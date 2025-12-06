Hoa dã quỳ nở vàng rực cuối năm: Triền đồi đẹp như tranh, ai cũng muốn check-in

Những ngày cuối năm, tiết trời cao nguyên Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) se lạnh. Đây cũng là lúc những cung dường, triền đồi được nhuộm màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ.

Hoa dã quỳ còn có tên gọi khác là cúc quỳ, sơn quỳ thuộc họ cúc, là loài hoa dại mọc ven đường, ở đồi núi. Khi nở, hoa dã quỳ có màu vàng đậm. Từ lâu, loài hoa dại này đã trở thành "đặc sản" thu hút du khách đến với Lâm Đồng. Đặc biệt là những người đam mê nhiếp ảnh và thích khám phá vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi, của những đồi hoa dại khỏe khoắn và rực rỡ.

Hoa dã quỳ mọc dại bên đường thành từng bụi lớn Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Du khách dừng bên đường chụp ảnh Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hoa dã quỳ có màu vàng rực rỡ Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Vào mùa này, nếu đến Lâm Đồng, du khách có thể đi dọc những con đường nhỏ dẫn vào đồi trà, vườn cà phê người dân để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa dã quỳ. Trên đường đi, nhiều du khách dừng xe bên vệ đường, người thì cầm máy ảnh, người thì điện thoại đua nhau chọn góc chụp để lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp.

Cũng vì loài hoa này mọc khắp nơi trên sườn đồi, tuyến đường, nên du khách có thể thoải mái tìm cho mình một góc riêng, ít bị ai làm phiền để chụp ảnh. Thời điểm chụp ảnh cùng hoa dã quỳ đẹp nhất là thời điểm buổi sáng, từ khoảng 6 giờ đến 8 giờ 30. Lúc này, ánh sáng tự nhiên vừa phải, không quá gay gắt nên dễ dàng có được tấm ảnh đẹp.

Du khách dễ dàng lưu lại nhiều khoảnh khắp đẹp cùng hoa dã quỳ bằng điện thoại Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Du khách hào hứng bên con đường hoa dã quỳ Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Những con đường dài hun hút, nhuộm sắc vàng hoa dã quỳ Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Mỗi mùa hoa dã quỳ có thể nở vài từ 2 - 3 đợt hoa Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tuy có màu sắc rực rỡ, mọc từng bụi lớn nhưng loài hoa này lại được gọi là "hoa báo hiệu mùa đông", vì nở vào dịp cuối năm, khi thời tiết chuyển lạnh. Những đồi hoa nhuộm màu dã quỳ không chỉ níu chân du khách mà còn được nhiều cặp đôi chọn làm điểm chụp ảnh cưới. Ngoài Lâm Đồng, loài hoa này cũng xuất hiện nhiều ở một số tỉnh Tây nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk...