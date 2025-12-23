Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mùa Noel, tìm bí ẩn ngôi sao Giáng sinh Bethlehem: Khoa học lý giải sao?

Cao An Biên
Cao An Biên
23/12/2025 20:02 GMT+7

Bí ẩn về ngôi sao Giáng sinh Bethlehem được các nhà khoa học lý giải thế nào? Liệu nó có thật trên đời không?

Như câu chuyện nổi tiếng trong Phúc âm Matthew kể lại, ngôi sao Giáng sinh Bethlehem đã dẫn đường cho 3 nhà thông thái đến Jerusalem cách đây khoảng 2.000 năm. Sau khi tham khảo ý kiến của vua Herod xứ Judea, những người đàn ông đã tìm thấy Chúa Jesus mới sinh tại thị trấn nhỏ Bethlehem.

Mùa Noel, tìm bí ẩn ngôi sao Giáng sinh Bethlehem: Khoa học lý giải sao? - Ảnh 1.

Ngôi sao Giáng sinh trở thành biểu tượng quen thuộc trong Thiên Chúa giáo

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngôi sao Bethlehem hay ngôi sao Giáng sinh là một biểu tượng quen thuộc trong Thiên Chúa giáo và cũng được biết tới rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Liệu rằng nó có thật không hay chỉ là truyền thuyết?

Đây là một câu hỏi mà các học giả đã suy ngẫm từ lâu, không chỉ từ góc độ tôn giáo hay lịch sử, mà còn từ góc độ khoa học. Rất nhiều lý thuyết đã được đưa ra, từ một sự kiện thiên văn đến tử vi, chiêm tinh. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, nhờ thiên văn học hiện đại, các nhà khoa học đang tiến gần hơn đến câu trả lời.

Ngôi sao Giáng sinh có thể là hiện tượng thiên văn?

Theo EarthSky.com, số người tin rằng ngôi sao Giáng sinh thực chất là sự kết hợp hay gặp gỡ của ít nhất 2 hành tinh. Sự kết hợp này thậm chí có thể liên quan đến 3 hành tinh, có thể là sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ.

Đối với người xưa, các hành tinh là "những ngôi sao lang thang" và đối với nhiều người, chúng mang ý nghĩa to lớn về chiêm tinh gắn với những điều huyền bí. Các nhà thiên văn học biết rằng đã có một loạt các sự kết hợp như vậy vào năm thứ 6 và 5 TCN. Các sự kết hợp này xảy ra trong chòm sao Song Ngư mà một số người cho rằng đó là "dấu hiệu chiêm tinh của người Do Thái".

Nhưng ngôi sao Giáng sinh còn có những khả năng là hiện tượng thiên văn khác, có thể là một sao băng sáng. Mặc dù những sao băng phát nổ, đôi khi được gọi là thiên thạch hoặc quả cầu lửa, có thể gây giật mình và thực sự ấn tượng, nhưng chúng chỉ tồn tại trong vài giây. Chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mùa Noel, tìm bí ẩn ngôi sao Giáng sinh Bethlehem: Khoa học lý giải sao? - Ảnh 2.

Bạn nghĩ gì về ngôi sao Giáng sinh, liệu đây là hiện tượng có thật hay chỉ là truyền thuyết?

ẢNH: CAO AN BIÊN

Những người am hiểu bầu trời đêm có lẽ sẽ không coi trọng giả thuyết này. Bởi có vẻ như những hiện tượng thoáng qua như vậy khó có thể "dẫn" các nhà thông thái đến Bethlehem.

Có khả năng đây là một sao chổi sáng. Những vật thể như vậy có thể vẫn nhìn thấy được bằng mắt thường trong nhiều tuần trên bầu trời trước bình minh hoặc lúc chạng vạng. Sao chổi Halley nổi tiếng, lần cuối cùng được nhìn thấy vào đầu năm 1986, bùng phát trên bầu trời vào tháng 8 và tháng 9 năm 11 TCN. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều bác bỏ nó do thời gian không khớp.

Có lẽ câu trả lời đơn giản nhất là một vụ nổ siêu tân tinh hoặc sao mới. Một ngôi sao mới bùng nổ ở nơi chưa từng thấy và không để lại dấu vết nào để chúng ta tìm thấy.

Mặc dù một vụ nổ siêu tân tinh là lời giải thích thỏa đáng nhất cho ngôi sao Giáng sinh, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng với nó, ở chỗ dường như không có bất kỳ ghi chép xác đáng nào về hiện tượng này xuất hiện trên bầu trời trong thời gian mà các nhà nghiên cứu Kinh thánh tin rằng Magi đã thực hiện cuộc hành trình của họ.

"Cũng có thể đây là một hiện tượng siêu nhiên, một bí ẩn mà khoa học hiện đại không bao giờ có thể thực sự giải đáp được", chuyên gia bày tỏ. Bạn nghĩ gì về ngôi sao Giáng sinh, liệu đây là hiện tượng có thật hay chỉ là truyền thuyết?

