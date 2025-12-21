Không còn cảnh 'trên bến dưới thuyền', chợ phiên cận tết tại TP.HCM liệu còn tấp nập?

Bởi lẽ, nhiều năm qua, không gian 'trên bến dưới thuyền' tại bến Bình Đông đã trở thành dấu ấn quen thuộc mỗi dịp giáp tết, gắn với hình ảnh ghe thuyền chở đầy hoa trái miền Tây, tạo nên khung cảnh mua bán nhộn nhịp, mang đậm bản sắc sông nước.

Theo ban tổ chức, "Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông" lần thứ nhất năm 2025 do UBND phường Bình Đông tổ chức, là hoạt động tiếp nối các lễ hội trái cây và chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" từng thu hút đông đảo người dân trong nhiều năm trước. Tuy nhiên, thay vì tổ chức tại khu vực bến sông như mọi năm, phiên chợ năm nay được bố trí tại đường nhánh số 6 trên tuyến Tạ Quang Bửu, diễn ra từ ngày 19.12 đến 27.12.

Sự thay đổi không gian tổ chức khiến không ít người tò mò liệu rằng nếu không còn cảnh ghe thuyền tấp nập thì chợ phiên có giữ được sức hút vốn có? Tuy nhiên, theo ghi nhận của người viết vào ngày 20.12, chợ vẫn rộn ràng. Người dân thích thú tham quan, mua sắm kéo dài dọc tuyến đường.

Không khí tươi vui, phấn khởi ở phiên chợ ẢNH: AN VY

Trần Thị Mỹ Linh (23 tuổi), đến từ Hibifarm ở Lai Vung, Đồng Tháp, cho biết năm nào cô cũng lên bến Bình Đông để tham gia chợ tết. "Năm nay chợ tổ chức ở tuyến đường khác, mình thấy khách đến đông hơn, không gian cũng an ninh và thuận tiện hơn. Mọi năm bán gần sông nên đôi lúc mùi nước sông hơi khó chịu, còn năm nay thì mọi thứ được cải thiện rõ rệt. Khách đi bộ nhiều, có thời gian dừng lại ở từng gian hàng, nghe tụi mình giới thiệu sản phẩm, thay vì chạy xe ngang qua rồi đi luôn", Linh chia sẻ.

Gian hàng của Linh bày bán các loại nước uống ướp lạnh như dâu tằm, atiso... trồng và chế biến tại Đồng Tháp. Ngoài các loại nước uống pha sẵn, gian hàng còn có hoa atiso khô, mứt sấy đóng túi, trà túi lọc là những sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi, phù hợp để đãi khách dịp tết. "Atiso ướp lạnh uống liền rất thanh mát, mứt sấy thì dễ mang về làm quà. Hôm đầu tiên mở bán, bên mình bán rất chạy, hàng lên không kịp, mãi tới tối mới bổ sung được", Linh nói.

Ở một gian hàng khác, chị Điêu Thúy Vi (35 tuổi), đến từ Enny Đà Lạt, mang đến các loại sinh tố trái cây đặc sản cao nguyên như dâu tây, dâu tằm, mãng cầu, atiso đỏ… với giá dao động từ 60.000 - 90.000 đồng/chai. Theo chị Vi, việc tổ chức chợ ở khu vực đường bộ tạo cảm giác đông đúc hơn vì khách thường gửi xe rồi đi bộ tham quan chậm rãi, dễ dừng lại lâu ở các gian hàng.

Không còn cảnh "trên bến dưới thuyền", nhưng chị Vi cho biết khách vẫn tới rất đông ẢNH: AN VY

"Năm nay sản phẩm cũng đa dạng hơn. Các tỉnh thành sáp nhập nên hàng hóa phong phú từ nông sản vùng cao đến sản phẩm vùng biển đều có. Trước đây nhiều người chỉ nghĩ Lâm Đồng là rừng, nhưng giờ có thêm sản vật từ Bình Thuận, Đắk Nông (cũ)… nên lựa chọn nhiều hơn", chị Vi nhận xét. Chị cũng tâm sự các gian hàng vào buổi tối luôn đông khách, không khí mua bán rất phấn khởi.

Càng về chiều tối, lượng khách tới phiên chợ càng đông ẢNH: AN VY

Không chỉ các tiểu thương quen mặt, phiên chợ năm nay còn thu hút nhiều gương mặt trẻ lần đầu tham gia. Hai cô gái người Ê Đê là H'Thỷ và H'Uyên (16 tuổi) hào hứng giới thiệu các loại rau củ như cải xoăn, cải cầu vồng, bí ngòi… được trồng tại P.Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng. H'Thỷ cho biết đây là lần đầu cô tham gia một phiên chợ nông sản quy mô như vậy. "Mình có biết năm nay không còn "trên bến dưới thuyền" nhưng không khí vẫn rất vui. Mình được giao lưu với nhiều gian hàng từ các địa phương khác, học hỏi thêm nhiều điều", cô nói.

Theo ban tổ chức, phiên chợ năm nay quy tụ hơn 120 đơn vị đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Huế, TP.HCM… Mỗi địa phương đều mang đến những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, từ trái cây, rau củ, đặc sản chế biến đến các mặt hàng thủ công phục vụ nhu cầu mua sắm dịp tết.

Trần Thị Mỹ Duyên (30 tuổi), ngụ P.Bình Đông (TP.HCM) cho biết chợ phiên năm nay có nhiều mặt hàng mới lạ, dễ mua, giá cả phù hợp. "Đi một vòng chợ là biết thêm được nhiều loại nông sản vùng miền mà trước đây mình chưa từng thấy. Không gian đi bộ cũng thoải mái, không quá chen chúc", chị Duyên chia sẻ.

Điểm nhấn đáng chú ý của phiên chợ là sự xuất hiện của nhiều loại nông sản độc đáo, thu hút sự tò mò của người tiêu dùng. Chị Trần Thị Ngọc Châu, người sáng lập Trái vườn Tâm Ngọc (TP.HCM), mang đến các loại trái cây vùng miền, đặc biệt là sản phẩm từ miền Tây và miền Bắc như mít thước, chuối tiến vua, bưởi tạo hình, bưởi bòng, bưởi diễn, bưởi đỏ nhung, na sầu riêng…

"Mít thước có trái nặng tới 30 kg, múi mít ngọt thanh, không gắt. Chuối tiến vua nhìn giống như tay Phật thì trái đậu ít, đẹp, chín từng quả chứ không chín đồng loạt. Tôi bán giá hội chợ để mọi người trải nghiệm, mít khoảng 30.000 đồng/kg, chuối từ 50.000 – 90.000 đồng/nải", chị Châu cho biết. Riêng bưởi bòng có trọng lượng từ 7 - 10 kg/quả, giá khoảng 700.000 đồng/quả, được khách yêu thích vì trái đẹp.

Nhiều loại hoa trái tươi ngon, mang dáng vẻ lạ mắt tại phiên chợ ẢNH: AN VY

Ở gian hàng cạnh bên, anh Nguyễn Trùng Phương giới thiệu táo hồng Phan Rang được trồng tại vườn nhà. Theo anh, khách có thể đến tận vườn tham quan, trải nghiệm hái táo và tìm hiểu quy trình trồng, sấy. Táo tươi được bán với giá khoảng 40.000 đồng/hộp 1 kg, thu hút nhiều khách mua thử vì trái to, màu sắc bắt mắt và có nguồn gốc rõ ràng.