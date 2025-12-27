Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An nở rộ: Chụp một tấm ảnh mất cả tiếng

Những ngày giữa tháng 12, cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm (Nghệ An) bước vào thời điểm nở rộ, phủ sắc vàng rực trên diện tích rộng hàng chục hecta. Đây là một trong những điểm đến quen thuộc của du khách mỗi dịp cuối năm, thu hút đông đảo người dân và du khách từ nhiều địa phương đến tham quan, chụp ảnh.



Cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm (Nghệ An) do tập đoàn TH Group trồng chủ yếu để làm nguồn thức ăn xanh cho đàn bò sữa. Theo kế hoạch sản xuất nông nghiệp, hoa hướng dương được gieo trồng theo mùa vụ, sau khi nở rộ sẽ được thu hoạch phục vụ chăn nuôi.

Toàn cảnh cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm (Nghệ An) nở rộ, phủ sắc vàng rực giữa những ngày giữa tháng 12 ẢNH: NI NA

Vào thời điểm hoa nở, cả khu vực như được khoác lên một tấm áo vàng rực, nổi bật giữa vùng đồi miền Tây xứ Nghệ. Mùa hoa thường kéo dài trong vài tuần, từ giữa đến cuối tháng 12, trở thành "mùa hẹn" của nhiều du khách.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, khu vực cánh đồng hoa luôn tấp nập người ra vào. Lối đi giữa các luống hoa đông đúc các nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc mùa hoa ngắn ngủi. Nhiều người di chuyển từ các huyện lân cận, thậm chí từ TP.Vinh và các tỉnh, thành khác như Hà Nội, Thanh Hoá... để kịp chiêm ngưỡng cánh đồng hoa đang vào độ đẹp nhất.

Những luống hoa hướng dương nở đều, cao ngang người, tạo nên không gian nổi bật giữa vùng đồi miền Tây xứ Nghệ ẢNH: NI NA

Chị Vũ Thị Vân (39 tuổi, xã Quỳnh Lưu) đến tham quan cánh đồng hoa hướng dương vào sáng sớm. Chị tránh dịp cuối tuần vì biết sẽ đông và tắc đường. "Không ngờ đến nơi vẫn phải xếp hàng chờ 1 giờ đồng hồ mới đến lượt mình chụp", chị chia sẻ.

Bạn Phạm Văn Phong (23 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết đã di chuyển hơn 110 km trong khoảng 2 giờ để đến tham quan cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn. Đứng trước sắc vàng rực của hoa hướng dương, Phong cho rằng chuyến đi dài là hoàn toàn xứng đáng: "Vì hoa hướng dương đẹp nên mình sẵn sàng đi xa. Nhưng khi tới nơi mới thấy, cái đẹp không chỉ nằm ở cánh đồng, mà còn ở cảm giác tự thưởng cho bản thân một chuyến đi như vậy".

Theo quan sát, thời tiết những ngày này khá thuận lợi cho hoạt động tham quan, chụp ảnh. Trời nắng nhẹ, không khí mát mẻ, ánh sáng dịu giúp sắc vàng của hoa hướng dương càng thêm nổi bật. Nhiều du khách chuẩn bị trang phục sáng màu, đạo cụ chụp ảnh để hòa cùng không gian thiên nhiên.

Hầu hết các điểm check-in đều thu hút đông người, nhiều du khách phải xếp hàng chờ đến cả giờ để có lượt chụp ảnh ẢNH: NI NA

Ở khoảng cách gần, từng bông hoa hướng dương bung nở tròn đầy, cánh hoa xếp đều, hướng mặt về phía mặt trời. Những luống hoa cao ngang đầu người, được trồng thẳng hàng, trải dài tít tắp, tạo nên khung cảnh đặc trưng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn mỗi năm.

Không chỉ thu hút giới trẻ, cánh đồng hoa hướng dương còn là điểm đến của nhiều gia đình. Không ít phụ huynh đưa con nhỏ đến tham quan, trải nghiệm không gian thiên nhiên, lưu lại những bức ảnh kỷ niệm dịp cuối năm.

Lượng xe của du khách ghi nhận vào khoảng 9 giờ sáng ngày đầu tuần. Nếu đi vào dịp cuối tuần, khu vực này có thể xảy ra ùn ứ kéo dài ẢNH: NI NA

Chị Cao Trang (33 tuổi, TP.Vinh) đã đưa cả gia đình đi tham quan đồi hoa hướng dương. Từng ghé nơi đây từ năm 2021, chị Trang nhận xét năm nay cánh đồng được trồng đẹp hơn hẳn, hoa được bố trí theo từng tầng, xen kẽ cây cao cây thấp, thuận lợi cho việc chụp ảnh. "Nếu có thời gian, tôi muốn quay lại đây khoảng hai tuần một lần để ngắm hoa", chị hào hứng.

Cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm không chỉ là điểm check-in mùa vụ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch nông nghiệp của tỉnh Nghệ An. Mỗi mùa hoa nở, nơi đây lại trở thành điểm nhấn thu hút du khách, tạo thêm sinh khí cho vùng đất miền Tây xứ Nghệ trong những ngày cuối năm.

Phong cho biết biết đến cánh đồng hoa qua mạng xã hội và bất ngờ khi tận mắt chứng kiến ẢNH: NVCC

Nhiều du khách chuẩn bị trang phục phù hợp để hòa vào sắc vàng đặc trưng của cánh đồng hoa ẢNH: NI NA

Chị Cao Trang tranh thủ đưa gia đình đến tham quan, trải nghiệm không gian thiên nhiên dịp cuối năm 2025 ẢNH: NI NA



