Lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025: Bầu trời ngàn sắc màu chờ du khách check-in

Ngày 22.10, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 sẽ diễn ra tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) từ ngày 24 - 26.10.

Đây là sự kiện quy mô lớn, kết hợp giữa nghệ thuật và du lịch, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mùa thu của thành phố sương mù. Không chỉ được chiêm ngưỡng từ mặt đất, du khách còn có thể trải nghiệm bay treo trên không, ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ độ cao hàng chục mét, một góc nhìn hiếm có về xứ sở ngàn hoa.

Lễ hội khinh khí cầu diễn ra tại sân Trường cao đẳng Đà Lạt trước đây ẢNH: LV

Điểm nhấn của lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt là 20 khinh khí cầu đa sắc màu: 3 khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1 và 5 khinh khí cầu trang trí mặt đất. Khi đêm về, hàng chục quả cầu khổng lồ đồng loạt thắp sáng bầu trời Đà Lạt, tạo nên khung cảnh huyền ảo, trở thành điểm check-in hấp dẫn nhất của du khách và người dân địa phương.

Lễ hội khinh khí cầu trở thành điểm check-in hấp dẫn với du khách và người dân ẢNH: LV

Song song với hoạt động bay khinh khí cầu là chương trình nghệ thuật "The Sunrise Legacy - Bản hòa ca mặt trời và di sản" diễn ra tại Nhà hát Opera House Đà Lạt. Đêm nhạc được dàn dựng công phu với sự góp mặt của nhạc sĩ Đức Trí cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tạ Minh Tâm, Võ Hạ Trâm, Lệ Quyên, Phương Vy... hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc đẳng cấp giữa cao nguyên lộng gió.

Đến với lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025, du khách có dịp chiêm ngưỡng xứ sở ngàn hoa từ góc nhìn trên cao ẢNH: LV

Ban tổ chức cho biết, các khâu chuẩn bị an toàn bay, an ninh trật tự, phân luồng giao thông đang được triển khai kỹ lưỡng để đảm bảo lễ hội diễn ra suôn sẻ. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Lạt, đưa lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt trở thành hoạt động thường niên, thu hút du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng thành phố mộng mơ từ một góc nhìn hoàn toàn mới.