Đừng bỏ lỡ những điểm chụp ảnh tết miễn phí này…

Thời gian càng trôi về cuối năm, cũng là lúc người trẻ tìm những điểm chụp ảnh tết. Ở TP.HCM có hàng loạt nơi với không gian đẹp, được chụp ảnh tết miễn phí mà theo người trẻ là không nên bỏ lỡ.

Những không gian thơ mộng, kiến trúc độc đáo để chụp ảnh tết

Theo Đặng Thị Hồng Thắm, sinh viên Trường ĐH Bình Dương, một trong những điểm chụp ảnh tết lý tưởng mà người trẻ có thể tìm đến là Hồ Bình An (P.Đông Hòa, TP.HCM; trước là P.Bình An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Thắm cho biết nơi này có cảnh quan rất đẹp và không gian thư giãn. Đặc biệt, nơi này có nhiều góc đẹp để "lên hình" nhằm "sống ảo" đăng lên mạng xã hội dịp đầu năm.

Cũng theo Thắm, làng hoa Tân Ba (đường ĐT.743B ở P.Tân Khánh, TP.HCM; trước là P.Thái Hòa, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cũng là chốn có thể giúp tạo nên những bức ảnh "hút tim", "hút like" nếu đăng Facebook. "Điểm nhấn khi chụp ảnh ở đây là được hòa mình vào không gian rực rỡ của sắc hoa", Thắm nói.

Một góc chùa Hội An ẢNH; THANH NAM

Trên những hội, nhóm chụp ảnh, một trong các địa điểm đang được người trẻ chia sẻ nhiều đó là nhà thờ chánh tòa Phú Cường (104 Lạc Long Quân, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM; trước là P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nơi đây để lại ấn tượng khi là công trình thánh đường với kiến trúc hiện đại độc đáo, có nhiều góc chụp ảnh bắt mắt.

Chùa Hội An (P.Phú Lợi, TP.HCM; trước là (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cũng được người trẻ nhắc đến để chụp ảnh tết. "Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, có thể đến để chụp ảnh. Nhiều khu vực trong chùa có nhiều mảng xanh, có những kiến trúc khác biệt so với các chùa khác chính là lý do mà không ít người trẻ, đặc biệt là sinh viên tìm đến để chụp ảnh. Thời điểm này đã có nhiều bộ ảnh tết chụp ở chùa Hội An được chia sẻ trên mạng xã hội", Vũ Thị Thơ, sinh viên Trường ĐH Bình Dương chia sẻ.

Nhiều người trẻ đã và đang chia sẻ cho nhau những điểm chụp ảnh tết miễn phí ẢNH: QUỲNH ANH

Điểm chụp ảnh tuyệt đẹp

Phan Nguyễn Minh Hiền, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết đã chụp 2 bộ ảnh ở 2 trong số nhiều địa điểm chụp ảnh khá "hot" hiện nay đó là Tu Viện Khánh An (1055/3D Võ Thị Thừa, P.An Phú Đông, TP.HCM; trước là P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) và Tu viện Vĩnh Nghiêm (số 9 Chung Thiện Minh, P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM; trước là P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM).

Theo Hiền, 2 địa điểm này đều có điểm chung là không gian rộng lớn, nếu chụp ảnh với áo dài rất phù hợp.

Đỗ Thị Trang, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng thì chia sẻ, giới thiệu về Nam Thiên Nhất Trụ (100 Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Trang cũng nói: "Nếu ai thích phong cách chụp ảnh với áo dài, thì Nam Thiên Nhất Trụ là địa điểm không nên bỏ lỡ".

Chụp ảnh tết với áo dài tại những không gian có kiến trúc cổ là lựa chọn của không ít người trẻ ẢNH: THANH NAM

Trong danh sách những điểm chụp ảnh tết vừa đẹp, vừa miễn phí mà người trẻ đang chia sẻ cho nhau còn có: Lăng Ông Bà Chiểu (số 1 Vũ Tùng, P.Gia Định, TP.HCM; trước là P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), chùa Ông (hay còn gọi là Nhị Phủ Hội Quán, ở số 264 Hải Thượng Lãn Ông, P.Chợ Lớn, TP.HCM; trước là P.14, Q.5, TP.HCM), Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, P.An Phú TP.HCM; trước là P.Bình Trưng, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chùa Diệu Pháp (số 106/47/9 Bình Lợi, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Khu du lịch Văn Thánh (số 48/10 Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây. TP.HCM; trước là P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Huỳnh Thụy Liên (28 tuổi, ngụ ở 74 đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng nếu ai thích không gian hoài cổ, thì những bảo tàng chính là điểm đến thú vị.

Liên liệt kê ra nhiều bảo tàng mà người trẻ có thể đến chụp ảnh tết như: Bảo tàng Y học Cổ truyền TP.HCM (số 41 Hoàng Dư Khương, P.Hoà Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10, TP.HCM), Bảo tàng TP.HCM (số 65 Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q,1, TP.HCM), Bảo tàng lịch sử TP.HCM (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), Bảo tàng áo dài (số 206/19/30 Long Thuận, P.Long Phước, TP.HCM; trước là P.Long Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Thời điểm cuối năm, nhiều người trẻ tìm địa điểm chụp ảnh tết miễn phí ẢNH: MỸ LINH

Lê Thị Bích Thy, sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, cho biết vừa cùng nhóm bạn du lịch ở xã Long Sơn, TP.HCM và tìm được điểm chụp ảnh tết tuyệt đẹp.

"Đó là Nhà lớn Long Sơn (xã Long Sơn, TP.HCM; trước là xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nơi này có không gian vừa cổ kính, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa để chụp áo dài tết. Nhà lớn Long Sơn có kiến trúc rất độc đáo và cuốn hút. Nhờ vậy khi "lên hình" trông rất lạ và đẹp", Thy nói.

Nhiều điểm chụp ảnh tết 2026 lý tưởng ở TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), nay là P.Vũng Tàu, TP.HCM, cũng được người trẻ chia sẻ, còn có: Thiền Viện Chơn Không (số 44 Vi Ba), chùa Hải Vân (số 74 Hạ Long), chùa Linh Phong Thiền Uyển (số 122 Phan Chu Trinh), chùa Quan Âm Các (hẻm 542 Trần Phú), dinh thự Bạch Dinh (số 6 Trần Phú), đình Thắng Tam (số 77A Hoàng Hoa Thám)…