Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025: Bầu trời ngàn sắc màu chờ du khách check-in

Lâm Viên
Lâm Viên
22/10/2025 10:16 GMT+7

Lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 diễn ra từ 24 - 26.10 tại quảng trường Lâm Viên, mang đến bầu trời ngàn sắc màu rực rỡ, chờ du khách check-in mùa thu này.

Ngày 22.10, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 sẽ diễn ra tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) từ ngày 24 - 26.10.

Đây là sự kiện quy mô lớn, kết hợp giữa nghệ thuật và du lịch, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mùa thu của thành phố sương mù. Không chỉ được chiêm ngưỡng từ mặt đất, du khách còn có thể trải nghiệm bay treo trên không, ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ độ cao hàng chục mét, một góc nhìn hiếm có về xứ sở ngàn hoa.

Khám phá lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025: Bầu trời sắc màu đêm huyền ảo - Ảnh 1.

Lễ hội khinh khí cầu diễn ra tại sân Trường cao đẳng Đà Lạt trước đây

ẢNH: LV

Điểm nhấn của lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt là 20 khinh khí cầu đa sắc màu: 3 khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1 và 5 khinh khí cầu trang trí mặt đất. Khi đêm về, hàng chục quả cầu khổng lồ đồng loạt thắp sáng bầu trời Đà Lạt, tạo nên khung cảnh huyền ảo, trở thành điểm check-in hấp dẫn nhất của du khách và người dân địa phương.

Khám phá lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025: Bầu trời sắc màu đêm huyền ảo - Ảnh 2.

Lễ hội khinh khí cầu trở thành điểm check-in hấp dẫn với du khách và người dân

ẢNH: LV

Song song với hoạt động bay khinh khí cầu là chương trình nghệ thuật "The Sunrise Legacy - Bản hòa ca mặt trời và di sản" diễn ra tại Nhà hát Opera House Đà Lạt. Đêm nhạc được dàn dựng công phu với sự góp mặt của nhạc sĩ Đức Trí cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tạ Minh Tâm, Võ Hạ Trâm, Lệ Quyên, Phương Vy... hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc đẳng cấp giữa cao nguyên lộng gió.

Khám phá lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025: Bầu trời sắc màu đêm huyền ảo - Ảnh 3.

Đến với lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025, du khách có dịp chiêm ngưỡng xứ sở ngàn hoa từ góc nhìn trên cao

ẢNH: LV

Ban tổ chức cho biết, các khâu chuẩn bị an toàn bay, an ninh trật tự, phân luồng giao thông đang được triển khai kỹ lưỡng để đảm bảo lễ hội diễn ra suôn sẻ. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Lạt, đưa lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt trở thành hoạt động thường niên, thu hút du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng thành phố mộng mơ từ một góc nhìn hoàn toàn mới.

Tin liên quan

Không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức Festival Hoa Đà Lạt 2024

Không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức Festival Hoa Đà Lạt 2024

Sáng 5.11, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10, năm 2024 với chủ đề 'Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu'.

Giới trẻ thích mê quán cà phê miền Tây có nhiều hoa lá như Đà Lạt

Khám phá thêm chủ đề

lễ hội khinh khí cầu Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận