đồng/chậu, mong gỡ gạc lại vốn.

Về Chợ Lách những ngày này, hoa vàng ươm trải dài khắp các con đường và trên những cánh đồng... Người dân ở đây cho biết, khi những sợi dây màu đỏ, xanh... được đặt lên chậu hoa để đánh dấu "đã có chủ" là một tia hy vọng, cứu vãn trước nguy cơ trắng tay.

Ông Tiến đặt những sợi dây đỏ trên chậu hoa để đánh dấu Ảnh: Phan Diệp

Mỗi sợi dây là một tia hy vọng bán được chậu hoa với giá 40.000 đồng của ông Tiến Ảnh: Phan Diệp

"Khi hoa có khách đặt mua, chúng tôi sẽ ra vườn chọn từng chậu rồi dùng những sợi dây ni lông màu đỏ, màu xanh... đánh dấu hoa đã có chủ. Khi chọn đủ số lượng, mọi người bắt đầu dùng sợi dây đó bó hoa lại cho gọn, rồi chuyển đến điểm tập kết để trùm giấy báo lại rồi mới giao cho khách", ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi) cho biết.

Mọi năm, nông dân trồng hoa tết cúc mâm xôi ở Chợ Lách hiếm khi phải lo lắng, chật vật tìm đầu ra vì thương lái sẽ đến tận vườn xem và đặt cọc từ sớm. Đến ngày, thương lái cho xe đến lấy hoa chuyển đi.

Năm nay, hoa cúc mâm xôi nở sớm, những cánh đồng bạt ngàn rực rỡ còn nguyên. Một ngày qua đi, hoa nở căng cánh hơn thì nông dân đứng ngồi không yên.

Khách đặt hàng, mọi người xúm nhau lựa hoa để giao nhanh cho khách Ảnh: Phan Diệp

Khách đến vườn tự tay lựa hoa, đánh dấu bằng dây đỏ Ảnh: Phan Diệp

Nhưng cũng trong những ngày qua, phong trào giải cứu hoa ở Chợ Lách lan rộng khắp nơi. Có khách đặt mua vài trăm chậu, có người vài chục chậu... Khi có đơn hàng, nông dân mới bắt đầu chuẩn bị dây cột ra vườn lựa hoa cho khách.

"Giữa vườn hoa rộng lớn, cứ thấy chỗ nào có dây đánh dấu là lại thấy mừng vì mọi người có hy vọng gỡ lại vốn vì bán được hoa, dù giá rẻ", anh Mười Nhứt (37 tuổi) - một người dân ở xã Chợ Lách chia sẻ.

Hoa được cột lại bằng dây đã đánh dấu, nông dân chuyển về điểm tập kết Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết được bọc giấy báo trước khi vận chuyển cho khách Ảnh: Phan Diệp

Anh Nguyễn Tâm, một vị khách mua hoa từ TP.Cần Thơ đến Chợ Lách ngày 24.1 để mua 40 chậu cúc mâm xôi ủng hộ nông dân được chủ vườn trao cho bó dây màu đỏ để đi lựa và đánh dấu chậu ưng ý.

Sau khi anh Tâm lựa hoa xong, chủ vườn bắt đầu cột hoa rồi chuyển vào bên trong sân nhà đóng gói.

Bà Hồng Duyên (60 tuổi) - chủ vườn hoa hơn 4.000 chậu cho biết khi có khách gọi điện đến mua hoa, việc đầu tiên bà làm là chuẩn bị dây cột. "Buổi tối khách gọi chốt mua hàng tôi mừng lắm, nửa đêm không ngủ được đã thức dậy cắt dây sẵn để sáng sớm hôm sau kịp đi chọn hoa. Mỗi sợi dây là một niềm an ủi cho chúng tôi năm nay", bà Duyên xúc động nói.