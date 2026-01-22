Hàng không tăng cường hơn 1.000 chuyến bay đêm đưa người dân về quê ăn tết

So với mùa Tết Nguyên đán năm trước, số chuyến bay đêm trong Tết 2026 tăng 3% và chiếm khoảng 16,6% trên tổng số chuyến bay mà Vietnam Airlines khai thác.

Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm để có hành trình phù hợp, đồng thời lưu ý chỉ mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng di động, website của hãng

Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21 giờ tối và trước 5 giờ sáng hôm sau, tập trung vào các đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân, TP.HCM - Huế/Cam Ranh (phát sinh trong cao điểm Tết) và đường bay TP.HCM - Buôn Ma Thuột (bổ sung trong cao điểm Tết).

Hãng sẽ sử dụng các loại máy bay Airbus A321, Airbus A320neo đối với hầu hết các chặng bay này. Riêng đường bay TP.HCM - Hà Nội, Hãng sử dụng thêm các loại máy bay thân rộng, hiện đại Airbus A350 và Boeing 787.

Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1 - 2 cặp chuyến/ngày so với giai đoạn thường lệ, qua đó góp phần tăng thêm lựa chọn hành trình cho hành khách và giảm áp lực tại các khung giờ ban ngày.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc tăng cường khai thác bay đêm là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm bị giới hạn. Với vai trò hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines chủ động tăng chuyến bay đêm trên các đường bay trọng điểm, bảo đảm hành trình thuận tiện, an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán 2026”.

Trước đó, Vietnam Airlines đã mở bán vé máy bay tết sớm với hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 2.2 - 3.3, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Sau đó, hãng liên tục bổ sung tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm, thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung từ9.2 - 3.3 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch). Các đường bay được tăng tải chủ yếu xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Đồng thời, Vietnam Airlines khai trương mới 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng và giảm áp lực lên các đường bay trục trong mùa cao điểm nhất năm.

