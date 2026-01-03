Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm

Thảo Phương
Thảo Phương
03/01/2026 10:10 GMT+7

Không cần đi xa khỏi trung tâm, ngay bên bờ sông Sài Gòn, một cánh đồng hoa hướng dương đang vào độ bung nở rực rỡ đã trở thành điểm hẹn của người dân TP.HCM trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Có mặt tại công viên bờ sông Sài Gòn (P.An Khánh, trước đây là TP.Thủ Đức) trong một buổi chiều ngày đầu năm mới, chúng tôi ghi nhận nhiều nhóm bạn trẻ, các cặp đôi và những gia đình liên tục tìm đến đây để chụp ảnh đẹp với hoa hướng dương. 

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 1.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 2.

Cánh đồng hoa hướng dương đang thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến check-in trong những ngày đầu năm

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cánh đồng hoa hướng dương đang bung nở đồng loạt, những bông hoa cao ngang tầm người vươn mình đón nắng rực rỡ. Đặc biệt, khi chiều xuống, khung cảnh nơi đây càng trở nên thơ mộng.

Có mặt tại đây, Lý Thị Kim, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải, không giấu được sự hào hứng. Kim cho biết cô biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và quyết định tranh thủ ngày nghỉ đến chụp ảnh. “Mình xem trên mạng thấy mọi người chụp hình đẹp quá nên cũng muốn đến thử. Khi tới nơi, mình thật sự rất bất ngờ, không nghĩ ở đây rộng và có nhiều hoa đến như vậy. Đứng giữa cánh đồng hoa vàng rực thế này cảm giác rất thích”, Kim chia sẻ.

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 5.

Kim check-in với cánh đồng hoa hướng dương trong dịp Tết Dương lịch

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng bị thu hút bởi những hình ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng, Lê Khánh Vân (26 tuổi, ngụ TP.HCM) chọn nơi đây làm điểm check-in đầu năm. Theo Khánh Vân, đây có thể là vườn hoa hướng dương lớn nhất mà cô từng thấy ở TP.HCM. “Bình thường muốn chụp ảnh với vườn hoa rộng thế này phải đi rất xa, nhưng chỗ này lại ở gần trung tâm. Đặc biệt là còn có view tòa Bitexco phía sau, một trong những tòa nhà biểu tượng của thành phố, vừa thiên nhiên vừa hiện đại, rất khác lạ”, Khánh Vân nói.

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 6.

Khánh Vân cho biết rất thích khung cảnh vừa thiên nhiên và hiện đại của địa điểm này

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 7.

Những bông hoa hướng dương vàng rực trong nắng

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều bạn trẻ còn đầu tư trang phục và thiết bị để có những bức hình chỉn chu. Phạm Bảo Ngọc (26 tuổi, ngụ TP.HCM) diện một bộ váy hoa xòe nhẹ nhàng, đi cùng bạn mang theo máy ảnh chuyên nghiệp. “Lần đầu tiên đến đây mình khá bất ngờ. Hoa nở rất đều, độ cao vừa tầm nên đứng vào chụp hình rất đẹp”, Bảo Ngọc nhận xét.

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 8.

Bảo Ngọc thích thú trước khung cảnh ngập tràn hoa

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Paeng Phoutthaphone, du học sinh Lào, hiện là sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng tranh thủ cùng bạn đến tham quan. “Mình sống và học tập ở TP.HCM 5 năm rồi nhưng đây là lần đầu được chụp ảnh ở một vườn hoa hướng dương rộng và đẹp như vậy. Không gian rất thoáng và mát, mình rất thích khung cảnh này”, Paeng chia sẻ.

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 9.

Bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc những bông hoa hướng dương đang nở rộ

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 10.

Paeng (áo đen) cho biết đây là lần đầu cô nàng đến một nơi có nhiều hoa hướng dương như vậy

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng chọn nơi đây để lưu giữ kỷ niệm đầu năm. Chị Lê Thị Hòa (ngụ TP.HCM) cùng con gái diện áo dài truyền thống đến chụp ảnh Tết. “Mọi năm hai mẹ con thường chụp ở đường hoa Nguyễn Huệ, năm nay muốn đổi không khí nên đến đây. Khung cảnh vừa đẹp vừa mát mẻ, rất hợp để chụp áo dài”, chị Hòa nói.

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 11.

Chị Hòa và con gái mặc áo dài chụp ảnh tết giữa cánh đồng hoa hướng dương

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hoa hướng dương bung nở giữa thành phố, nhiều người tìm đến chụp ảnh dịp đầu năm - Ảnh 12.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ngày nghỉ đầu năm đến check-in với những bông hoa hướng dương

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

 

