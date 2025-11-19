Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì

Vào tháng 11, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) lại khoác lên mình 'tấm áo' vàng rực rỡ của mùa hoa dã quỳ. Trong tiết trời trong xanh, mát mẻ, nhiều du khách đã tìm đến đây để chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa này.
Theo thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì, dã quỳ (còn gọi là hướng dương dại) là loài hoa đặc trưng của Ba Vì, nở mỗi dịp cuối thu, đầu đông. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc vàng trải dài suốt cung đường 12,5 km từ cao điểm 100 lên tới đỉnh núi.
Thời điểm hoa nở rộ nhất năm nay kéo dài từ ngày 1.11 đến 23.11.
Giống nhiều du khách, chị Lê Khánh Huyền (25 tuổi, P.Cầu Giấy Hà Nội) có mặt tại đây từ sớm để "săn" được những khoảnh khắc đẹp khi mặt trời vừa lên.
"Mình tình cờ xem ảnh trên mạng đẹp quá nên phải hẹn bạn đi ngay. Không ngờ nhìn tận mắt còn đẹp hơn cả trong ảnh. Chỗ nào mình thấy cũng rực rỡ, cũng muốn dừng lại ngắm nghía", chị Huyền chia sẻ.
Khu vực hoa tập trung dày nhất là từ cổng kiểm soát vé lên rừng thông cốt 400. Nơi đây có một rừng dã quỳ rộng gần 10 ha, với tuyến đường mòn đi bộ dài trên 3 km phục vụ du khách tản bộ giữa rừng hoa.
