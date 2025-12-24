Đêm nay Giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi

Xuống phố đón Noel

Nhiều địa điểm quen thuộc vào mỗi mùa Giáng sinh ở TP.HCM như: Nhà thờ Đức Bà, các giáo xứ, những con hẻm nhỏ được người dân gọi thân thương là "xóm đạo", hay các trung tâm thương mại lớn, không khí Noel đã rất rộn ràng, đông vui.

Bạn trẻ ra đường đón Giáng sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cây thông xanh cao vút phủ kín đèn LED, những hang đá được trang trí tỉ mỉ, những dây đèn LED đủ màu sắc phủ kín các con đường... Thêm vào đó là âm thanh các bài nhạc Giáng sinh vang lên từ những quán cà phê, cửa hàng ven đường, tạo nên một không khí vô cùng rộn ràng.

Ghi nhận tại nhà thờ Tân Phú (Q.Tân Phú cũ), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn không khí đông vui, nhộn nhịp. Khuôn viên nhà thờ rực sáng với cây thông Noel cao gần bằng tòa nhà, được thắp đèn lung linh và có thể xoay tròn. Bên cạnh đó là các tiểu cảnh hang đá, người tuyết, ông già Noel… thu hút đông đảo người dân và các bạn trẻ dừng chân chụp ảnh.

Yến Vy (giữa) và bạn háo hức chụp ảnh tại nhà thờ Tân Phú ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại đây, Nguyễn Hiền Yến Vy, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cho biết Noel là dịp cô bạn mong chờ mỗi năm. "Mình thường đến các nhà thờ lớn có trang trí Noel rồi dạo quanh xóm đạo hoặc ghé quán cà phê chụp ảnh. Riêng nhà thờ này mình đã đến 3 lần rồi vì năm nào cũng trang trí rất hoành tráng", Vy chia sẻ.

Còn với Nguyễn Thúy Ngọc (25 tuổi, ngụ TP.HCM) thì đây là lần đầu đến nhà thờ để chụp ảnh Noel, nên không giấu được sự bất ngờ. "Mình không nghĩ lại đông vui như vậy. Ấn tượng nhất là cây thông lớn này, đứng ngoài nhìn đã thấy không khí Giáng sinh rõ rệt. Nếu thời tiết mát mẻ hơn nữa thì quá tuyệt", Ngọc chia sẻ.

Lưu giữ những khoảnh khắc an lành

Với nhiều người, Giáng sinh là dịp để sum vầy, tìm lại cảm giác bình yên giữa nhịp sống hối hả cuối năm. Sau hơn 2 năm làm việc tại Mỹ, Võ Hồ Trọng Nhân (22 tuổi, ngụ TP.HCM) trở về VN đúng dịp đón Giáng sinh cùng gia đình.

Giữa không khí náo nhiệt tại trung tâm TP, Nhân không giấu được sự hào hứng. "Chỗ mình làm việc không phải TP lớn ở Mỹ nên Noel không quá rộn ràng. Về VN thấy khắp nơi trang trí lộng lẫy, mọi người ra đường đón Giáng sinh đông vui hơn hẳn", Nhân chia sẻ.

Không khí Giáng sinh tại hẻm 561 Phạm Văn Chiêu ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chàng trai kể thêm: "Bên kia đang có tuyết nên về đây đi chơi một lát là mồ hôi mình đổ như tắm, nhưng vui lắm. Quan trọng nhất là được đón Noel cùng gia đình". Theo Nhân, ở Mỹ, dịp Giáng sinh công ty sẽ cho nhân viên nghỉ làm để mọi người sum họp, ăn uống, quây quần bên người thân. "Vì vậy, năm nay được ở nhà đi chơi Giáng sinh cùng gia đình mình thấy rất hạnh phúc", Nhân nói.

Đứng cạnh con, chị Hồ Thị Ngọc Thủy, mẹ của Nhân, cho biết gia đình chị năm nào cũng lên khu trung tâm dạo chơi dịp Noel. "Từ khoảng 17 giờ là bốn mẹ con đã chuẩn bị đi rồi. Lên đây thấy không khí nhộn nhịp hơn hẳn, thật sự rất vui. Nhân dịp Giáng sinh, tôi chúc mọi người trên khắp thế giới luôn vui vẻ và hạnh phúc", chị Thủy chia sẻ.

Cũng tranh thủ đến Nhà thờ Đức Bà check-in, Trần Mỹ Diệu và Nguyễn Thị Bảo An (cùng 22 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết khá bất ngờ vì dù về khuya nhưng ở đây vẫn rất đông vui. "Tụi mình cứ nghĩ mọi người đã đi chụp hình từ sớm hết rồi, không ngờ giờ này vẫn đông như vậy", Bảo An chia sẻ. Nhân dịp Giáng sinh và sắp bước sang năm mới, Bảo An gửi gắm mong muốn mọi người đi chơi vui vẻ nhưng cũng giữ gìn sức khỏe để đón một năm mới bình an.