Người Việt bất ngờ thấy cực quang rực rỡ trên bầu trời Mỹ, chụp lại khoảnh khắc đẹp

Theo EarthSky, sắc đỏ và xanh lá cây rực rỡ, bùng nổ trên bầu trời đêm 11.11 và những ngày sau đó khi cực quang dần dần lan xuống các vĩ độ phía nam của Mỹ và xa hơn nữa.

Nhiều người Việt ở Mỹ chụp lại khoảnh khắc cực quang xuất hiện hiếm hoi ẢNH: DON NGUYEN/DƯƠNG TUYỀN

Những luồng sáng này xuất hiện sau một số vụ nổ vật chất từ mặt trời, các vụ phun trào nhật hoa hay CME tác động vào từ trường của trái đất, gây ra cơn bão địa từ G4 cực lớn.

Ngoài những khu vực có thể thường nhìn thấy được cực quang như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland, Canada, Alaska (Mỹ) và Nga, không phải nơi nào trên thế giới cũng xuất hiện hiện tượng này. Cơn bão địa từ cực mạnh mới đây đã khiến cực quang lan rộng đến nhiều khu vực hiếm khi xuất hiện hiện tượng này.

Người Việt ở Mỹ hào hứng xem cực quang

Quê ở Khánh Hòa, sang Mỹ sống và làm việc hơn 1 năm nay, đêm 11.11 chị Dương Tuyền hào hứng ngắm cực quang xuất hiện trên bầu trời nơi mình sống, tiểu bang Kansas.

Lần đầu tiên thấy hiện tượng này, cô gái Việt Nam nhanh chóng chụp lại những khoảnh khắc dãy sáng đỏ, xanh xuất hiện trên bầu trời và chia sẻ lên mạng xã hội. Chị nhận xét khi trực tiếp quan sát vô cùng mãn nhãn.

"Cực quang quá đẹp luôn! Mình nghe mọi người nói ở khu vực này lần đầu có cực quang, có người sống ở đây mấy chục năm nay lần đầu mới thấy. Ảnh mình chụp lúc 20 giờ 30 phút, chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người cùng chiêm ngưỡng", chị Dương Tuyền chia sẻ.

Cực quang trên bầu trời Kansas ẢNH: DƯƠNG TUYỀN

Trong khi đó, anh Don Nguyen sống ở TP.Buford (Georgia) cũng chia sẻ lên mạng xã hội khoảnh khắc cực quang anh chụp được. Vì thời tiết lạnh, anh vội quan sát và chụp ảnh cực quang rồi nhanh chóng vào nhà.

Chia sẻ ảnh cực quang xuất hiện trên bầu trời tiểu bang Minnesota, một người Việt sống ở Mỹ hào hứng: "Ai mà biết được sẽ có ngày được ngắm cực quang ở Mỹ mà ngay trên đầu mình cơ chứ!".

Cách đây không lâu, vào tháng 5.2024, nhiều người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài bất ngờ được chiêm ngưỡng cực quang rực rỡ trên bầu trời, do tác động của cơn bão mặt trời mạnh nhất trong 20 năm.

Cực quang được người Việt ở Phần Lan chụp lại vào tháng 5.2024

ẢNH: THỦY PHẠM

Thời điểm đó, vết đen mặt trời khổng lồ AR3664 rộng gấp 15 trái đất bắn ra ngọn lửa mạnh nhất (loại X) về phía hành tinh của chúng ta, gây ra tình trạng mất sóng vô tuyến ở nhiều khu vực. Bên cạnh những tác động tiêu cực đáng quan ngại, cơn bão mặt trời này cũng tạo ra cảnh tượng cực quang ngoạn mục trên bầu trời ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhiều người Việt đang sinh sống, làm việc ở Phần Lan, Iceland, Đức, New Zealand… bất ngờ chứng kiến cảnh tượng cực quang rực rỡ trên bầu trời tháng 5.2024 và đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), những bão từ nhỏ có thể ít ảnh hưởng tới Việt Nam vì theo nguyên tắc các nơi càng gần cực thì ảnh hưởng càng lớn. Trong khi đó Việt Nam ở gần xích đạo, cường độ ảnh hưởng giảm nhiều. "Tuy nhiên với bão từ lớn có thể ảnh hưởng đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng ít nhiều đến hệ thống viễn thông, định vị GPS, thông tin liên lạc viễn thông, truyền hình vệ tinh. Tôi làm trong lĩnh vực truyền hình, khi bão từ xuất hiện đối tác lúc nào cũng có email để cảnh báo nhiễu sóng với tín hiệu truyền hình thu qua vệ tinh", ông Tuấn cho biết.



