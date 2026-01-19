Không gian chụp ảnh tết vừa được mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ

Đứng vào đâu cũng có ảnh đẹp, giới trẻ rủ nhau check-in

Ngay từ lối vào, không gian tết ở đây đã tạo ấn tượng mạnh với hàng loạt tiểu cảnh được bố trí nối tiếp nhau, tạo thành một “đường xuân” đầy màu sắc. Sắc vàng của hoa mai, sắc hồng của hoa đào, xen lẫn những gam màu đỏ, xanh làm cho khu vực trở nên rực rỡ.

Địa điểm này đang thu hút đông người đến chụp ảnh tết ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo ghi nhận, khu vực chụp ảnh được thiết kế theo dạng không gian mở, thuận tiện cho việc tạo dáng và thay đổi góc máy. Nổi bật là cụm đèn lồng nhiều màu sắc được treo thành từng mảng lớn, họa tiết hoa lá, chim muông. Bên cạnh đó là những tiểu cảnh tre, nón lá, bàn ghế gỗ, hoa đào hồng rực, được sắp đặt hài hòa, gợi cảm giác tết xưa xen lẫn nét hiện đại.

Bạn trẻ diện áo dài truyền thống, ghi lại khoảnh khắc xuân ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người lựa chọn diện áo dài truyền thống để đến đây chụp ảnh tết, khiến không gian càng thêm đậm chất xuân. Hoàng Thị Nga, sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing, tranh thủ đến đây chụp ảnh trước khi về quê. Nga chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên mình đến TP.HCM học nên rất ấn tượng với không gian tết ở đây. Mọi thứ được trang trí rất đẹp, lên hình nhìn giống như đang ở một khu lễ hội lớn”.

Nhiều góc chụp hình đậm không khí tết ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Thị Mỹ Hằng (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cũng cho biết năm nay chuyển hướng chụp ảnh tết tại đây thay vì các quán cà phê như mọi năm. “Không gian rộng, thoáng, nhiều góc chụp nên không bị gò bó. Quan trọng là không mất phí, lại có chỗ gửi xe miễn phí nên rất tiện”, Hằng chia sẻ.

Hằng cho biết mọi góc ở đây để lên hình rất đẹp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Khi được hỏi ấn tượng với góc chụp nào nhất, Hằng cho biết: “Góc nào cũng đẹp, đứng vào đâu cũng có ảnh nên thật sự khó chọn”.

Linh vật Tết Bính Ngọ thu hút người chụp ảnh

Bên cạnh các tiểu cảnh truyền thống, khu vực trưng bày mô hình ngựa, linh vật của Tết Bính Ngọ 2026 là nơi tập trung đông người. Những chú ngựa được tạo hình sống động, màu sắc nổi bật, đặt trên nền mây, sóng và hoa văn cách điệu, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ, rất “ăn ảnh”.



Mô hình ngựa, linh vật của Tết Bính Ngọ 2026 được tạo hình sống động, là một trong những bối cảnh chụp ảnh thu hút nhất ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trần Thị Cẩm Nhung và Phan Thị Mỹ Tiên (cùng 27 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết mọi năm thường chụp ảnh Tết ở chùa hoặc các không gian cổ kính, nhưng năm nay quyết định chọn địa điểm này. “Khi đến đây tụi mình khá bất ngờ vì không gian hoành tráng hơn nhiều so với hình ảnh trên mạng. Đặc biệt là khu linh vật ngựa, màu sắc rất nổi bật, chụp ảnh nhìn rất tết”, Nhung nói.

Nhung (phải) và Tiên bất ngờ với cách trang trí hoành tráng ở đây ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lần đầu tiên đi chụp ảnh tết, Lương Bích Sòn (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết đã chuẩn bị riêng một bộ áo dài đỏ. “Mới bước vào là thấy không khí tết liền. Trang trí nhìn rất đã mắt, khiến mình chỉ muốn về quê ăn tết sớm”, Bích Sòn nói.

Bích Sòn đằm thắm trong bộ áo dài ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những bông mai vàng rực rỡ, một trong những dấu hiệu của mùa xuân ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không gian rộng rãi, thoáng đãng giúp người dân thoải mái tạo dáng, chụp ảnh mà không lo chen chúc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với không gian mở, bối cảnh đa dạng, trang trí rực rỡ và miễn phí tham quan, địa điểm này đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân TP.HCM trong những ngày cận tết để lưu giữ bộ ảnh xuân.