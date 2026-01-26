'Trúng mánh' vì hoa tết đúng vụ ở Chợ Lách: Giá sốc nghe mà thương

Những ngày này, đi dọc theo quốc lộ 57 đến địa phận xã Chợ Lách rồi len lỏi vào đường làng nhỏ xíu, hàng trăm vườn hoa cúc mâm xôi vàng rực dưới cái nắng chói chang. Năm nay, bên cạnh những hộ trồng hoa tết cúc mâm xôi bị nở sớm bởi thời tiết thất thường thì vẫn còn một số nhà vườn may mắn có hoa nở đúng vụ.

Giá hoa tết đúng vụ 'sốc', ai nghe cũng thương

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong 2 ngày đến thủ phủ hoa Chợ Lách, số lượng nhà vườn có hoa nở đúng vụ không nhiều. Trong số ít đó, vườn của họ vẫn có đến hơn 50% hoa bị nở sớm trước tết, chung cảnh với phần đông bà con trồng cúc mâm xôi trong xã.

Hoa tết cúc mâm xôi còn búp xanh hoặc mới hé vàng được xem là "hàng hiếm" ở Chợ Lách năm nay Ảnh: Phan Diệp

Hiện tại, hoa tết nở sớm đã bung cánh nở vàng rực như trong hình Ảnh: Phan Diệp

Rảo quanh các vườn hoa trong những ngày gần Tết Nguyên đán, hoa cúc mâm xôi còn búp, chỉ mới hé nở để lộ chút xíu màu vàng đặc trực được xem là "hàng hiếm" nơi đây.



Ghé vào hỏi thăm các chủ vườn, mọi người phấn khởi cho biết những chậu như thế đã có thương lái đặt mua. Những tưởng khi sở hữu những chậu cúc mâm xôi hiếm hoi như thế, bà con sẽ tăng giá, hét giá nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

"160.000 đồng/cặp, bằng giá với năm ngoái, không tăng không giảm", ông Nguyễn Văn Phú (54 tuổi), nói giọng chắc nịch và cho biết hơn 2.000 chậu hoa may mắn của gia đình ông đã có người đặt cọc để chuyển ra Hà Nội.



Ông Phú may mắn có được nửa vườn hoa nở đúng vụ Ảnh: Phan Diệp

Hàng hiếm ở xã Chợ Lách Ảnh: Phan Diệp

Năm nay, ông Phú trồng 5.000 chậu, hơn 1 nửa cũng bị nở sớm đang mong mỏi người đến mua. Hoa nở sớm, ông mong bán được 60.000 đồng/chậu để gỡ lại vốn. Còn số hoa bán được giá hơn, xem như năm nay gia đình ông có chút tiền lời để dành tiêu tiêu tết và trả nợ bớt tiền phân bón cho đại lý mua nợ trong năm.

"Cả làng hoa này, 10 hộ thì chỉ có 1 - 2 hộ là có tiền sẵn thôi. Còn lại như chúng tôi toàn vay mượn, mua nợ đợi đến tết bán bông có tiền mới trả. Tôi còn may, chứ nhiều nhà năm nay điêu đứng", ông Phú sang sảng, đúng chất giọng của người nông dân miền Tây.

Trời thương thì phải biết điều

Tương tự, anh Trương Văn Trọng (40 tuổi) cũng có vườn hoa khoảng 3.000 chậu nở đúng dịp tết đã có thương lái đặt mua với giá 160.000 đồng/cặp. Dù hoa đã có chủ nhưng anh vẫn chưa thể ngủ ngon khi thấy bà con trong xã đang chới với tìm đầu ra cho hoa nở sớm.

Anh Trọng và những chậu hoa còn búp của mình, chiều 25.1 Ảnh: Phan Diệp

Vườn nhà anh Trọng có trồng giống cúc Hà Lan nhưng cũng nở sớm Ảnh: Phan Diệp

Anh Trọng cho biết tình trạng hoa tết nở sớm trước giờ cũng có, nhưng mỗi năm cả xã chỉ có vài hộ, không nhiều như năm nay. Những cơn mưa trái mùa kéo dài khiến cho cúc mâm xôi đồng loạt nở sớm.

"Nhà tôi coi như năm nay vượt qua được số trời, trời thương thì mình cũng phải biết điều. Mình bán cho thương lái còn năm này năm khác nữa, không thể hét giá", anh Trọng nói.

Dường như vẫn sợ từ giờ đến khi giao hoa cho khách mưa ập xuống lúc nào không hay nên anh cứ thấp thỏm. Buổi chiều, anh Trọng dẫn con trai ra vườn săm soi, ngắm nghía từng chậu hoa còn búp của mình, thầm cầu mong thời tiết thuận hòa...