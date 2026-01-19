Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Không gian chụp ảnh tết vừa được mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ

Thảo Phương
Thảo Phương
19/01/2026 11:52 GMT+7

Một không gian chụp ảnh tết vừa chính thức mở cửa tại một trung tâm thương mại ở P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM (Q.Tân Phú cũ) đang nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút người người. Không mất phí tham quan, nhưng nơi đây được đầu tư bối cảnh quy mô, rực rỡ sắc xuân khiến nhiều người thích thú vì “đứng góc nào lên hình cũng đẹp”.

Đứng vào đâu cũng có ảnh đẹp, giới trẻ rủ nhau check-in

Ngay từ lối vào, không gian tết ở đây đã tạo ấn tượng mạnh với hàng loạt tiểu cảnh được bố trí nối tiếp nhau, tạo thành một “đường xuân” đầy màu sắc. Sắc vàng của hoa mai, sắc hồng của hoa đào, xen lẫn những gam màu đỏ, xanh làm cho khu vực trở nên rực rỡ.

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Địa điểm này đang thu hút đông người đến chụp ảnh tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhu cầu tăng vọt, cửa hàng đắt khách dịp tết: Giới trẻ chen nhau tới thuê

Theo ghi nhận, khu vực chụp ảnh được thiết kế theo dạng không gian mở, thuận tiện cho việc tạo dáng và thay đổi góc máy. Nổi bật là cụm đèn lồng nhiều màu sắc được treo thành từng mảng lớn, họa tiết hoa lá, chim muông. Bên cạnh đó là những tiểu cảnh tre, nón lá, bàn ghế gỗ, hoa đào hồng rực, được sắp đặt hài hòa, gợi cảm giác tết xưa xen lẫn nét hiện đại.

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Bạn trẻ diện áo dài truyền thống, ghi lại khoảnh khắc xuân

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người lựa chọn diện áo dài truyền thống để đến đây chụp ảnh tết, khiến không gian càng thêm đậm chất xuân. Hoàng Thị Nga, sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing, tranh thủ đến đây chụp ảnh trước khi về quê. Nga chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên mình đến TP.HCM học nên rất ấn tượng với không gian tết ở đây. Mọi thứ được trang trí rất đẹp, lên hình nhìn giống như đang ở một khu lễ hội lớn”.

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Nhiều góc chụp hình đậm không khí tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 5.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Thị Mỹ Hằng (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cũng cho biết năm nay chuyển hướng chụp ảnh tết tại đây thay vì các quán cà phê như mọi năm. “Không gian rộng, thoáng, nhiều góc chụp nên không bị gò bó. Quan trọng là không mất phí, lại có chỗ gửi xe miễn phí nên rất tiện”, Hằng chia sẻ.

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 6.

Hằng cho biết mọi góc ở đây để lên hình rất đẹp

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Khi được hỏi ấn tượng với góc chụp nào nhất, Hằng cho biết: “Góc nào cũng đẹp, đứng vào đâu cũng có ảnh nên thật sự khó chọn”.

Linh vật Tết Bính Ngọ thu hút người chụp ảnh

Bên cạnh các tiểu cảnh truyền thống, khu vực trưng bày mô hình ngựa, linh vật của Tết Bính Ngọ 2026 là nơi tập trung đông người. Những chú ngựa được tạo hình sống động, màu sắc nổi bật, đặt trên nền mây, sóng và hoa văn cách điệu, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ, rất “ăn ảnh”.

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 7.

Mô hình ngựa, linh vật của Tết Bính Ngọ 2026 được tạo hình sống động, là một trong những bối cảnh chụp ảnh thu hút nhất

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 8.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trần Thị Cẩm Nhung và Phan Thị Mỹ Tiên (cùng 27 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết mọi năm thường chụp ảnh Tết ở chùa hoặc các không gian cổ kính, nhưng năm nay quyết định chọn địa điểm này. “Khi đến đây tụi mình khá bất ngờ vì không gian hoành tráng hơn nhiều so với hình ảnh trên mạng. Đặc biệt là khu linh vật ngựa, màu sắc rất nổi bật, chụp ảnh nhìn rất tết”, Nhung nói.

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 9.

Nhung (phải) và Tiên bất ngờ với cách trang trí hoành tráng ở đây

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lần đầu tiên đi chụp ảnh tết, Lương Bích Sòn (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết đã chuẩn bị riêng một bộ áo dài đỏ. “Mới bước vào là thấy không khí tết liền. Trang trí nhìn rất đã mắt, khiến mình chỉ muốn về quê ăn tết sớm”, Bích Sòn nói.

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 11.

Bích Sòn đằm thắm trong bộ áo dài

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 12.

Những bông mai vàng rực rỡ, một trong những dấu hiệu của mùa xuân

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Địa điểm chụp ảnh tết ngay thành phố vừa mở cửa, có linh vật Tết Bính Ngọ - Ảnh 13.

Không gian rộng rãi, thoáng đãng giúp người dân thoải mái tạo dáng, chụp ảnh mà không lo chen chúc

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với không gian mở, bối cảnh đa dạng, trang trí rực rỡ và miễn phí tham quan, địa điểm này đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân TP.HCM trong những ngày cận tết để lưu giữ bộ ảnh xuân.

Tin liên quan

Cánh đồng hoa tết mới toanh vừa mở cửa ‘gây sốt’

Cánh đồng hoa tết mới toanh vừa mở cửa ‘gây sốt’

Một cánh đồng hoa xuân rộng lớn ở TP.HCM vừa mở cửa đón khách bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đường mai tết đẹp lung linh ở Nhà văn hóa Thanh niên khi nào đón khách?

Người trẻ 'săn' ký ức đón Tết Bính Ngọ

Khám phá thêm chủ đề

Tết linh vật tết bính ngọ linh vật ngựa địa điểm chụp ảnh tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận