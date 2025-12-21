Cảnh báo bão mặt trời quay trở lại: Tình hình Đông chí hôm nay 21.12 thế nào?

Thông tin mới nhất về tình hình bão mặt trời tấn công trái đất, chuyên trang EarthSky.com cho biết mới đây, vài vụ bùng phát M đã khiến hoạt động mặt trời tăng lên mức trung bình.

Chuyên gia cảnh báo về hoạt động mặt trời hôm nay thế nào? ẢNH: NASA

Sau hơn một tuần không quan sát thấy vụ bùng phát M nào, hôm nay mặt trời đã tạo ra không chỉ một mà là 2 vụ bùng phát M. Điều đáng chú ý là hai vụ bùng phát M này được tạo ra ở gần như hai vị trí đối diện nhau trên đĩa mặt trời khi chúng ta nhìn thấy nó từ trái đất.

Vụ bùng phát đầu tiên là một vụ bùng phát M1.0 xảy ra lúc ngày 19.12 từ vùng hoạt động AR4307 khi nó di chuyển ra khỏi đường chân trời phía tây. Vụ nổ có thể lớn hơn vì mặt trời đã che khuất một phần vụ bùng phát do AR4207 tạo ra ngay khi nó khuất khỏi tầm nhìn trực tiếp. Vụ bùng phát này đã gây ra hiện tượng mất sóng vô tuyến R1 (nhỏ) ở Brazil.

Vụ bùng phát thứ hai là một vụ bùng phát M1.1 ngày 20.12 từ vùng hoạt động AR4312 hiện nằm gần đường chân trời phía đông bắc. Ngay sau vụ bùng phát, một hiện tượng mất sóng vô tuyến R1 (nhỏ) đã được ghi nhận, ảnh hưởng đến một khu vực ở phía nam Ấn Độ Dương, phía đông đảo Mauritius.

Hôm nay 21.12 ngày Đông chí, tình hình bão mặt trời ra sao?

Trong sự kiện trên, một khối vật chất mặt trời hay còn gọi là hiện tượng phóng khối lượng nhật hoa (CME) đã bị mặt trời phóng ra và tạo ra một vầng hào quang tuyệt đẹp. Các CME này ở quá xa để có thể trực tiếp đến trái đất, tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang lập mô hình và phân tích để xác định bất kỳ thành phần nào hướng về trái đất.

Trong 24 giờ qua, chuyên gia cho biết hoạt động của mặt trời chuyển sang mức độ vừa phải nhờ một vài vụ bùng phát loại M (vừa phải). Tổng cộng có 14 vụ bùng phát, gồm hai vụ loại M, chín vụ loại C và ba vụ loại B.

Ngày 22.12, tức ngày mai, dự báo điều kiện bão mặt trời từ “yên tĩnh” đến không ổn định, có khả năng xảy ra một cơn bão địa từ G1 (nhỏ) riêng lẻ ẢNH: NASA

Vùng vết đen mặt trời, hiện có 3 vùng hoạt động được đánh số hiển thị trên mặt trời hướng về trái đất. Một là vết đen AR4307 vẫn là nguồn phát bão mặt trời từ phía tây, nằm khuất sau đường chân trời mặt trời. Nó là nguồn phát ra một trong những vụ bão mặt trời loại M ngày 20.12. Vùng vết đen AR4311 và AR4313 vẫn ổn định hoặc tiếp tục phân rã, không tạo ra tia lửa. Trong khi đó, vùng AR4312 tạo ra ba tia lửa loại C.

Trên đĩa mặt trời xuất hiện một vùng mới. Một vùng chưa được đánh số nhưng đang hoạt động ở phía đông bắc, nơi sản sinh ra các vụ bùng phát năng lượng mặt trời. Vùng này không có số hiệu do thiếu sự phát triển và hiện nằm quá gần đường chân trời để có thể phân tích.

Dự báo hôm nay 21.12, hoạt động bão mặt trời sẽ ở mức “yên tĩnh” hơn khi tác động của gió mặt trời suy yếu dần. Ngày 22.12, tức ngày mai, dự báo điều kiện bão mặt trời từ “yên tĩnh” đến không ổn định, có khả năng xảy ra một cơn bão địa từ G1 (nhỏ) riêng lẻ. Điều này là do sự xuất hiện của gió mặt trời mạnh từ một lỗ vành nhật hoa lớn tái diễn đang di chuyển vào vị trí có ảnh hưởng đến địa từ.