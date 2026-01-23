Hoa tết bung nở đầu tháng chạp: Vì sao nhiều người ở TP.HCM vẫn mua không chần chừ?

Những ngày gần đây, không khí Tết Nguyên đán đã lan tỏa khắp các tuyến đường ở TP.HCM. Trước cửa các cơ quan, hàng quán và nhà người dân xuất hiện hoa tết, tiểu cảnh... Trong đó, đặc biệt nhất là khắp nơi đều dùng hoa cúc mâm xôi đã nở bung cánh để làm điểm nhấn.
Trang trí hoa tết sớm, ủng hộ nông dân
Sáng 22.1, ông Văn Phú (52 tuổi), nhân viên tại một phòng khám da liễu trên đường 3 Tháng 2 (phường Hoà Hưng) vừa vào ca làm việc đã bưng những chậu cúc mâm xôi ra trước cửa "tắm nắng". Ông Phú cho biết, chủ phòng khám đã mua 6 chậu hoa cúc mâm xôi lớn về chưng tết sớm từ 5 ngày trước.
"Mọi năm, chúng tôi bắt đầu mua hoa, trang trí tết sau ngày 20 tháng 12 âm lịch nhưng năm nay làm sớm. Lý do là nghe tin năm nay cúc mâm xôi ở miền Tây nở sớm, khi thấy ở TP.HCM bắt đầu bán loại hoa này thì mua để ủng hộ nông dân", ông Phú nói.
Không khí tết sớm ngập tràn đường phố
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các nhà dân, hàng quán... hoa cúc mâm xôi được dùng để trang trí nhiều nhất. Với sắc vàng rực rỡ đang độ nở căng cánh đẹp nhất, cúc mâm xôi khiến người dân cảm nhận được không khí tết sớm hơn mọi năm.
Tại các cửa hàng hoa tết, cúc mâm xôi trở thành loại chủ lực hiện nay. Chị Thùy Duyên, chủ cửa hàng hoa trên đường Thành Thái cho biết: "Vì thời tiết không thuận lợi nên hoa tết nở sớm. Để giải cứu giúp nông dân, gia đình tôi về quê ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhập số lượng lớn cúc mâm xôi lên bán sớm. Người dân TP.HCM cũng vì thế mà đến mua ủng hộ rất nhiều, mỗi ngày tôi bán được cả trăm chậu".
