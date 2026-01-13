Rủ nhau chụp ảnh tết từ sáng sớm để tránh cảnh đông nghẹt người

Chụp ảnh tết sớm để tránh "vỡ trận"

Tại khuôn viên Hội trường Thống nhất (P.Sài Gòn, TP.HCM), không khí chụp ảnh tết diễn ra sôi động ngay từ sáng sớm. Từng nhóm bạn trẻ thay phiên nhau tạo dáng dưới hàng cây xanh, bên thảm cỏ rộng, tạo nên khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa đậm sắc xuân.

Trong bộ áo dài thướt tha, Bùi Gia Hân, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết năm nay chọn Hội trường Thống nhất làm địa điểm chụp ảnh tết vì yêu thích vẻ đẹp kiến trúc và không gian mang giá trị lịch sử.

Gia Hân (bìa trái) cùng một người bạn chụp ảnh tết tại Hội trường Thống nhất ẢNH: MINH HIẾU

Các bạn trẻ diện áo dài truyền thống, ghi lại những khoảnh khắc xuân đầu năm ẢNH: MINH HIẾU

"Mình đã đến đây cùng bạn bè từ lúc 8 giờ sáng. Dù không phải cuối tuần nhưng vẫn rất đông người chụp. Tuy nhiên, không gian ở đây khá rộng và nhiều bối cảnh nên dù đông nhưng mình vẫn có thể chụp khá thoải mái", Hân chia sẻ.

Cũng chụp ảnh tại đây, Trần Kiều My, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, chia sẻ việc lựa chọn chụp ngoài trời giúp bộ ảnh có ánh sáng tự nhiên, màu sắc trong trẻo hơn. "Mấy ngày nay mình thấy Hội trường Thống nhất xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội nên cũng tranh thủ đi sớm để tránh đông. Ánh sáng buổi sáng tại đây khá dịu nên mình nghĩ lên hình sẽ đẹp hơn", Kiều My nói.

Nhận chụp ảnh tết nhiều năm nay, Hà Thương (22 tuổi), sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng mỗi năm xu hướng chọn địa điểm chụp ảnh có sự thay đổi, tuy nhiên Hội trường Thống nhất vẫn luôn giữ sức hút đặc biệt.

"Vị trí trung tâm, không gian rộng rãi, nhiều mảng xanh nên nơi đây rất phù hợp cho các nhóm bạn. Dù đông nhưng nếu biết chọn góc, ảnh vẫn rất đẹp", Thương chia sẻ.

Không chỉ Hội trường Thống nhất, chợ Bến Thành cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhờ mang tính biểu tượng của thành phố. Phạm Phương Hiền (22 tuổi), ngụ đường Thân Văn Nhiếp, P.Bình Trưng, TP.HCM (trước là P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức), cho biết cô chủ động tránh những địa điểm đang "hot" trên mạng xã hội.

Để có bộ ảnh tết ưng ý

Chia sẻ về kinh nghiệm chụp ảnh, Đỗ Thị Hằng (20 tuổi), chủ một tiệm ảnh ở TP.HCM, cho biết khâu chuẩn bị trước buổi chụp đóng vai trò rất quan trọng. Người chụp cần trao đổi kỹ với khách về trang phục, phụ kiện và phong cách trang điểm để đảm bảo sự đồng bộ. "Trang phục và phụ kiện nên cùng tông màu hoặc phối màu đối lập để tạo điểm nhấn. Ví dụ áo dài hồng có thể đi cùng hoa ly trắng, còn áo dài xanh dương có thể phối với phụ kiện màu đỏ", Hằng nói.

Bên cạnh đó, khách cũng cần xác định rõ những mong muốn như: truyền thống, dịu dàng, tươi vui… để có thể lựa chọn địa điểm và dáng chụp phù hợp. Thời điểm chụp lý tưởng được Hằng khuyến khích là từ 6 - 8 giờ sáng hoặc 16 - 18 giờ chiều, khi ánh sáng dịu, trong và dễ lên màu.

ẢNH: MINH HIẾU

Bảo tàng Áo dài (P.Long Phước, TP.HCM) đang là một trong những địa điểm chụp ảnh tết yêu thích của các bạn trẻ năm nay ẢNH: MINH HIẾU

Bạn trẻ tự tin tạo dáng tại một góc của Bảo tàng TP.HCM ẢNH: MINH HIẾU

Trong quá trình chụp, việc tương tác giữa người chụp và khách cũng rất quan trọng. "Người chụp cần giao tiếp, tạo cảm giác thoải mái, hướng dẫn tạo dáng. Khi khách tự tin, ảnh sẽ tự nhiên hơn rất nhiều", Hằng chia sẻ.

Ngoài ra, để tránh đông đúc, Hằng khuyến khích khách chọn những địa điểm ít nổi tiếng trên TikTok, bởi những nơi quá "viral" thường khó tìm được góc chụp đẹp.

Hằng chỉ ra ngoài Hội trường Thống nhất hay chợ Bến Thành, một số địa điểm chụp áo dài tết mang đậm tính nghệ thuật tại TP.HCM như: Lăng Ông Bà Chiểu, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chung cư Thanh Đa hay dọc các gian hàng trang trí tết trên phố Hải Thượng Lãn Ông cũng là những gợi ý đáng cân nhắc.