Tưởng chỉ là hội chợ, ai ngờ lại là ‘cuộc hẹn’ khiến nhiều người mê mẩn

Chạm vào những sắc màu núi rừng giữa lòng Hà Nội

Như một lời mời dành cho người trẻ thủ đô, chương trình "Có hẹn với Tây Bắc" đã trở thành điểm hẹn văn hóa, thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến để trải nghiệm, khám phá và chạm vào những sắc màu núi rừng giữa lòng Hà Nội.

Chương trình do nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tổ chức, mở ra một không gian để người tham dự thực sự được sống trong văn hóa Tây Bắc qua những trải nghiệm nhập vai. Không dừng lại ở việc giới thiệu hay trưng bày, chương trình hướng đến cảm giác trải nghiệm chân thực.

"Có hẹn với Tây Bắc" thu hút nhiều bạn trẻ đang học tập và sinh sống tại Hà Nội đến tham gia trải nghiệm ẢNH: LÂM TRƯỜNG KHOA

Các bạn trẻ trải nghiệm các gian hàng và trò chơi để tìm hiểu về văn hóa vùng cao Tây Bắc ẢNH: LÂM TRƯỜNG KHOA

"Mình đến trải nghiệm hội chợ từ sáng sớm. Là người Hà Nội gốc, mình rất thích thú và muốn tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của núi rừng Tây Bắc. Từ những chiếc khăn thổ cẩm đầy màu sắc đến hương chè Shan Tuyết hay các điệu múa điệu nhảy của đồng bào người dân tộc Dao, Thái đều khiến mình ấn tượng", Vũ Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ.

Khác với một hội chợ bày bán thông thường, chương trình được thiết kế như một hành trình trọn vẹn: mở chợ - khám phá ẩm thực - chơi hội xuân - gửi gắm điều ước - nhận lì xì. Mỗi khoảnh khắc là một điểm hẹn, nơi người trẻ được chủ động tham gia, thực sự chạm vào và gắn kết với Tây Bắc. Thông qua cuộc hẹn ấy, khoảng cách địa lý được rút ngắn, văn hóa Tây Bắc được thổi sức sống mới trong đời sống đô thị, để từ đó người trẻ vừa hiểu, vừa yêu, vừa có trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc.

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Các sản phẩm, đặc sản của người dân Tây Bắc được giới thiệu tại chương trình ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Nguyễn Thủy Tiên, sinh viên tổ chức chương trình, chia sẻ: "Với mỗi gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian, hoạt động cộng đồng... chúng mình đều muốn người tham dự thực sự hiểu và cảm nhận được không khí của núi rừng, văn hóa Tây Bắc. Mong chương trình sẽ tạo nên dấu ấn tươi đẹp về hình ảnh con người, giá trị văn hóa Tây Bắc và góp phần đưa điều đó và tiềm thức của người miền xuôi, đặc biệt là người dân Hà Nội", Thủy Tiên chia sẻ.

Có hẹn với Tây Bắc : Đến để thương, về để nhớ

"Mình đến với chương trình để tìm lại hình ảnh của quê hương sau nhiều năm rời bản làng để xuống Hà Nội học. Nhìn vào chiếc khăn thổ cẩm và bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình lại thấy thương và nhớ. Sự kiện chính là dịp để mình trải nghiệm lại Tây Bắc theo cách gần gũi và giản dị nhưng cũng thân thương nhất", Lương Thị La Vy, sinh viên năm 4, Học viện Ngoại giao bày tỏ.

Khách tham quan không chỉ được thưởng thức những món đặc sản như thịt trâu gác bếp, lạp xưởng do chính sinh viên và đồng bào vùng cao chuẩn bị, mà còn được tìm hiểu kỹ thuật chế biến độc đáo của người miền núi. Những trò chơi dân gian quen thuộc như nhảy sạp, ném pao đã tạo nên sự kết nối sôi nổi, xóa nhòa khoảng cách giữa các bạn trẻ thành phố với văn hóa vùng cao.

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Nhiều bạn trẻ thích thú khi tham gia hoạt động nhảy sạp cùng khách mời ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Kha Thị Kiều Trinh, sinh viên tổ chức chương trình, chia sẻ: "Đến để thương, về để nhớ là điều mà chúng mình muốn gửi gắm khi các bạn trẻ đến với sự kiện. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, mà còn giúp người dân thủ đô và giới trẻ cảm nhận được sự ấm áp, gắn kết và tinh thần sum vầy của cộng đồng các dân tộc thông qua âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu văn hóa".

Thạc sĩ Nguyễn Quang Trường, giảng viên môn tổ chức sự kiện tại Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, nói: "Điểm đáng ghi nhận của chương trình là việc người trẻ không đứng ngoài quan sát, mà trực tiếp trở thành người kể chuyện và kết nối văn hóa. Khi sinh viên chủ động thiết kế trải nghiệm, lựa chọn cách tiếp cận và ngôn ngữ phù hợp với thế hệ mình, văn hóa Tây Bắc được truyền tải một cách tự nhiên, bền vững và có khả năng lan tỏa lâu dài trong đời sống đô thị".



