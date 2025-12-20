Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tin bão mặt trời hôm nay 20.12: Tin vui cho người 'ám ảnh' về hiện tượng này

Cao An Biên
Cao An Biên
20/12/2025 06:00 GMT+7

Bão mặt trời vừa tấn công sao Thủy. Điều này có ảnh hưởng đến trái đất? Dưới đây là chi tiết tình hình bão mặt trời hôm nay 20.12 theo dự báo của chuyên gia.

Trong tin tức mới nhất về bão mặt trời, trang EarthSky.com cho biết vật chất mặt trời hay còn gọi là hiện tượng phóng khối lượng nhật hoa (CME), được mặt trời phóng ra cách đây vài ngày từ phía xa, phía mà chúng ta không nhìn thấy từ trái đất vừa va chạm với sao Thủy ngày 19.12 theo giờ Việt Nam.

Tin bão mặt trời hôm nay 20.12: Tin vui cho người 'ám ảnh' hiện tượng này - Ảnh 1.

Tình hình bão mặt trời hôm nay được chuyên gia dự đoán thế nào?

ẢNH: NASA

Chúng ta đã thấy CME nổi bật trên đường chân trời của mặt trời khi vụ nổ tạo ra một vầng hào quang rực lửa tuyệt đẹp mà các nhà khoa học đã thông báo. Điều đó có nghĩa là các vùng hoạt động mạnh mà chúng ta đã thấy cách đây vài tuần, lên đến mức bùng phát X1.1 vào ngày 8.12, vẫn còn tồn tại ở phía xa của mặt trời và rất có thể chúng ta sẽ sớm thấy chúng quay trở lại do sự quay của mặt trời.

Liệu những vùng hoạt động đó sẽ tồn tại hay suy yếu? Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục quan sát. Trong khi đó, mặt trời đang tạm ngừng tạo ra các vụ bùng phát ở phía mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất.

Tin vui về bão mặt trời hôm nay

Chuyên gia dự báo hoạt động của mặt trời dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp, với xác suất nhỏ xảy ra một vụ bão mặt trời loại M (mức độ vừa phải) riêng lẻ. Các nhà nghiên cứu cũng dự đoán các vụ bùng phát năng lượng mặt trời loại M hôm nay chỉ còn 5% khả năng xảy ra.

Với việc vùng hoạt động AR4307 đã hoàn toàn biến mất, con số này giảm xuống vì đây là vùng hoạt động mạnh hơn, làm tăng khả năng xảy ra các vụ bùng phát mạnh.

Xác suất xảy ra bão mặt trời loại X (mạnh) trong 2 ngày tới vẫn ở mức thấp (khoảng 1%). Hiện tại không có khu vực nào cho thấy cấu trúc từ trường delta thường thấy trong các vụ phun trào lớn.

Tin bão mặt trời hôm nay 20.12: Tin vui cho người 'ám ảnh' hiện tượng này - Ảnh 3.

Người Việt không cần lo lắng về bão mặt trời vì chúng ta ở xa cực, ít chịu ảnh hưởng của hiện tượng này

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Chuyên gia khẳng định vào hôm nay 20.12 và ngày mai 21.12, tình hình bão mặt trời sẽ tạm lắng ở mức yên tĩnh. Với những người có nỗi "ám ảnh" về hiện tượng thiên văn này, đây sẽ là một tin vui. Trong khi đó, những người muốn quan sát cực quang rực rỡ phải chờ đến thời điểm mặt trời hoạt động mạnh hơn.

Bão mặt trời (solar storm) là hiện tượng bùng phát năng lượng cực mạnh trên bề mặt mặt trời, thường xuất phát từ các vết đen mặt trời hoặc các vùng hoạt động mạnh. Khi xảy ra hiện tượng này, mặt trời phóng một lượng lớn bức xạ, gió mặt trời và các hạt mang điện vào không gian.

Khi các dòng hạt này va chạm với từ trường trái đất, chúng gây ra sự xáo trộn từ quyển, dẫn đến hiện tượng bão địa từ, cực quang và có thể làm gián đoạn các hệ thống công nghệ trên trái đất.

