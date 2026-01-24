Hoa tết trải dài dọc đường đến thủ phủ Chợ Lách: Cảnh bất ngờ gây xúc động

Khoảng 1 tuần qua, nhiều nông dân ở thủ phủ hoa tết xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long mất ăn mất ngủ vì hoa cúc mâm xôi nở sớm. Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng hoa đã bung nở vàng rực cả một vùng.

Hoa tết trải dài dọc đường

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương xã Chợ Lách đã tổ chức buổi livestream giúp nông dân tiêu thụ hoa nở sớm. Phong trào giải cứu hoa tết cũng bắt đầu từ đây lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Ở TP.HCM nhiều cửa hàng hoa đẩy mạnh bán cúc mâm xôi nở sớm, nhiều cá nhân, đơn vị cũng về tận vườn mua hoa với số lượng lớn ủng hộ nông dân.

Sáng 24.1, trên đường từ TP.HCM về Chợ Lách, PV Thanh Niên ghi nhận người dân địa phương đã tiên phong ủng hộ nông dân bằng cách mua hoa cúc mâm xôi nở sớm về chưng tết. Dọc theo đoạn đường qua xã Phước Mỹ Trung, quốc lộ 57 giáp với xã Chợ Lách, có khoảng 70% nhà dân, hàng quán bên đường chưng cúc mâm xôi.

Một cửa hàng bán giày dép trên đường qua xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long chưng nhiều hoa tết, toàn bộ là cúc mâm xôi nở sớm Ảnh: Phan Diệp

Người dân ở đây cho biết, họ bắt đầu mua hoa chưng tết sớm khoảng 1 tuần trước, mỗi chậu giá 70.000 đồng Ảnh: Phan Diệp

Những chậu hoa vàng rực trước cổng nhà vừa mang không khí tết về sớm, vừa để ủng hộ nông dân trồng hoa đang gặp khó khăn Ảnh: Phan Diệp

Một cửa tiệm nhỏ trên quốc lộ 57 chưng nhiều hoa cúc mâm xôi Ảnh: Phan Diệp

Quán cà phê trang trí tết sớm với nhiều chậu cúc mâm xôi làm điểm nhấn Ảnh: Phan Diệp

Mỗi người giúp một tay

Anh Lê Trường Thọ, chủ tiệm bán đồ thể thao ở xã Phước Mỹ Trung cũng hưởng ứng phong trào giải cứu hoa giúp nông dân từ 5 ngày trước. Anh cho biết, ở xã Chợ Lách, ngoài cúc mâm xôi thì nông dân còn trồng nhiều loại khác bông giấy, bông vạn thọ... Với những hộ chỉ chuyên trồng cúc mâm xôi, năm nay hoa nở sớm, gây thiệt hại rất lớn.

"Trong khả năng tôi chỉ có thể mua ủng hộ 2 chậu, giá 60.000 đồng/chậu. Thấy hoa nở nhiều xót lắm nên mỗi người một tay cùng ủng hộ bà con, anh Thọ nói và cho biết hàng xóm của anh mỗi nhà cũng mua vài chậu về chưng tết sớm.

Anh Thọ mua hoa chưng tết sớm ủng hộ nông dân Ảnh: Phan Diệp

Một gia đình gần cầu Cái Mơn Nhỏ, cách thủ phủ hoa Chợ Lách vài km chưng 2 chậu cúc mâm xôi trước nhà Ảnh: Phan Diệp

Càng gần đến địa phận xã Chợ Lách xuất hiện nhiều điểm bán lẻ dọc đường. Giá mỗi chậu trung bình khoảng 40.000 - 60.000 đồng, tùy kích thước Ảnh: Phan Diệp

Đường dọc theo xã Chợ Lách có rất nhiều điểm bán hoa của người dân. Cứ cách vài chục mét lại có một điểm bán nhưng ít người đứng lại hỏi mua Ảnh: Phan Diệp

Giữa trưa nắng, màu vàng rực của hoa nở sớm trước tết khiến nông dân càng thêm lo lắng Ảnh: Phan Diệp