Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hoa tết trải dài dọc đường đến thủ phủ Chợ Lách: Cảnh bất ngờ gây xúc động

Phan Diệp
Phan Diệp
24/01/2026 11:48 GMT+7

Từ phường Bến Tre về thủ phủ hoa tết Chợ Lách, hai bên đường người dân chưng những chậu cúc mâm xôi nở bung vàng rực, ủng hộ nông dân gặp khó khăn vì hoa nở sớm.

Khoảng 1 tuần qua, nhiều nông dân ở thủ phủ hoa tết xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long mất ăn mất ngủ vì hoa cúc mâm xôi nở sớm. Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng hoa đã bung nở vàng rực cả một vùng.

Hoa tết trải dài dọc đường

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương xã Chợ Lách đã tổ chức buổi livestream giúp nông dân tiêu thụ hoa nở sớm. Phong trào giải cứu hoa tết cũng bắt đầu từ đây lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Ở TP.HCM nhiều cửa hàng hoa đẩy mạnh bán cúc mâm xôi nở sớm, nhiều cá nhân, đơn vị cũng về tận vườn mua hoa với số lượng lớn ủng hộ nông dân.

Sáng 24.1, trên đường từ TP.HCM về Chợ Lách, PV Thanh Niên ghi nhận người dân địa phương đã tiên phong ủng hộ nông dân bằng cách mua hoa cúc mâm xôi nở sớm về chưng tết. Dọc theo đoạn đường qua xã Phước Mỹ Trung, quốc lộ 57 giáp với xã Chợ Lách, có khoảng 70% nhà dân, hàng quán bên đường chưng cúc mâm xôi.

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 1.

Một cửa hàng bán giày dép trên đường qua xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long chưng nhiều hoa tết, toàn bộ là cúc mâm xôi nở sớm

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 2.

Người dân ở đây cho biết, họ bắt đầu mua hoa chưng tết sớm khoảng 1 tuần trước, mỗi chậu giá 70.000 đồng

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 3.

Những chậu hoa vàng rực trước cổng nhà vừa mang không khí tết về sớm, vừa để ủng hộ nông dân trồng hoa đang gặp khó khăn

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 4.

Một cửa tiệm nhỏ trên quốc lộ 57 chưng nhiều hoa cúc mâm xôi

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 5.

Quán cà phê trang trí tết sớm với nhiều chậu cúc mâm xôi làm điểm nhấn

Ảnh: Phan Diệp

Mỗi người giúp một tay

Anh Lê Trường Thọ, chủ tiệm bán đồ thể thao ở xã Phước Mỹ Trung cũng hưởng ứng phong trào giải cứu hoa giúp nông dân từ 5 ngày trước. Anh cho biết, ở xã Chợ Lách, ngoài cúc mâm xôi thì nông dân còn trồng nhiều loại khác bông giấy, bông vạn thọ... Với những hộ chỉ chuyên trồng cúc mâm xôi, năm nay hoa nở sớm, gây thiệt hại rất lớn.

"Trong khả năng tôi chỉ có thể mua ủng hộ 2 chậu, giá 60.000 đồng/chậu. Thấy hoa nở nhiều xót lắm nên mỗi người một tay cùng ủng hộ bà con, anh Thọ nói và cho biết hàng xóm của anh mỗi nhà cũng mua vài chậu về chưng tết sớm.

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 6.

Anh Thọ mua hoa chưng tết sớm ủng hộ nông dân

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 7.

Một gia đình gần cầu Cái Mơn Nhỏ, cách thủ phủ hoa Chợ Lách vài km chưng 2 chậu cúc mâm xôi trước nhà

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 8.

Càng gần đến địa phận xã Chợ Lách xuất hiện nhiều điểm bán lẻ dọc đường. Giá mỗi chậu trung bình khoảng 40.000 - 60.000 đồng, tùy kích thước

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 9.

Đường dọc theo xã Chợ Lách có rất nhiều điểm bán hoa của người dân. Cứ cách vài chục mét lại có một điểm bán nhưng ít người đứng lại hỏi mua

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 10.

Giữa trưa nắng, màu vàng rực của hoa nở sớm trước tết khiến nông dân càng thêm lo lắng

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh đẹp hoa tết Chợ Lách gây xúc động suốt hành trình về Bến Tre - Ảnh 11.

Những ngày qua, hoa nở sớm phần nào được giải cứu nhưng hiện vẫn còn rất nhiều

Ảnh: Phan Diệp

Tin liên quan

Điều bất ngờ sau 3 tiếng giải cứu hoa tết ở TP.HCM

Điều bất ngờ sau 3 tiếng giải cứu hoa tết ở TP.HCM

Chỉ sau 3 tiếng, hơn 400 chậu hoa tết cúc mâm xôi chị Chi bán giải cứu giúp nông dân Chợ Lách đã hết vèo. Khách đến sau hỏi bà chủ: 'Mai còn bán không để tui đến mua ủng hộ?'.

Hoa tết bung nở đầu tháng chạp: Vì sao nhiều người ở TP.HCM vẫn mua không chần chừ?

Người Sài Gòn giải cứu cúc mâm xôi, tiệm hoa tết mỗi ngày bán cả trăm chậu

Khám phá thêm chủ đề

hoa tết Cúc mâm xôi giải cứu hoa tết Chợ Lách Miền Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận