Làng quất cảnh bên phố Tuy Hòa: Chuyện chăm cây 2 năm, đợi một mùa tết

Làng quất cảnh bên phố

Làng quất cảnh tại khu phố Liên Trì 2 (phường Bình Kiến), cạnh phường Tuy Hòa, đã hình thành và phát triển từ lâu. Bà con nơi đây vốn đa nghề, người làm mộc, người thợ hồ... nhưng hầu như nhà nào cũng tranh thủ trồng thêm vài trăm đến vài ngàn gốc quất để kiếm thêm thu nhập mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Đi dọc tuyến đường khu phố Liên Trì 2, trong khuôn viên nhà của người dân đều xuất hiện nhiều cây quất có trái trĩu cành. Dù chỉ là một mảnh đất nhỏ, họ cũng trưng dụng để trồng quất, vừa tạo sinh kế, vừa tạo cảnh quan cho ngôi nhà.

Làng quất cảnh Liên Trì cạnh phố Tuy Hòa (thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) ẢNH: HỮU TÚ

Vừa dừng tay sau khi tưới nước cho vườn quất mini (loại cây nhỏ để trưng bày trên bàn), bà Nguyễn Thị Thủy (62 tuổi) tiếp tục di chuyển đến khu vườn trồng quất lớn dọc đường ray xe lửa.

Bà Thủy cho hay, vựa quất lớn cho dịp tết đều được người dân canh tác tại khu đất cạnh đường ranh tàu hỏa. Đây là vị trí cao ráo, tránh bị ngập lụt khi có mưa lớn. Vì thế, trong đợt mưa lịch sử hồi tháng 11.2025, người dân cũng tránh phần nào thiệt hại.

Người dân chăm sóc quất cảnh cho Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: HỮU TÚ

"Đa số bà con ở đây đều làm nhiều ngành nghề khác nhau nhưng vẫn cố gắng trồng thêm quất cảnh để lấy ngắn nuôi dài. Họ đi làm từ sáng sớm, đến trưa vẫn tranh thủ tưới nước, bón phân cho cây rồi lại đi làm tiếp. Chiều về, họ lại quần quật ngoài vườn đến tối muộn", bà Thủy bộc bạch.

Năm nay, người trồng quất tại Liên Trì đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết bất thường. Bão đi qua làm cây bật gốc, làm hư hỏng bộ rễ. nếu không có nhân công dựng lại và tưới nước ngay lập tức, cây sẽ bị vàng lá, cháy nắng và hỏng cả mùa vụ.

Nhiều cây quất cảnh héo khô do bị bật gốc, úng nước ẢNH: HỮU TÚ

"Cây quất đúng ra phải có lá xanh rì, quả vàng mọng, trĩu cành. Nhưng bão xong không có người làm kịp, sáng hôm sau cây đã bưng gốc, không chịu nổi nắng gió nên mới xuống sắc thế này…", bà Thủy kể lại.

Hai năm ròng rã cho một mùa quả ngọt

Để một cây quất cảnh có thể xuất vườn, người trồng phải mất ít nhất 2 năm canh tác. Quy trình bắt đầu từ việc chiết nhánh (bán giống khoảng 4.000 - 5.000 đồng/nhánh). Sau đó, người dân chăm sóc một năm để cây lên dáng và thêm một năm nữa để cây cứng cáp, trĩu quả.

Người dân tưới nước thường xuyên giúp quất cảnh xanh tươi, trĩu quả ẢNH: HỮU TÚ

Theo người dân, một cây quất đạt chất lượng phải có gốc to, tán xanh và quả trĩu. Những gia đình có vốn thường chọn cách nuôi cây đến năm thứ ba để giá trị cây tăng cao, từ 300.000 đồng lên đến 500.000 - 600.000 đồng/chậu. Tuy nhiên, phần lớn bà con đều bán khi cây đủ 2 năm tuổi để có tiền trang trải cuộc sống.

Mỗi nhành quất cảnh đều cho ra rất nhiều trái ẢNH: HỮU TÚ

Dù việc chăm sóc tốn nhiều công sức của người nhưng lợi nhuận thực tế thu về trên mỗi cây không quá cao. Mỗi cây quất đạt chất lượng khi bán cho thương lái, người dân "bỏ túi" khoảng 30.000 - 50.000 đồng/cây. Vì vậy, nhà nào có diện tích đất lớn, họ thường trồng với số lượng nhiều để tăng thu nhập.

Người dân cho biết thêm, nếu được chăm sóc tốt, tưới nước thường xuyên, "người chơi" có thể giữ cây xanh tốt, quả mọng đến tận tháng 4 - 5 âm lịch. Sau tết, quả quất còn có thể dùng để làm trà tắc, làm mứt hoặc gia vị trong bữa ăn hàng ngày.

Người dân chiết cành, làm giống cho mùa vụ sắp tới ẢNH: HỮU TÚ

Những ngày qua, thương lái đến mua số lượng lớn quất cảnh của người dân Liên Trì ẢNH: HỮU TÚ

Dù thời tiết có phần cực đoan, gây thiệt hại nhưng người dân tại Liên Trì vẫn tất bật làm việc, chuẩn bị quất cảnh cho dịp Tết Bính Ngọ. Họ theo dõi, chăm sóc, nâng niu từng nhành quất với mong muốn có một mùa xuân ấm no, phát đạt…