Ngắm dải ngân hà lung linh trong đêm trên đỉnh Fansipan

Chìm đắm trong khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh trên nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan cao 3.143 mét là điều mà mọi du khách đều mong muốn. Đặc biệt, khi bóng mặt trời vừa lặn khỏi đường chân trời, màn đêm tĩnh lặng bao trùm trên đỉnh Fansipan, cũng là lúc chúng ta được chìm đắm trong muôn vàn vì sao sáng, cảm nhận được cả dải ngân hà đang chuyển động trên bầu trời trong xanh…

Đặc biệt, Fansipan cũng sở hữu "bộ sưu tập" những khoảnh khắc không thể tìm thấy được ở Việt Nam. Đó có thể là khoảnh khắc mây phủ bảng lảng, là giây phút rực sáng ánh mặt trời vào sáng sớm, hay ráng chiều nhuộm vàng biển mây bồng bềnh mỗi khi hoàng hôm buông xuống, hoặc hàng tỉ tỉ ngôi sao sáng rực cả đêm... Tất cả những điều đó đã khiến đỉnh thiêng Fansipan trở thành "nàng thơ", nguồn cảm hứng bất tận của những nhiếp ảnh gia.

Chiều xuống trên đỉnh Fansipan ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và để đảm bảo an toàn, du khách không được ngủ qua đêm trên đỉnh Fansipan ngoại trừ nhân viên an ninh và những nhân sự có công vụ đặc biệt. Vào khoảng thời gian 17 giờ hàng ngày, thông báo từ Ban quản lý dự án Sun World Fansipan Legend vang khắp để mọi du khách phải di chuyển đến nhà ga cáp treo để xuống núi.

Hoàng hôn nhuộm một màu vàng trên đỉnh Fansipan. Săn mây trên đỉnh Fansipan, dù vào lúc bình minh hay khi hoàng hôn, đều là "cực phẩm" ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Lúc này, các nhân viên an ninh bắt đầu làm công việc "rà soát" mọi ngõ ngách trên đỉnh để xem có du khách nào không xuống kịp hay "cố tình" nán lại qua đêm. "Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm đột ngột khá thấp, lạnh buốt, do vậy rất nguy hiểm đến sức khỏe cho các du khách không đảm bảo được điều kiện. Chúng tôi phải cố gắng đưa mọi du khách xuống núi trong chuyến cáp cuối cùng trong ngày", nhân viên an ninh trực trên đỉnh Fansipan, chia sẻ.

Với những ai được trải nghiệm qua đêm trên "nóc nhà Đông Dương" thì đúng là khoảng thời gian không nơi nào có được.

Màn đêm buông xuống trên đỉnh Fansipan ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Khi mặt trời xuống núi, khung cảnh siêu thực với bầu trời đầy sao và dải ngân hà, bên cạnh đó là sự tĩnh lặng và những hiện tượng sao rơi hay băng giá kỳ ảo. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng các chòm sao và dải ngân hà lấp lánh nhờ bầu trời trong vắt, không khí trong lành và xa xa dưới thung lũng kia là ánh đèn thành phố Sa Pa.

Anh Bảo Long, từng có thời gian làm việc tại Sun World Fansipan Legend, cho biết để ghi lại những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú ở đỉnh cao 3.143 m với điều kiện thời tiết biến đổi khôn lường, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỳ công thì yếu tố may mắn là điều kiện tiên quyết. Khoảnh khắc khiến anh không thể quên đó là Phật quang và dải ngân hà lung linh về đêm.

Đỉnh Fansipan trong một chiều quang đãng, có thể thấy Sa Pa ở phía xa ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Anh Minh Tú, người thường xuyên "săn" ảnh trên đỉnh Fansipan, chia sẻ: Leo lên đỉnh Fansipan cũng là cách để đo lường sức khỏe của bản thân hàng năm, ngoài đam mê chụp ảnh trên ngọn núi cao nhất Việt Nam này. "Có nhiều đêm lặn lội leo lên, leo xuống mấy trăm bậc thang để tìm góc chụp đẹp nhất. Vừa lạnh tê buốt, vừa mệt nhưng đây là những trải nghiệm không phải ai cũng có được. Bầu trời đêm trên đỉnh Fansipan nếu gặp hôm trời quang đãng, sẽ có vô vàn vì tinh tú, dải ngân hà hiện rõ mồn một để có thể có được những bức ảnh đẹp nhất", anh Tú chia sẻ.

Vô vàn vì tinh tú rực sáng trên bầu trời Fansipan ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Dải ngân hà được chụp vào khoảng thời gian 21 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau trong những ngày đầu tháng 10 ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Trong khi đó, vào những đêm trăng tròn, cả đỉnh Fansipan được rọi sáng. ẢNH: BÙI VĂN HẢI







