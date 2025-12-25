Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

4 địa điểm check-in quên lối về trong kỳ nghỉ tết 4 ngày liên tục sắp tới

An Vy
An Vy
25/12/2025 15:34 GMT+7

Chính phủ vừa chính thức đồng ý hoán đổi ngày làm việc để dịp Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục. Đây là cơ hội tuyệt vời cho người dân xả hơi sau năm dài bận rộn. Nếu chưa biết đi đâu chơi, hãy thử ngay check-in với 4 tour biển ngắn gọn, vui tươi dưới đây. Toàn những điểm đến thú vị, dễ đi từ TP.HCM, phù hợp túi tiền sinh viên và dân văn phòng.

P.Vũng Tàu (TP.HCM): Điểm hẹn quen thuộc nhưng nhiều chỗ vui chơi

Chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 2 giờ chạy xe, P.Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu cho chuyến đi ngắn ngày, đặc biệt là dịp tết sắp tới. Bạn có thể tắm biển buổi sáng, chill cà phê view biển buổi trưa, rồi tối 31.12 đón countdown nghệ thuật "Khơi sóng bình minh" hoặc xem pháo hoa rực rỡ. Ăn uống thì khỏi bàn ở địa điểm này, toàn hải sản nướng tươi roi rói, bánh khọt nóng hổi… Nay đã có xe buýt chạy từ trung tâm TP.HCM, nên việc di chuyển đến P.Vũng Tàu hoàn toàn dễ dàng.

4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 1.

Du khách tắm biển tại P.Vũng Tàu

ẢNH: AN VY

Hòn Sơn (Kiên Giang): "Bali thu nhỏ" phiên bản Việt

Nếu thích phiêu lưu hơn, bạn có thể đi xe đêm đến Rạch Giá rồi tàu cao tốc ra Hòn Sơn để chiêm ngưỡng hòn đảo hoang sơ với núi rừng xanh mướt và biển trong veo. Đỉnh Ma Thiên Lãnh là nơi phải chinh phục để ngắm toàn cảnh đảo, ăn gà nướng… siêu ngon. Sau khi tắm biển Bãi Bàng, bạn có thể trải nghiệm hoạt động lặn ngắm san hô, nhâm nhi nước dừa tươi, ăn hải sản nướng. Nguyễn Phương Anh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) chia sẻ: "Nơi đây thơ mộng lắm, nhìn như Bali nhưng gần gũi và rẻ hơn nhiều". Chỉ cần 3 ngày 2 đêm tại Hòn Sơn, trải nghiệm cảnh đi tàu sáng sớm, trekking nhẹ nhàng, tối BBQ hải sản bên bờ biển, đảm bảo sẽ làm bạn vui quên lối về.

4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 2.
4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 3.
4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 4.
4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 5.

Hòn Sơn nên thơ với những cây dừa nghiêng

ẢNH: AN VY

Hòn Nưa (Đắk Lắk): Thiên đường hoang sơ còn ngủ quên

Hòn Nưa nằm ở vịnh Vũng Rô, Đắk Lắk (trước là Phú Yên), nổi tiếng với nước trong veo như ngọc và ghềnh đá hùng vĩ hướng ra khơi. Đứng trên ghềnh đá cao, cảm giác như mũi thuyền lao ra biển lớn trông rất đẹp mắt. Khi đến đây, người viết thích thú ngắm nhìn bãi cát trắng mịn, nước biển trong veo. Hòn Nưa chưa nhiều khách biết nên không quá đông đúc, lý tưởng tắm biển, cắm trại… rất thích hợp cho những ai thích phiêu lưu nhẹ nhàng.

4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 6.
4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 7.
4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 8.
4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 9.

Hòn Nưa đẹp tựa bức tranh khiến ai một lần đi cũng nhớ mãi

ẢNH: AN VY - T.G

Đảo Bình Hưng và vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa): Cặp đôi "Maldives Việt Nam"

Hai điểm này gần nhau, dễ kết hợp trong một chuyến. Bình Hưng nước trong thấy đáy, cát trắng mịn, đúng chuẩn Maldives của nước ta. Khi đến đây, bạn nhớ check-in với hải đăng Hòn Chút, tham quan bãi đá trứng và ăn hải sản ngọt lịm khiến ai khi nhắc lại cũng thòm thèm. Cách đó không xa là Vĩnh Hy, một trong 4 vịnh đẹp nhất Việt Nam, hòa quyện núi rừng và biển đảo nguyên sơ. Đến Vĩnh Hy, bạn nhớ đặt tour đi tham quan đảo, đi thuyền đáy kính, hay trekking vườn quốc gia Núi Chúa.

4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 10.

Du khách chụp ảnh tại Vĩnh Hy

ẢNH: AN VY

4 địa điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ trong kỳ nghỉ tết 4 ngày - Ảnh 11.

Làng chài ven biển nhỏ xinh với nhiều hải sản hấp dẫn

ẢNH: AN VY


