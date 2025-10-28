Khoảnh khắc xúc động trong lễ thượng cờ Tổ quốc trên 'nóc nhà Đông Dương'

Lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm. Ngay từ khi đội tiêu binh xuất hiện trên nền nhạc lễ, tất cả những ai có mặt trên đỉnh Fansipan đều dừng hoạt động, chung một hướng nhìn.

Cờ Tổ quốc tung bay đỏ thắm trên "nóc nhà Đông Dương" ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Trước khi được kéo lên, lá cờ Tổ quốc được gấp vuông vắn, bảo quản cẩn thận. Mỗi chiến sĩ đảm nhận những nhiệm vụ riêng trong nghi thức chào cờ, nhưng đều phải phối hợp thật nhịp nhàng, nhuần nhuyễn để đưa lá cờ Tổ quốc vươn cao.

Các chiến sĩ thuộc đội tiêu binh nghiêm trang chuẩn bị cho lễ thượng cờ sáng thứ hai hàng tuần trên đỉnh Fansipan ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Để thực hiện lễ thượng cờ cần có đội tiêu binh gồm 3 người, trong đó 1 người làm nhiệm vụ gắn cờ vào cột, 2 người còn lại chịu trách nhiệm kéo ròng rọc đưa cờ lên cao. Họ phải thường xuyên tập luyện để các động tác được nhuần nhuyễn, đẹp mắt, trang nghiêm và đặc biệt phải đủ sức khỏe bởi gió trên đỉnh Fansipan thổi rất mạnh.

Giây phút chào cờ thiêng liêng trên đỉnh Fansipan lộng gió, trong mỗi du khách ngập tràn niềm tự hào là người con đất Việt. Với du khách quốc tế, những người lần đầu tiên chứng kiến nghi lễ trang trọng, cảm xúc cũng không kém phần đặc biệt. Họ cảm nhận được sự thiêng liêng, xúc động trong không khí ấy. Tất cả lặng yên, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đất nước, vừa thấu cảm sức mạnh của dân tộc. Với họ, đây là trải nghiệm không thể nào quên.

Đông đảo du khách trong và ngoài nước dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Chính thức khánh thành ngày 13.1.2017, cột cờ Fansipan là công trình mang ý nghĩa quan trọng trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Sau 8 năm đi vào hoạt động, đã có hàng vạn người dân và du khách đến Fansipan để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cột cờ Tổ quốc tung bay giữa đại ngàn Tây Bắc.

Toàn cảnh đỉnh Fansipan trên dãy Hoàng Liên Sơn với lá cờ tung bay ở phía xa ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Cột cờ Fansipan - cột cờ ở độ cao cao nhất cả nước diễn ra lễ thượng cờ đặc biệt vào mỗi thứ hai hàng tuần ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Đỉnh Fansipan nằm trong Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, cách Sa Pa khoảng 7 km về phía tây nam. Để chinh phục đỉnh núi, du khách có hai lựa chọn là đi cáp treo hoặc leo bằng đường bộ. Khung cảnh huyền ảo trong màn mây sớm là một trong những khoảnh khắc không thể quên đối với bất kỳ du khách nào có cơ hội ngắm được. ẢNH: BÙI VĂN HẢI



