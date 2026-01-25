Gần 2.000 cây quất vượt 1.000 km vào TP.HCM: Chuyến xe tết không đặt nặng lời lãi

Hình ảnh một người đàn ông với nước da đen sạm, rám nắng tỉ mẩn tưới từng chút nước cho những gốc quất bonsai dưới trời nắng chang chang khiến nhiều người qua đường ở TP.HCM không khỏi bùi ngùi. Ít ai biết, đó là anh Lê Văn Tuấn (39 tuổi, quê Hải Phòng) - người đã lặn lội vượt hàng ngàn cây số, đưa gần 2.000 cây quất bonsai từ miền Bắc vào Nam trong chuyến xe tết mang theo tâm nguyện giản dị: giúp bà con quê nhà có một cái tết ấm no hơn.

Nỗi lòng người "mang tết" vào Nam sớm

Nhìn dáng vẻ phong trần, già dặn hơn nhiều so với cái tuổi 39, ít ai biết rằng anh Tuấn đã có thâm niên bán cây cảnh nhiều năm tại miền Bắc. Thế nhưng, năm nay là năm đầu tiên anh quyết định thực hiện một chuyến xe tết... liều lĩnh: đưa quất bonsai vào TP.HCM từ giữa tháng 11 âm lịch.

Anh Lê Văn Tuấn đang chăm chút kiểm tra, chăm sóc các cây quất bonsai của mình ẢNH: TRẦN KHA

Dọc tuyến đường Tây Thạnh (phường Tây Thạnh), gian hàng của anh Tuấn gần như là nơi duy nhất rực rỡ sắc vàng của quất giữa lúc chưa vào cao điểm hoa tết. Chia sẻ về lý do "đem tết" vào sớm, anh Tuấn chia sẻ: "Ngoài quê tôi năm nay quất chín sớm, ngả vàng đồng loạt. Nhìn cảnh bà con nông dân, trong đó có cả người thân của mình, lo lắng vì quất đại trà quá nhiều, giá rẻ mạt mà thương lắm. Tôi đánh liều thuê 2 chuyến xe tải, chi phí hơn 50 triệu đồng để chở 1.876 cây vào đây, vừa là kinh doanh, nhưng cái chính là mua giúp cho 2 người cô và 2 người anh ở Hưng Yên để họ có tiền tiêu tết".

Anh Tuấn tưới nước cho cây để không bị héo úa do nắng gắt ẢNH: TRẦN KHA

Với anh, mỗi gốc cây nhỏ bé kia không chỉ là sản phẩm, mà là mồ hôi, nước mắt của những người nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Anh bảo, làm nghề nông cực lắm, không có lương thưởng như người ta, cả năm chỉ trông chờ vào vườn cây cảnh.

Gian nan hành trình giữ màu xanh cho cây

Chuyến xe tết từ Bắc vào Nam dài hơn 1.000 km không hề đơn giản. Hai chuyến xe tải ngốn của anh gần 60 triệu đồng tiền cước, chưa kể dọc đường xô đẩy khiến nhiều chậu cây bị vỡ, anh lại phải mua chậu mới để thay, chăm chút lại từng nhành lá.

Thời tiết nắng cộng thiếu nước tưới trong thời gian đầu khiến nhiều cây rụng lá và trái. ẢNH: TRẦN KHA

Những ngày đầu đặt chân đến TP.HCM, khó khăn chồng chất khi việc tìm nguồn nước tưới vô cùng nan giải. "Mất 3 ngày đầu không có nước, nhìn cây quất bonsai héo rũ, quả rụng mà tôi đứt từng đoạn ruột. Sau đó phải đi nhờ vả, mua lại nước và điện của công ty gần đó với giá cao mới cứu được vườn cây", anh Tuấn tâm sự.

Mỗi ngày hai bận sáng tối, anh kiên trì tưới tắm, bón thêm B1 để kích rễ, giúp cây hồi phục lại sức sống sau chuyến đi dài. Anh cho biết, đây là quất thuần chủng trồng trong chậu từ bé chứ không phải hàng cắm cành, nên người dân mua về có thể chơi bền suốt mấy tháng tết.

Mong sớm hồi vốn để về quê ăn tết

Dù đã bày bán được 10 ngày nhưng sức mua vẫn chưa được như kỳ vọng. Trong số gần 2.000 cây mang vào, anh mới chỉ bán được khoảng 300 cây. Áp lực chi phí vận chuyển, tiền điện nước và mặt bằng khiến anh không khỏi trăn trở.

ẢNH: TRẦN KHA

Hiện tại, các loại quất bonsai nhỏ dành cho bàn thờ hoặc văn phòng có giá sỉ khoảng 250.000 đồng, bán lẻ từ 300.000 - 320.000 đồng. Những chậu lớn hơn có giá từ 450.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

"Thú thật là với chi phí đội lên như hiện tại, tôi chỉ mong bán hết để thu hồi vốn trả cho bà con ngoài quê chứ lời lãi chẳng được bao nhiêu. Chỉ mong sớm giải phóng được vườn cây để kịp chuyến xe cuối cùng về quê ăn tết với bố mẹ", anh Tuấn bộc bạch.

Anh Tuấn mong bán hết sớm để còn về quê đón tết với gia đình ẢNH: TRẦN KHA

Những ngày này, tại đầu đường Tây Thạnh (khu vực khu công nghiệp Tân Bình), gian hàng quất của anh Tuấn vẫn đang rộng cửa đón khách. Giữa dòng người hối hả, hy vọng những tấm lòng của người dân TP.HCM sẽ ghé lại, ủng hộ người đàn ông chân chất này để anh có thể sớm hoàn thành tâm nguyện, mang cái tết ấm áp về quê hương.