Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hoa tết bung nở đầu tháng chạp: Vì sao nhiều người ở TP.HCM vẫn mua không chần chừ?

Phan Diệp
Phan Diệp
23/01/2026 06:00 GMT+7

Dù mới đầu tháng chạp, nhiều người ở TP.HCM vẫn mua hoa tết như cúc mâm xôi đã nở bung. Vì sao họ không chờ cận tết mà lại chưng hoa sớm đến vậy?

Những ngày gần đây, không khí Tết Nguyên đán đã lan tỏa khắp các tuyến đường ở TP.HCM. Trước cửa các cơ quan, hàng quán và nhà người dân xuất hiện hoa tết, tiểu cảnh... Trong đó, đặc biệt nhất là khắp nơi đều dùng hoa cúc mâm xôi đã nở bung cánh để làm điểm nhấn.

Trang trí hoa tết sớm, ủng hộ nông dân

Sáng 22.1, ông Văn Phú (52 tuổi), nhân viên tại một phòng khám da liễu trên đường 3 Tháng 2 (phường Hoà Hưng) vừa vào ca làm việc đã bưng những chậu cúc mâm xôi ra trước cửa "tắm nắng". Ông Phú cho biết, chủ phòng khám đã mua 6 chậu hoa cúc mâm xôi lớn về chưng tết sớm từ 5 ngày trước.

"Mọi năm, chúng tôi bắt đầu mua hoa, trang trí tết sau ngày 20 tháng 12 âm lịch nhưng năm nay làm sớm. Lý do là nghe tin năm nay cúc mâm xôi ở miền Tây nở sớm, khi thấy ở TP.HCM bắt đầu bán loại hoa này thì mua để ủng hộ nông dân", ông Phú nói.

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 1.

Ông Văn Phú chăm chút những chậu hoa cúc tại phòng khám da liễu nơi ông làm việc

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 2.

Hoa cúc mâm xôi miền Tây năm nay nở sớm khoảng 2 tuần khiến nông dân gặp khó khăn. Người dân TP.HCM mua chưng tết sớm để giải cứu hoa giúp nông dân

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 3.

Trước cửa một căn nhà trong hẻm nhỏ ở phường Vườn Lài, người dân mua cúc mâm xôi về chưng tết sớm. "Hàng xóm của tôi nói là mua hoa để giải cứu giúp nông dân miền Tây", một người đàn ông sống trên đường 3 Tháng 2 cho biết

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 4.

Không chỉ nhà người dân, các hàng quán mua cúc mâm xôi nở rộ về trang trí sớm cả tuần nay

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 5.

Cúc mâm xôi được trang trí khắp mọi ngóc ngách ở một nhà hàng trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa

Ảnh: Phan Diệp

Không khí tết sớm ngập tràn đường phố

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các nhà dân, hàng quán... hoa cúc mâm xôi được dùng để trang trí nhiều nhất. Với sắc vàng rực rỡ đang độ nở căng cánh đẹp nhất, cúc mâm xôi khiến người dân cảm nhận được không khí tết sớm hơn mọi năm.

Tại các cửa hàng hoa tết, cúc mâm xôi trở thành loại chủ lực hiện nay. Chị Thùy Duyên, chủ cửa hàng hoa trên đường Thành Thái cho biết: "Vì thời tiết không thuận lợi nên hoa tết nở sớm. Để giải cứu giúp nông dân, gia đình tôi về quê ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhập số lượng lớn cúc mâm xôi lên bán sớm. Người dân TP.HCM cũng vì thế mà đến mua ủng hộ rất nhiều, mỗi ngày tôi bán được cả trăm chậu".

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 6.

Bao lì xì đỏ, linh vật ngựa cho Tết Bính Ngọ 2026 cộng thêm cúc mâm xôi nở bung khiến người Sài Gòn cảm nhận không khí tết sớm

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 7.

Một góc trang trí tết trước một khách sạn trên đường Thành Thái (phường Hoà Hưng) rực rỡ màu hoa cúc mâm xôi

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 8.

Trước các cửa hàng lớn, tiểu cảnh tết bắt đầu xuất hiện

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 9.

Tại các cửa hàng bán hoa tết, cúc mâm xôi nở sớm hiện là loại hoa chủ lực. Giá mỗi chậu dao động từ 60.000 - 120.000 đồng

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở rực rỡ ở TP.HCM , người dân ủng hộ nông dân miền Tây - Ảnh 10.

Tiệm hoa Thùy Dung trên đường Thành Thái cho biết những ngày qua cảm thấy rất ấm lòng vì người dân TP.HCM đến mua hoa ủng hộ nông dân miền Tây

Ảnh: Phan Diệp


Tin liên quan

Làng quất cảnh bên phố Tuy Hòa: Chuyện chăm cây 2 năm, đợi một mùa tết

Làng quất cảnh bên phố Tuy Hòa: Chuyện chăm cây 2 năm, đợi một mùa tết

Cạnh phố Tuy Hòa, làng quất cảnh Liên Trì tất bật vào vụ tết. Mỗi chậu quất trĩu quả là thành quả sau 2 năm người dân miệt mài chăm bón, mong một mùa Tết Bính Ngọ đủ đầy.

Clip 'triệu view' giải cứu hoa cúc mâm xôi nở sớm trước Tết Bính Ngọ ở Chợ Lách

Người Sài Gòn giải cứu cúc mâm xôi, tiệm hoa tết mỗi ngày bán cả trăm chậu

Khám phá thêm chủ đề

hoa tết Cúc mâm xôi hoa tết nở sớm giải cứu giải cứu hoa tết Miền Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận