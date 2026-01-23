Điều bất ngờ sau 3 tiếng giải cứu hoa tết ở TP.HCM

Hơn 9 giờ ngày 23.1, anh Nguyễn Dũng ở phường Chợ Quán đến điểm bán hoa cúc mâm xôi giải cứu giúp nông dân miền Tây của chị Quách Lan Chi ở số 130 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Điều bất ngờ ở điểm giải cứu hoa tết

Đến nơi, anh bất ngờ khi thấy chỉ còn vài chậu cuối cùng. Cạnh đó, gần 20 chậu hoa khác được để riêng, có ghi tên khách hàng đã đặt trước.

"Tôi đọc tin tức thấy hoa tết ở miền Tây nở sớm, mọi người đang mua để ủng hộ bà con nên hưởng ứng theo. Chậu hoa loại lớn, tán hoa rộng hơn 1 m có giá 100.000 đồng, rẻ hơn gần 200.000 đồng so với tết năm ngoái", anh Dũng nói.

Người dân TP.HCM đến mua hoa giải cứu giúp nông dân sáng 23.1 Ảnh: Phan Diệp

Khách hàng lựa những chậu hoa cuối cùng tại điểm bán của chị Chi Ảnh: Phan Diệp

Chậu hoa cúc lớn bán giá 100.000 đồng, rẻ hơn khoảng 200.000 đồng so với tết năm ngoái Ảnh: Phan Diệp

Không trả giá cũng chẳng chọn lựa quá kỹ, anh Dũng nhờ nhân viên đặt lên xe 4 chậu lớn. Cũng lúc đó, một số vị khách khác ghé vào xem hoa, ai cũng bất ngờ khi thấy giá hoa quá rẻ so với chất lượng.

"Tôi thấy hoa đang nở đúng độ đẹp nhất, tán hoa to, lá xanh từ dưới gốc đến tận ngọn. Đặc biệt là chậu hoa vẫn còn một số nụ nên có thể chưng đẹp từ đây cho đến tết", bà Nguyễn Thị Mai (47 tuổi), một vị khách cho biết.

Ngoài điểm bán trên đường Nguyễn Thiện Thuận, chị Chi còn bán hoa giải cứu ở số 582 Bà Hạt, phường Diên Hồng. Hôm 23.1, cả 2 nơi đều bán hết sạch hoa trước 10 giờ. Đây là chuyến giải cứu hoa thứ 10 trong hơn 10 ngày qua của chị Chi, tổng cộng gần 3.000 chậu.

Hoa cúc mâm xôi của miền Tây năm nay nở sớm trước tết khoảng 2 tuần Ảnh: Phan Diệp

Vườn hoa nở vàng rực, nông dân lo lỗ nặng Ảnh: NVCC

Nông dân miền Tây đang cần giúp đỡ

Cúc mâm xôi này được chị Chi mua ở Chợ Lách. Sau khi chọn hoa xong, chủ vườn đóng gói, mang từ vườn ra đường rồi mới chuyển lên xe tải đưa về TP.HCM lúc rạng sáng. Hầu hết khách mua hoa đã theo dõi và đặt hàng trước nên tranh thủ đến lấy hoa từ sớm từ 6 giờ.

"Tôi vốn chỉ bán trái cây thôi nhưng gần nửa tháng trước có dịp về Chợ Lách, ghé vào mua hoa gửi tặng cho chùa thì nghe nông dân kể hoa nở sớm. Vậy là tôi hỗ trợ bà con giải cứu hoa, đem lên TP.Cần Thơ và TP.HCM bán cho đến nay", chị Chi chia sẻ.

Nhiều người dân ở TP.HCM đang nỗ lực mua hoa giải cứu, hỗ trợ bà con miền Tây Ảnh: NVCC

Lượng hoa nở sớm ở Chợ Lách còn rất nhiều Ảnh: NVCC

Hoa hiện tại đang nở đẹp, nhiều người dân ở TP.HCM muốn mua chưng tết sớm Ảnh: Phan Diệp

Chị Chi cho biết, hiện hoa cúc mâm xôi cần được giải cứu ở miền Tây còn rất nhiều. Bản thân chị có đi thêm cả trăm chuyến nữa vẫn không mua hết được số hoa nở sớm của bà con. Vì thế, chị Chi mong rằng nếu ai có phương tiện vận chuyển như xe bán tải, ô tô... thì nên về tận nơi mua ủng hộ. Với cúc mâm xôi, những bông đang nở có thể chưng đẹp đến 2 tuần, chậu nào còn nụ thì có thể chơi đến tết.

"Từ TP.HCM về Chợ Lách khoảng hơn 100 km. Mọi người qua cầu Cái Mơn Lớn rồi đi dọc về Chợ Lách trong bán kính khoảng 10 km sẽ thấy rất nhiều hoa của người dân. Mua ở đâu cũng được, bà con đang rất cần", chị Chi nói và cho biết sẽ tiếp tục mua hoa giải cứu giúp nông dân.