Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì, dã quỳ (còn gọi là hướng dương dại) là loài hoa đặc trưng của Ba Vì, nở mỗi dịp cuối thu, đầu đông. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc vàng trải dài suốt cung đường 12,5 km từ cao điểm 100 lên tới đỉnh núi.

Rừng hoa dã quỳ phủ vàng hai bên đường hướng lên núi Ba Vì ẢNH: TUẤN MINH

Thời điểm hoa nở rộ nhất năm nay kéo dài từ ngày 1.11 đến 23.11.

Giống nhiều du khách, chị Lê Khánh Huyền (25 tuổi, P.Cầu Giấy Hà Nội) có mặt tại đây từ sớm để "săn" được những khoảnh khắc đẹp khi mặt trời vừa lên.

"Mình tình cờ xem ảnh trên mạng đẹp quá nên phải hẹn bạn đi ngay. Không ngờ nhìn tận mắt còn đẹp hơn cả trong ảnh. Chỗ nào mình thấy cũng rực rỡ, cũng muốn dừng lại ngắm nghía", chị Huyền chia sẻ.

Khu vực hoa tập trung dày nhất là từ cổng kiểm soát vé lên rừng thông cốt 400. Nơi đây có một rừng dã quỳ rộng gần 10 ha, với tuyến đường mòn đi bộ dài trên 3 km phục vụ du khách tản bộ giữa rừng hoa.

Qua cổng kiểm soát vé, du khách sẽ được trải nghiệm qua những khúc cua uốn lượn, quan sát cảnh quan thiên nhiên và những dải hoa dã quỳ vàng rực hai bên đường ẢNH: TUẤN MINH

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì, hoa dã quỳ tại đây được người Pháp đưa về trồng từ những năm 30 của thế kỷ 20 và tồn tại trong tự nhiên cho đến ngày nay ẢNH: TUẤN MINH

Đây là một loài thực vật thuộc họ cúc. Mỗi bông hoa thường có 13 cánh tròn to, dài khoảng 8 - 10 cm ẢNH: TUẤN MINH

Hằng năm, vào dịp cuối thu, đầu đông, khi hoa dã quỳ bắt đầu nở, nhiều đoàn du khách đã tới Vường quốc gia Ba Vì để được hòa mình cùng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa này ẢNH: TUẤN MINH

Chị Lê Khánh Huyền (trái, 25 tuổi, P.Cầu Giấy, Hà Nội) cùng bạn có mặt từ sớm tại Vườn quốc gia Ba Vì để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa dã quỳ năm nay ẢNH: TUẤN MINH

Chị Huyền cũng cho biết không nhất thiết phải lên tận đỉnh núi vì hoa ở phía dưới nở dày và đẹp hơn ẢNH: TUẤN MINH