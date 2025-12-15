Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Tưởng chỉ là hội chợ, ai ngờ lại là ‘cuộc hẹn’ khiến nhiều người mê mẩn

Lín Thị Tư
Lín Thị Tư
15/12/2025 09:44 GMT+7

Có một 'cuộc hẹn' ngay giữa lòng Hà Nội dịp cuối năm đã thu hút nhiều người đến và rồi đã... mê mẩn

Chạm vào những sắc màu núi rừng giữa lòng Hà Nội

Như một lời mời dành cho người trẻ thủ đô, chương trình "Có hẹn với Tây Bắc" đã trở thành điểm hẹn văn hóa, thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến để trải nghiệm, khám phá và chạm vào những sắc màu núi rừng giữa lòng Hà Nội.

Chương trình do nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tổ chức, mở ra một không gian để người tham dự thực sự được sống trong văn hóa Tây Bắc qua những trải nghiệm nhập vai. Không dừng lại ở việc giới thiệu hay trưng bày, chương trình hướng đến cảm giác trải nghiệm chân thực.

- Ảnh 1.

"Có hẹn với Tây Bắc" thu hút nhiều bạn trẻ đang học tập và sinh sống tại Hà Nội đến tham gia trải nghiệm

ẢNH: LÂM TRƯỜNG KHOA

- Ảnh 2.

Các bạn trẻ trải nghiệm các gian hàng và trò chơi để tìm hiểu về văn hóa vùng cao Tây Bắc

ẢNH: LÂM TRƯỜNG KHOA

"Mình đến trải nghiệm hội chợ từ sáng sớm. Là người Hà Nội gốc, mình rất thích thú và muốn tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của núi rừng Tây Bắc. Từ những chiếc khăn thổ cẩm đầy màu sắc đến hương chè Shan Tuyết hay các điệu múa điệu nhảy của đồng bào người dân tộc Dao, Thái đều khiến mình ấn tượng", Vũ Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ.

Khác với một hội chợ bày bán thông thường, chương trình được thiết kế như một hành trình trọn vẹn: mở chợ - khám phá ẩm thực - chơi hội xuân - gửi gắm điều ước - nhận lì xì. Mỗi khoảnh khắc là một điểm hẹn, nơi người trẻ được chủ động tham gia, thực sự chạm vào và gắn kết với Tây Bắc. Thông qua cuộc hẹn ấy, khoảng cách địa lý được rút ngắn, văn hóa Tây Bắc được thổi sức sống mới trong đời sống đô thị, để từ đó người trẻ vừa hiểu, vừa yêu, vừa có trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc.

- Ảnh 3.

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

- Ảnh 4.

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

- Ảnh 5.

Các sản phẩm, đặc sản của người dân Tây Bắc được giới thiệu tại chương trình

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Nguyễn Thủy Tiên, sinh viên tổ chức chương trình, chia sẻ: "Với mỗi gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian, hoạt động cộng đồng... chúng mình đều muốn người tham dự thực sự hiểu và cảm nhận được không khí của núi rừng, văn hóa Tây Bắc. Mong chương trình sẽ tạo nên dấu ấn tươi đẹp về hình ảnh con người, giá trị văn hóa Tây Bắc và góp phần đưa điều đó và tiềm thức của người miền xuôi, đặc biệt là người dân Hà Nội", Thủy Tiên chia sẻ.

Có hẹn với Tây BắcĐến để thương, về để nhớ

"Mình đến với chương trình để tìm lại hình ảnh của quê hương sau nhiều năm rời bản làng để xuống Hà Nội học. Nhìn vào chiếc khăn thổ cẩm và bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình lại thấy thương và nhớ. Sự kiện chính là dịp để mình trải nghiệm lại Tây Bắc theo cách gần gũi và giản dị nhưng cũng thân thương nhất", Lương Thị La Vy, sinh viên năm 4, Học viện Ngoại giao bày tỏ.

Khách tham quan không chỉ được thưởng thức những món đặc sản như thịt trâu gác bếp, lạp xưởng do chính sinh viên và đồng bào vùng cao chuẩn bị, mà còn được tìm hiểu kỹ thuật chế biến độc đáo của người miền núi. Những trò chơi dân gian quen thuộc như nhảy sạp, ném pao đã tạo nên sự kết nối sôi nổi, xóa nhòa khoảng cách giữa các bạn trẻ thành phố với văn hóa vùng cao.

- Ảnh 6.

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

- Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ thích thú khi tham gia hoạt động nhảy sạp cùng khách mời

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Kha Thị Kiều Trinh, sinh viên tổ chức chương trình, chia sẻ: "Đến để thương, về để nhớ là điều mà chúng mình muốn gửi gắm khi các bạn trẻ đến với sự kiện. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, mà còn giúp người dân thủ đô và giới trẻ cảm nhận được sự ấm áp, gắn kết và tinh thần sum vầy của cộng đồng các dân tộc thông qua âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu văn hóa".

Thạc sĩ Nguyễn Quang Trường, giảng viên môn tổ chức sự kiện tại Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, nói: "Điểm đáng ghi nhận của chương trình là việc người trẻ không đứng ngoài quan sát, mà trực tiếp trở thành người kể chuyện và kết nối văn hóa. Khi sinh viên chủ động thiết kế trải nghiệm, lựa chọn cách tiếp cận và ngôn ngữ phù hợp với thế hệ mình, văn hóa Tây Bắc được truyền tải một cách tự nhiên, bền vững và có khả năng lan tỏa lâu dài trong đời sống đô thị".


Tin liên quan

3 câu chuyện đặc biệt về thầy cô “gieo chữ” miền Tây Bắc

3 câu chuyện đặc biệt về thầy cô “gieo chữ” miền Tây Bắc

Ở trên rẻo cao miền núi phía bắc, có nhiều thầy cô giáo bám trụ để "gieo" cái chữ cho người dân và học sinh. Các thầy cô mong mỏi học sinh tiếp nhận kiến thức để phát triển bản làng giàu đẹp.

Tiếng suối róc rách, cây cối bạt ngàn của Tây Bắc ở TP.HCM

Trẻ em Tây nguyên chơi trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa của… Tây bắc

Khám phá thêm chủ đề

Có hẹn với Tây Bắc Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận