Giới trẻ

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’

Thảo Phương
Thảo Phương
24/12/2025 19:17 GMT+7

Mô hình ông già Noel “khổng lồ” cao khoảng 5 mét trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí Noel an lành.

Ông già Noel "khổng lồ" này được đặt tại khuôn viên của Nhà thờ giáo xứ Lộc Hưng (Q.Tân Bình cũ). Ngay từ xa, hình ảnh ông già Noel đồ sộ đã nổi bật giữa khuôn viên nhà thờ. Với chiều cao vượt trội, thân hình vạm vỡ, mô hình ông già Noel được đặt trên bệ trang trí phủ đèn LED xanh khiến tổng thể càng thêm nổi bật trong đêm. Ông già Noel diện bộ trang phục đỏ rực bằng chất liệu nhung, thắt lưng đen cùng đôi giày khổng lồ.

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 1.

Ông già Noel "khổng lồ" cao khoảng 5 mét

ẢNH: THẢO PHƯƠNG 

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 2.

Bạn trẻ thích thú check-in cùng ông già Noel siêu to

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Điểm đặc biệt khiến nhiều người thích thú là mô hình này không đứng yên mà có thể cử động vẫy tay chào và gật đầu nhẹ. Cánh tay ông già Noel giơ cao, bàn tay to lớn vẫy chào liên tục như đang gửi lời chúc Giáng sinh đến từng người ghé thăm. Đứng dưới chân mô hình, nhiều người không khỏi bật cười khi nhận ra mình trở nên nhỏ bé đến lạ.

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 3.

Nhiều người bất ngờ trước kích thước to lớn của ông già Noel

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 4.

Bạn trẻ thích thú chụp lại ông già Noel "khổng lồ"

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong dòng người đến check-in, Phạm Ngọc Uyển Thanh (24 tuổi, ngụ TP.HCM) không giấu được sự bất ngờ: “Đây là ông già Noel to nhất mình từng thấy. Khi đứng gần để chụp ảnh, cảm giác mình nhỏ xíu hẳn đi. Đặc biệt là ông già Noel còn có thể vẫy tay, gật đầu liên tục nên nhìn rất sinh động, dễ thương chứ không hề cứng”.

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 5.

Uyển Thanh cho biết đây là mô hình ông già Noel to nhất cô từng thấy 

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đêm Noel, chị Thảo Lam (35 tuổi, ngụ TP.HCM) diện váy trắng, đội mũ Noel nổi bật giữa không gian lung linh ánh đèn. Chị cho biết ban đầu chỉ đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nhưng khi thấy mô hình ông già Noel khổng lồ, chị dừng lại để ngắm nhìn và chụp ảnh. 

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 6.

Ông già Noel này có thể vẫy tay và gật đầu chào

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Mình không nghĩ là mô hình lại to đến vậy. Sau khi đi lễ xong, mình tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi cùng gia đình và bạn bè tận hưởng trọn vẹn đêm Giáng sinh. Nhân dịp này, mình chúc mọi người một mùa Noel an lành, nhiều niềm vui”, chị Lam chia sẻ.

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 7.

Nhóm bạn trẻ check-in cùng ông già Noel

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 8.

Lúc mới nhìn thấy chị Lam cũng ngỡ ngàng trước kích thước của ông già Noel này

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều em học sinh tỏ ra vô cùng hào hứng với ông già Noel "khổng lồ" này. Hoàng Bảo Ngọc, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Văn Đang, cười tươi khi đứng tạo dáng bên mô hình. Ngọc hào hứng chia sẻ: "Tụi em vừa tới là chạy lại chụp hình với ông già Noel liền. Em chưa từng thấy ông già Noel nào to như vậy, chắc cả người em chỉ bằng một phần nhỏ của ông già Noel thôi”.

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 9.

Một hang đá trong nhà thờ được trang trí lung linh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 10.

Những cây thông phát sáng nhiều màu sắc

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đêm Giáng sinh nhiều người bất ngờ check-in cùng ông già Noel ‘siêu to khổng lồ’- Ảnh 11.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh ông già Noel “khổng lồ”, khuôn viên nhà thờ còn được trang hoàng công phu với hang đá lớn, cây thông Noel cao rực rỡ ánh đèn nhiều màu, ngôi sao lấp lánh... tạo nên một không gian lung linh mà ấm áp.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
